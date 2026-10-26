Más de 45,000 estudiantes de Costa Rica comienzan las Pruebas Nacionales Estandarizadas: estas son las fechas y materias

Más de 45,000 estudiantes de último año de secundaria realizarán las Pruebas Nacionales Estandarizadas Sumativas 2026 en Costa Rica. Crédito: MEP

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Un total de 45,123 estudiantes de último año de secundaria en Costa Rica comenzaron este lunes 26 de octubre las Pruebas Nacionales Estandarizadas Sumativas 2026, evaluaciones que tendrán un peso importante en sus calificaciones finales y en el proceso para obtener el título de bachillerato.

Según informó el Ministerio de Educación Pública (MEP), las pruebas se desarrollarán hasta el próximo viernes 30 de octubre, en 945 colegios públicos y privados del territorio nacional, con una asignatura diferente cada día.

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El objetivo de las evaluaciones es medir los conocimientos, aprendizajes y habilidades adquiridos por los estudiantes durante su formación académica.

De acuerdo con el calendario establecido por las autoridades educativas, las asignaturas se distribuirán de la siguiente manera:

Lunes 26 de octubre: Estudios Sociales.

Martes 27 de octubre: Matemáticas.

Miércoles 28 de octubre: Español.

Jueves 29 de octubre: Ciencias.

Viernes 30 de octubre: Educación Cívica.

Cada una de las evaluaciones estará integrada por 60 preguntas y tendrá una duración de tres horas. Sin embargo, los estudiantes que cuenten con autorización para recibir tiempo adicional dispondrán de una hora más para completar sus respuestas.

Del total de participantes, 34,480 estudiantes realizarán las pruebas en horario diurno, mientras que otros 10,643 las presentarán durante la jornada nocturna.

Las autoridades explicaron que las evaluaciones podrán desarrollarse mediante formato digital o físico, según las condiciones de cada institución y las necesidades particulares de los alumnos.

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Además, el MEP aprobó 6,841 apoyos educativos, destinados a garantizar que los estudiantes que requieran condiciones especiales puedan participar en igualdad de oportunidades.

Entre estas medidas destacan las pruebas en sistema Braille, el acompañamiento de tutores especializados, la aplicación en aulas separadas y la ampliación del tiempo disponible.

Las Pruebas Nacionales Estandarizadas representan el 40% de la calificación final, mientras que el restante 60% corresponde a la nota de presentación. Crédito: MEP

Las pruebas representan el 40% de la nota final

Uno de los aspectos más importantes de estas evaluaciones es su peso en la calificación definitiva de los estudiantes.

Según lo establecido por el Consejo Superior de Educación (CSE), las Pruebas Nacionales Estandarizadas Sumativas representan el 40% de la nota final, mientras que el 60% restante corresponde a la nota de presentación acumulada durante el curso lectivo.

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Esto significa que los resultados de las evaluaciones tienen consecuencias directas en la promoción y certificación académica de los estudiantes.

Para organizar el proceso, la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad (DGEC) coordinó las acciones necesarias con las 27 Direcciones Regionales de Educación y las autoridades de los centros educativos participantes.

Los directores de las instituciones cuentan con acceso a la Plataforma de Apoyo Institucional (PAI), donde pueden consultar los padrones de estudiantes, horarios y credenciales necesarias para desarrollar las evaluaciones.

El Ministerio también recordó que los alumnos tienen disponibles materiales de práctica y tablas de especificaciones que detallan los contenidos y habilidades que serán evaluados.

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Estos recursos pueden consultarse en la plataforma oficial de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP.

En caso de que algún estudiante no pueda presentar una prueba por una situación debidamente justificada, el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y de la Conducta contempla mecanismos para justificar la ausencia y, cuando corresponda, reprogramar la evaluación.

Cada prueba tendrá 60 preguntas y una duración de tres horas, aunque algunos estudiantes dispondrán de tiempo adicional. Crédito: MEP

¿Cuándo se entregarán los resultados?

El MEP confirmó que las calificaciones serán comunicadas durante noviembre, de acuerdo con el nivel educativo.

Los resultados de los colegios técnicos estarán disponibles el 2 de noviembre, mientras que los de primaria se comunicarán el 16 de noviembre.

Por su parte, los estudiantes de secundaria recibirán sus resultados el 23 de noviembre de 2026, fecha en la que podrán conocer sus calificaciones y su situación académica al finalizar el curso lectivo.

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