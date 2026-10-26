Sega celebra 3 millones de ventas de ‘Sonic X Shadow Generations’

Sonic X Shadow Generations, de SEGA.

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Sega anunció el 26 de octubre de 2026 que Sonic X Shadow Generations superó los tres millones de copias vendidas en todo el mundo. El título está disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch y PC, donde se distribuye mediante Steam y Epic Games Store; también llegó a Nintendo Switch 2 como juego de lanzamiento de la consola el 5 de junio de 2025.

Un millón de copias en menos de 24 horas

Sonic X Shadow Generations salió originalmente el 25 de octubre de 2024 y tuvo un arranque rápido. Vendió más de un millón de unidades durante sus primeras 24 horas y alcanzó el millón y medio en su primer mes, según las cifras difundidas tras el estreno.

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El siguiente reporte llegó en enero de 2025, cuando Sega informó que las ventas ya habían superado los dos millones. La nueva actualización agrega más de un millón de copias a ese registro, aunque Sega no detalló cómo se reparten entre plataformas, ediciones físicas y descargas digitales.

El lanzamiento posterior para Nintendo Switch 2 amplió su disponibilidad a una nueva consola. Esa versión debutó el 5 de junio de 2025, el mismo día que el sistema, casi ocho meses después de las ediciones publicadas para PlayStation, Xbox, la primera Nintendo Switch y PC.

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El desempeño comercial estuvo acompañado por una recepción favorable: las fuentes lo identifican como el juego 3D de Sonic mejor valorado desde la etapa de Dreamcast. Esa comparación incluye más de dos décadas de entregas tridimensionales publicadas después de las primeras aventuras del personaje en la consola de Sega.

Qué incluye Sonic X Shadow Generations

El lanzamiento recupera Sonic Generations, juego publicado originalmente en 2011 para celebrar los 20 años del erizo. Aquella entrega recorría distintas etapas de la serie mediante niveles inspirados en títulos anteriores y alternaba secciones de desplazamiento lateral en 2D con fases tridimensionales.

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La nueva edición actualiza resolución, rendimiento y efectos visuales. Una remasterización conserva la estructura y el contenido central de un juego previo, pero adapta su presentación y funcionamiento al hardware actual. En este caso, el paquete también incorpora contenido nuevo y concede un papel más amplio a Shadow.

La mayor presencia del personaje coincidió con el estreno de la tercera película de imagen real de Sonic. Sega vinculó así el regreso de Sonic Generations con un periodo en el que Shadow ganaba exposición fuera de los videojuegos, sin limitar el lanzamiento a una mejora técnica del título de 2011.

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La selección de escenarios vuelve a funcionar como un recorrido por distintas épocas de la franquicia. Incluye fases asociadas con etapas clásicas y modernas, además de los dos estilos de juego que caracterizaban a la obra original. Esa combinación permite que el lanzamiento opere como reedición y como una entrega con material inédito centrado en Shadow.

Shadow, el nuevo personaje al que dará vida Keanu Reeves

Sega prioriza juegos nuevos antes que más remakes

El éxito de Sonic X Shadow Generations no implica que Sonic Team vaya a revisar de manera sistemática el catálogo antiguo. El estudio explicó que rehacer títulos clásicos puede requerir recursos comparables a los necesarios para desarrollar un juego nuevo, por lo que no tiene interés en convertir los remakes en una estrategia habitual.

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Esa postura incluye a Sonic Adventure, uno de los juegos más solicitados por parte de los seguidores. Aunque Sonic X Shadow Generations recupera una producción anterior, Sega lo considera un caso excepcional por su combinación de remasterización, mejoras y contenido dedicado a Shadow.

Mientras tanto, los jugadores esperan noticias sobre la próxima aventura principal. Sonic Frontiers, publicado en 2022, superó los cinco millones de copias vendidas. Existen rumores sobre una secuela, pero Sega no confirmó su desarrollo ni anunció plataformas o una fecha de lanzamiento.

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La actividad de la franquicia continuará también en el cine. Sonic 4, la película tiene su estreno previsto para marzo y presentará a Metal Sonic como el principal rival de Sonic y sus amigos.