El Salvador

El déficit comercial de El Salvador se amplía 15.8% en septiembre hasta USD 1,133.43 millones

Las compras externas crecieron 13.2% interanual, por encima del avance de 8.2% de las ventas al exterior, mientras la tasa de cobertura descendió a 33.21%, según el Banco Central de Reserva

Vista aérea de un gráfico de barras ascendente, un mapa de El Salvador, un teléfono con datos económicos, pilas de monedas y contenedores de envío en una mesa de madera.
Las exportaciones del noveno mes del año sumaron USD 563.74 millones, un 8.2% más que los USD 521,11 millones de septiembre de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El déficit comercial de El Salvador tocó en mayo su nivel más alto desde que existen registros, en 1991, de acuerdo con datos difundidos por Trading Economics, portal de seguimiento de indicadores económicos globales.

Ese antecedente ayuda a entender por qué la brecha entre lo que el país vende y lo que compra al exterior siguió en ascenso durante septiembre.

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Las exportaciones del noveno mes del año sumaron USD 563.74 millones, un 8.2% más que los USD 521,11 millones de septiembre de 2025.

Las importaciones, sin embargo, treparon a un ritmo mayor: de USD 1.499,69 millones a USD 1.697,17 millones, un avance del 13,2%, según cifras del Banco Central de Reserva (BCR).

Vista de billetes de dólares, en una fotografía de archivo. EFE/Sebastiao Moreira
Vista de billetes de dólares, en una fotografía de archivo. EFE/Sebastiao Moreira

El déficit mensual se amplió más de USD 150 millones en un año

La diferencia entre ambos resultados dejó un saldo negativo de USD 1,133,43 millones en septiembre, frente a los USD 978.58 millones del mismo mes de 2025. El deterioro interanual fue de USD 154.85 millones, equivalente a un 15.8% adicional de brecha comercial.

La tasa de cobertura, que mide cuánto de las importaciones logran pagar las exportaciones, bajó de 34.75% a 33.21% en un año. El dato confirma una dependencia cada vez mayor de las compras externas frente a la capacidad exportadora del país.

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Las compras fuera de Centroamérica concentran el mayor gasto

Las importaciones originadas fuera de la región centroamericana, el componente de mayor peso dentro de la factura total, subieron de USD 1,195.98 a USD 1,371.09 millones, un 14.6% más. Ese rubro fue el principal motor del incremento general de las compras externas.

Las importaciones desde Centroamérica también crecieron, de USD 263.21 a USD 290.79 millones, un 10.5% adicional. La única categoría en retroceso fue la maquila importadora, que cayó de USD 40.50 a USD 35.30 millones, una baja del 12.8%.

El panorama mensual de 2026 muestra que julio fue el punto más alto de ambas corrientes de comercio. Las importaciones llegaron ese mes a USD 1,825.77 millones y las exportaciones a USD 636.14 millones, según los datos del BCR. El mínimo de importaciones se registró en febrero, con USD 1,357.78 millones, mientras que el menor volumen exportado se dio en agosto, con USD 492.60 millones.

El café cayó en septiembre pero crece en el acumulado del año

Dentro de las exportaciones tradicionales, el café retrocedió de USD 7.68 a USD 5.40 millones entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026. El azúcar bajó de USD 4.04 a USD 2.33 millones en el mismo mes.

En conjunto, los productos tradicionales cayeron un 34.1% en la comparación interanual de septiembre. Ese retroceso puntual contrasta con el comportamiento acumulado del grano a lo largo del año.

El Foro Mundial de la Alimentación finalizó el 16 de octubre, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación. (Foto cortesía FAO El Salvador)
El Foro Mundial de la Alimentación finalizó el 16 de octubre, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación. (Foto cortesía FAO El Salvador)

Entre enero y septiembre, el café sumó USD 181.36 millones y se ubicó como el sexto producto de mayor exportación del país, con un crecimiento de 15.3% frente a 2025, de acuerdo con cifras oficiales citadas por El Mundo, diario salvadoreño.

El impulso respondió sobre todo a los precios internacionales, que El Diario de Hoy, también diario salvadoreño, describió como los más altos registrados para un primer semestre desde 2013.

La producción nacional de café también mostró señales de recuperación. Según datos del Instituto Salvadoreño del Café citados por Infobae, la cosecha 2025-2026 alcanzaría 963,650 quintales oro-uva, un 12.2% más que el ciclo anterior y el mayor volumen desde 2012-2013, antes de que la roya golpeara al sector.

La maquila exportadora fue el segmento más dinámico

Las exportaciones no tradicionales, el rubro de mayor peso dentro de la canasta, crecieron de USD 433.36 a USD 467.68 millones en septiembre, un 7.9% más. El avance se apoyó tanto en el comercio con Centroamérica, que subió 9.3%, como en las ventas fuera de la región, con un 5.9%.

Un hombre opera una máquina de coser industrial con tela azul. Lleva camisa a cuadros y chaleco morado. Otros trabajadores y pilas de tejido se ven al fondo.
Un operario de la maquila textil en El Salvador trabaja con destreza en una máquina de coser, contribuyendo a la producción de prendas de vestir en una fábrica concurrida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La maquila fue el segmento con mayor dinamismo del mes: pasó de USD 76.04 a USD 88.33 millones, un salto de 16.2%. Ese comportamiento contrasta con la maquila importadora, la única categoría de compras externas que retrocedió en el período.

El acumulado anual ya roza los USD 9,400 millones de déficit

Entre enero y septiembre, las exportaciones del país sumaron USD 5,093.08 millones y las importaciones llegaron a USD 14,486.43 millones. La diferencia entre ambas dejó una balanza comercial acumulada negativa de aproximadamente USD 9,393.36 millones.

Esa cifra guarda relación con la proyección que manejaba en septiembre Silvia Cuéllar, presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), quien había calculado un déficit cercano a los USD 7,000 millones con datos hasta julio. “¿Quién los paga? La exportación. ¿Con qué se paga? Con divisas”, planteó Cuéllar a Infobae sobre la necesidad de sostener el ingreso de dólares frente a las compras externas.

Cuéllar añadió ante el mismo portal que el déficit comercial debe analizarse junto con el ingreso de remesas familiares, que aportan divisas y ayudan a compensar la diferencia entre compras y ventas de bienes con el exterior.

La dirigente también proyectó que El Salvador podría cerrar 2026 con más de USD 13,000 millones en exportaciones de bienes y servicios, impulsado en gran parte por el peso de los productos industriales, que según sus cálculos representan cerca del 87% de las ventas externas del país.

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