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‘Emberville’ demora su estreno en Steam para rehacer sistemas clave tras su demo

El RPG indie llegará el 7 de enero con el jefe de la primera zona, más idiomas, mejor compatibilidad con mandos y menos errores

Emberville, de Cygnus Cross
Emberville, de Cygnus Cross
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Cygnus Cross retrasó el acceso anticipado de Emberville en Steam hasta el 7 de enero de 2027, apenas un día antes de su estreno previsto para el 27 de octubre. El estudio independiente irlandés utilizará los meses adicionales para modificar sistemas fundamentales señalados por quienes probaron la demo y sumará al lanzamiento el contenido de la primera gran actualización. El acceso anticipado permite comprar y jugar un título todavía en desarrollo, mientras sus responsables publican mejoras hasta alcanzar la versión definitiva.

Los comentarios que provocaron el retraso

La decisión llegó después del Steam Next Fest, evento cuya edición terminó el 26 de octubre. Emberville quedó entre las 20 demos más descargadas, pero las opiniones de los jugadores llevaron al equipo a revisar elementos que requerían más trabajo del previsto.

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Cygnus Cross reconoció que el aviso se produjo con muy poca anticipación. “Sabemos que avisar con tan poca antelación, cuando solo queda un día para el lanzamiento, no es lo ideal”, explicó el estudio en su comunicado. Aunque el juego podía publicarse en su estado actual, sus responsables consideraron que esa versión no cumplía con sus estándares ni con las expectativas del público.

Uno de los puntos concretos es el combate con arco. Según el equipo, mejorarlo exige cambios en los sistemas centrales y no puede resolverse mediante un ajuste rápido. El trabajo requerido superaba el tiempo disponible antes de la fecha fijada, incluso con el personal trabajando de manera intensiva.

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El caso presenta una tensión particular: la demo consiguió una amplia circulación durante el festival, pero esa exposición también generó suficientes comentarios como para detener el estreno a último momento. Cygnus Cross optó por conservar ese material como referencia para corregir la experiencia antes de comenzar a venderla.

Qué incluirá la versión de enero

El tiempo extra permitirá incorporar directamente la primera actualización importante que estaba prevista para después del lanzamiento. Esto significa que quienes entren el 7 de enero encontrarán una versión con más contenido y ajustes que la preparada originalmente para octubre.

Entre las incorporaciones confirmadas se encuentra el jefe final de la primera zona. También habrá más idiomas, una compatibilidad mejorada con mandos y una reducción de errores de programación. El estudio no detalló qué lenguas estarán disponibles ni publicó una lista de los fallos que busca corregir.

La versión inicial incluirá además un roadmap hasta la edición 1.0. Este término se utiliza para describir un calendario o plan público de desarrollo, con las funciones, contenidos y actualizaciones que llegarán durante el período de acceso anticipado. Cygnus Cross todavía no informó cuánto tiempo espera mantener el juego en esta etapa.

Emberville es un RPG de acción que mezcla combates y progresión asociados con Diablo con ideas de Stardew Valley. Esa combinación fue utilizada desde su presentación para explicar una propuesta que alterna las actividades tranquilas con los enfrentamientos. La revisión del combate con arco afecta, por lo tanto, a uno de sus componentes principales y no a una función secundaria.

Emberville, de Cygnus Cross
Emberville, de Cygnus Cross

Un estreno aplazado más de una vez

Esta no es la primera modificación en el calendario de Emberville. Cuando presentó el proyecto, Cygnus Cross planeaba publicarlo durante el invierno de 2026. Más tarde fijó el 27 de octubre como fecha para el acceso anticipado, antes de trasladarlo finalmente al 7 de enero de 2027.

El estudio afirmó que seguirá trabajando con los comentarios de la comunidad una vez abierta esta etapa. Su plan es publicar actualizaciones periódicas, tanto grandes como pequeñas, mientras añade contenido y ajusta los sistemas hasta llegar a la versión 1.0.

“Aunque podríamos haberlo lanzado tal y como está, creemos que no estaría a la altura de nuestros propios estándares ni de las altas expectativas que tenéis puestas en nosotros”, indicó Cygnus Cross al justificar el cambio. El estudio también agradeció la paciencia de quienes tenían previsto comprarlo en octubre.

Emberville continúa disponible para agregar a la lista de deseados de Steam. Su acceso anticipado comenzará el 7 de enero de 2027 con el jefe de la primera zona, nuevos idiomas, mejoras para mandos, correcciones de errores y el plan de actualizaciones hasta la versión 1.0.

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