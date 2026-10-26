Costa Rica

Guardacostas mantiene búsqueda de tres tripulantes desaparecidos a bordo de la lancha El Corrongo en el Caribe de Costa Rica

Las autoridades costarricenses mantienen operativos marítimos en coordinación con Panamá y Estados Unidos para tratar de localizar la embarcación y a sus ocupantes

El Servicio Nacional de Guardacostas continúa la búsqueda de la lancha El Corrongo, desaparecida con tres tripulantes en aguas del Caribe costarricense. Crédito: MSP
El Servicio Nacional de Guardacostas continúa la búsqueda de la lancha El Corrongo, desaparecida con tres tripulantes en aguas del Caribe costarricense. Crédito: MSP
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El Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica mantiene activa la búsqueda de la lancha El Corrongo y sus tres tripulantes, quienes permanecen desaparecidos desde el pasado lunes 19 de octubre, cuando salieron a pescar en aguas del Caribe costarricense.

Este domingo 25 de octubre, embarcaciones de la Estación de Guardacostas de Limón continuaron realizando patrullajes marítimos en diferentes sectores, como parte de los esfuerzos para establecer el paradero de la embarcación y de las personas que viajaban a bordo.

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De acuerdo con la información de las autoridades, la lancha desapareció a unas 14 millas náuticas de Sixaola, en el cantón de Talamanca, cerca de la frontera marítima con Panamá.

Los tripulantes fueron identificados como Carlos Díaz, de 27 años; Friedrick Brown, de 20; y Michael González, de 36, tres pescadores vecinos de Cieneguita de Limón que salieron al mar durante la madrugada del 19 de octubre.

Según información brindada por sus familiares a medios nacionales, los hombres zarparon aproximadamente a las 3:00 de la madrugada y tenían previsto regresar alrededor de las 6:00 de la tarde de ese mismo día.

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Embarcaciones de la Estación de Guardacostas de Limón realizaron nuevos patrullajes este domingo para intentar localizar a los desaparecidos. Crédito: MSP
Embarcaciones de la Estación de Guardacostas de Limón realizaron nuevos patrullajes este domingo para intentar localizar a los desaparecidos. Crédito: MSP

Sin embargo, nunca volvieron a tierra y desde entonces sus allegados desconocen su ubicación.

Los familiares también señalaron que la embarcación habría presentado problemas en el motor antes de salir y que los pescadores llevaban alimentos y agua suficientes para una sola jornada. Estas circunstancias no han sido confirmadas como la causa de la desaparición.

El comisionado Juan Carlos Alvarado, director del Servicio Nacional de Guardacostas, informó que la institución mantiene coordinaciones con organismos internacionales para ampliar los esfuerzos de búsqueda.

Entre las entidades involucradas se encuentran el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos, con las cuales Costa Rica intercambia información y coordina recursos.

La participación internacional busca reforzar las operaciones ante la posibilidad de que la embarcación haya sido desplazada por las corrientes marinas hacia otros sectores del Caribe.

Como parte de los operativos, las autoridades han utilizado herramientas tecnológicas que analizan las corrientes marinas y la dirección de los vientos, con el propósito de calcular los posibles desplazamientos de la lancha y de sus ocupantes.

Estos análisis permiten establecer las áreas donde existe una mayor probabilidad de localización y concentrar los patrullajes marítimos en esos sectores.

Además, una aeronave estadounidense efectuó sobrevuelos en la zona para apoyar las labores de rastreo desde el aire, mientras las embarcaciones costarricenses continúan recorriendo las aguas cercanas a la frontera con Panamá.

Las autoridades de Costa Rica, Panamá y Estados Unidos mantienen coordinaciones para apoyar las labores de búsqueda y rescate. Crédito: MSP
Las autoridades de Costa Rica, Panamá y Estados Unidos mantienen coordinaciones para apoyar las labores de búsqueda y rescate. Crédito: MSP

La desaparición fue reportada mediante el Sistema de Emergencias 9-1-1, lo que permitió activar las primeras operaciones para tratar de ubicar a los pescadores.

Mientras continúan los esfuerzos institucionales, las familias de los desaparecidos también han buscado apoyo en comunidades costeras de Panamá y Colombia, con la esperanza de obtener información sobre el posible paradero de sus seres queridos.

Este lunes 26 de octubre se cumple una semana desde la desaparición de los tres pescadores, mientras crece la preocupación de sus familiares y allegados ante la falta de noticias.

Hasta la información disponible este lunes, las autoridades no habían reportado el hallazgo de la lancha El Corrongo ni de sus tres tripulantes. El Servicio Nacional de Guardacostas mantiene los operativos y la coordinación internacional para intentar localizarlos.

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