Masters of Albion mejora sus misiones y poderes en su primera gran actualización

Masters Of Albion presenta un nuevo tráiler.

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22cans, el estudio dirigido por Peter Molyneux, lanzó en octubre New Beginnings, la primera gran actualización de Masters of Albion desde su debut en abril mediante el acceso anticipado de Steam. La nueva versión modifica los combates nocturnos, reemplaza el árbol de habilidades, rehace las misiones de producción, amplía las interacciones con el escenario y mejora el rendimiento en PC.

Una conexión más clara entre el día y la noche

Masters of Albion es un simulador de dios que recupera ideas de Black & White y el tono humorístico de Fable. Durante el día, el jugador diseña productos, construye asentamientos y administra un territorio de fantasía. Cuando cae la noche, debe defender esas poblaciones de monstruos y otras amenazas.

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Además de controlar una mano divina desde una perspectiva elevada, es posible ocupar el cuerpo de cualquier personaje no jugable y manejarlo directamente en tercera persona. La combinación de administración, estrategia y acción sigue la línea de otros trabajos de Molyneux, creador de Populous, Syndicate y Dungeon Keeper.

El acceso anticipado permite vender un juego todavía en desarrollo y actualizarlo a partir de las pruebas y comentarios de sus usuarios. Según Molyneux, la versión estrenada en abril era un boceto inicial. Una de sus principales fallas estaba en las defensas nocturnas: sobrevivir permitía avanzar al día siguiente, pero las batallas terminaron convirtiéndose en un trámite repetitivo para parte de la comunidad.

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New Beginnings introduce un sistema de puntuación para cambiar ese ciclo. Defender un asentamiento de manera efectiva, eficiente y estratégica entrega puntos que pueden gastarse en cerca de 200 mejoras desbloqueables. El resultado de cada ataque tiene ahora una recompensa vinculada con el crecimiento de los poderes del jugador, en lugar de limitarse a determinar si avanza el calendario.

Ese sistema está conectado con el nuevo Arcadium. Antes funcionaba como un árbol tecnológico con distintas ramas en las que se gastaban monedas internas. 22cans lo reemplazó por cartas que representan poderes divinos. Una carta, por ejemplo, permite lanzar rayos; después puede potenciarse mediante las recompensas obtenidas durante las defensas nocturnas.

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Misiones narrativas y una corrupción que avanza

Las monedas necesarias para desbloquear cartas se consiguen al completar pedidos en la mesa de diseño. En la primera versión, estas tareas exigían fabricar repetidamente los mismos objetos. Los comentarios de jugadores y prensa señalaron que el proceso resultaba tedioso, por lo que el estudio rediseñó tanto la interfaz como la estructura de los encargos.

Cada pedido incorpora ahora una pequeña historia y pistas sobre lo que necesita el personaje que lo solicita. El objetivo exacto puede permanecer oculto: si el jugador interpreta correctamente el indicio y entrega el producto adecuado, recibe una propina. Este sistema añade un componente de acertijo a una actividad que antes estaba centrada en repetir acciones para acumular recursos.

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Las noches también tienen una amenaza progresiva. El poder de la Orkenstone crece después de cada jornada y extiende una corrupción púrpura sobre el terreno. Los árboles y cultivos alcanzados se marchitan, mientras que las murallas y otras defensas convencionales no pueden frenar su avance. Para hacerla retroceder es necesario colocar un nuevo objeto decorativo específico.

La mano divina recibió más posibilidades de interacción. El trigo y los árboles reaccionan al contacto, y el jugador puede recoger cultivos, mover elementos del escenario o manipular habitantes. Entre las nuevas acciones está la posibilidad de colocar personajes en un puesto de inmersión y hundirlos, incluso hasta matarlos.

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También se pueden sentar dos habitantes en un banco para que conversen. Si la interacción se repite, ambos pueden llegar a enamorarse. Estos cambios buscan que la mano tenga efectos directos sobre una mayor cantidad de objetos y relaciones, una de las características centrales de los simuladores de dios desarrollados anteriormente por Molyneux.

Masters of Albion, de 22cans.

Mejor rendimiento y una recepción todavía dividida

22cans rehízo el comienzo de Masters of Albion para explicar las mecánicas dentro de una introducción más extensa. La actualización añade además estructuras colosales en ciertas zonas. Su función permanece oculta, aunque existe al menos una pista en el escenario relacionada con ellas.

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El cambio técnico más concreto está en el motor. El objetivo inicial de Molyneux era alcanzar 30 fotogramas por segundo en equipos que cumplieran los requisitos recomendados, pero la optimización permite ahora un promedio de entre 60 y 80 fps. Una tasa más alta mejora la fluidez de la imagen y la respuesta de los controles, especialmente durante los enfrentamientos con varios personajes en pantalla.

La recepción en Steam todavía muestra diferencias entre el historial completo y la respuesta posterior a los cambios. Masters of Albion mantiene reseñas generales “variadas”, con un 65 % de opiniones positivas entre más de 600 análisis de usuarios. En los 30 días más recientes, la proporción de valoraciones positivas subió al 77 %.

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