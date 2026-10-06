Las primeras fotos del Chato Prada después de su separación de Lourdes Sánchez: “Qué alegría”

Lourdes Sánchez y El Chato Prada se separaron después de 16 años de amor (Adrián Escandar)

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Pablo “Chato” Prada compartió sus primeras fotografías en redes sociales tras confirmar la separación de Lourdes Sánchez, luego de 16 años de relación, en el marco de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina. El productor asistió al estadio Monumental junto a su hijo Valentín, de nueve años, para presenciar el último partido del capitán con la Albiceleste, un encuentro ante Benín que selló el final del ciclo del astro rosarino en el seleccionado.

En sus historias de Instagram, Prada compartió una imagen de Valentín caminando por la calle, vestido con la camiseta argentina, de camino al estadio. Minutos más tarde, el productor publicó una segunda foto, esta vez junto a su hijo dentro del Monumental, con las tribunas como telón de fondo. Ambos posaron sonrientes con la camiseta de la Selección, en una postal acompañada por un mensaje que reflejó el clima emotivo de la jornada: “Estamos muy felices. Qué alegría, capitán @leomessi”.

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Pablo Chato Prada asistió con su hijo Valentín al estadio Monumental tras confirmar su separación de Lourdes Sánchez

El productor asistió al Monumental con Valentín, de nueve años, para el último partido de Lionel Messi con la Selección argentina

La publicación de Prada coincidió con la de Lourdes Sánchez, quien también compartió una fotografía de Valentín desde la tribuna del estadio, aunque la bailarina no asistió al encuentro. Sánchez se encuentra radicada en Corrientes, donde ejerce como directora del Instituto de Cultura de la provincia, por lo que su hijo asistió al partido acompañado únicamente por su padre.

Lourdes Sánchez también subió una postal de su hijo solo en el estadio

Las publicaciones de ambos padres llegaron pocos días después de que se confirmara la separación de la pareja, tras más de una década y media de relación. Ángel de Brito fue quien dio a conocer la noticia en LAM (América TV), donde explicó que había compartido un almuerzo con Prada antes de hacer pública la información. “Le pregunté cómo estaba, porque lo vi muy mal”, relató el conductor sobre esa conversación previa con el productor.

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Según la reconstrucción que circuló en distintos programas, el quiebre de la relación estuvo vinculado a una supuesta infidelidad de la bailarina con Francisco Liotta Hernández, un empresario y rugbier correntino de 27 años. De acuerdo con la versión que manejó el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, el Chato se habría enterado del vínculo a través de una fotografía tomada en el carnaval de Corrientes, que alguien le envió para mostrarle con quién se encontraba Sánchez. “El Chato Prada se habría enterado de la infidelidad de Lourdes Sánchez con Francisco Liotti por una foto sacada en el carnaval de Corrientes”, afirmó Etchegoyen.

El deportista y empresario se negó a hablar de la separación de la bailarina del Chato Prada (Video: Mitra Live-Instagram)

Consultado por el mismo periodista, Liotta Hernández decidió romper el silencio a través de un audio en el que evitó referirse directamente a la separación. “Yo en relación a lo de la separación de Pablo y Lourdes y todo este revuelo que se armó, prefiero no declarar nada. La verdad que creo que es un tema que tienen que declarar ellos y aclarar las cosas ellos”, expresó el correntino, quien remarcó además el perfil bajo de su familia frente a la exposición mediática.

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La propia Sánchez confirmó la ruptura en diálogo con la periodista Fernanda Iglesias en Puro Show (Eltrece), a través de mensajes de WhatsApp que se difundieron en pantalla. “Es verdad todo lo que dijo Ángel, eso fue consensuado con Pablo. Veníamos mal hace tiempo, lo sabés, lo saben todos”, escribió la bailarina, quien también matizó los tiempos que había manejado De Brito sobre la supuesta relación con Liotta Hernández. “No son así los tiempos que se hablaba ayer, de cuatro meses”, aclaró, aunque reconoció que mantenía contacto con el joven: “Tampoco había algo grave ahí, porque solo hablaba con este chico”.

Lourdes Sánchez admitió que la decisión de separarse fue difícil debido a la historia compartida durante años

Sánchez explicó además que la decisión de separarse le había costado, pese al desgaste acumulado durante años. “Me daba miedo tomar la decisión por toda nuestra historia”, confesó, y detalló cómo reaccionó Prada cuando le comunicó su intención de terminar la relación: “Yo le dije que me quería separar y me sacó el celular”. Pese a la tensión del momento, la bailarina remarcó que atraviesa la situación con tranquilidad: “Yo estoy bien, te diría que aliviada”.

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La historia entre Sánchez y Prada había comenzado a gestarse en 2008, cuando la bailarina se incorporó a Ideas del Sur, y se consolidó en 2010 tras un primer acercamiento con pausas. En 2016 nació Valentín, el único hijo de la pareja, que hoy quedó en el centro de las primeras apariciones públicas de ambos padres tras el anuncio de la separación.