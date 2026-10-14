Preocupación por la salud de Denisse González: fue internada por cuarta vez en el año

Denisse González anunció una pausa en sus redes sociales tras sufrir su cuarta internación en el año por una baja de plaquetas (Instagram)

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Denisse González, exparticipante de Gran Hermano, atraviesa una nueva internación, la cuarta en lo que va del año, a raíz de una nueva baja en su recuento de plaquetas. La influencer confirmó la noticia a través de una historia de Instagram, en la que compartió una foto desde la cama del hospital, conectada a un monitor, y adelantó que planea tomarse un tiempo de pausa en su exposición pública para concentrarse en su recuperación.

“4ta internación. Las plaquetas volvieron a bajar”, escribió junto a la imagen. La joven agregó un mensaje dirigido a sus seguidores, en el que explicó la decisión de bajar el ritmo de sus publicaciones durante este nuevo tramo del tratamiento: “Voy a tomarme unos días para descansar y enfocarme en mi salud. Gracias por acompañarme siempre”.

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La exparticipante de Gran Hermano padece Púrpura Trombocitopénica Inmune, una afección autoinmune que destruye las plaquetas

Esta nueva hospitalización se da apenas semanas después de que la influencer recibiera el alta de su tercera internación, ocurrida a fines de septiembre. En aquella oportunidad, González había compartido un mensaje de agradecimiento hacia su pareja, Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano y a quien conoció durante su paso por el reality. “Con vos todo se hace más llevadero. El verdadero significado de estar en las buenas y en las malas”, había escrito la joven en esa ocasión, junto a una fotografía tomada en la habitación de la clínica Bazterrica, donde permaneció internada.

El cuadro que atraviesa González corresponde a una Púrpura Trombocitopénica Inmune, una afección autoinmune en la que el organismo destruye sus propias plaquetas, lo que provoca caídas abruptas en su recuento sanguíneo. La primera hospitalización de la influencer se había producido el 31 de julio, luego de que un estudio de rutina detectara apenas 3.000 plaquetas en sangre, un valor muy por debajo del rango de referencia, que oscila entre 110.000 y 450.000 unidades. En esa oportunidad, la joven permaneció diez días internada.

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El 19 de agosto, González debió regresar al centro médico por el mismo cuadro, tras sufrir un sangrado inusual y lesiones en la boca, con una caída de plaquetas que llegó a un mínimo de 1.000 unidades. En esa segunda internación fue sometida a un procedimiento que incluyó la aplicación de una inyección en el abdomen como parte del esquema de tratamiento.

Bautista Mascia asistió a la influencer en los centros médicos como sostén principal frente a sus complicaciones de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Semanas después, el 17 de septiembre, la influencer había compartido un mensaje de optimismo, al señalar que los médicos podrían haber dado con “el tratamiento ideal” para su cuadro, aunque aclaró que de todos modos continuaría con estudios y hemogramas semanales para sostener el seguimiento de forma ambulatoria. Esa etapa de estabilidad se interrumpió apenas días después, cuando un nuevo control detectó la baja de plaquetas que derivó en su tercera internación, el 29 de septiembre. “Se terminó la buena racha. Bajaron las plaquetas otra vez, así que mañana me realizan una punción de médula”, había informado entonces a través de sus redes.

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Pese a los sucesivos episodios, González mantuvo durante todo el proceso un tono de entereza frente a sus seguidores, a quienes fue poniendo al tanto de cada etapa del tratamiento con mensajes directos y, en varias ocasiones, con humor. “Y bueno, en eso estamos. En unos días vuelvo a casa y seguimos como siempre. No queda otra que seguir”, había escrito tras conocerse la tercera internación.

El tratamiento del segundo episodio incluyó la aplicación de una inyección en el abdomen tras registrarse un nivel mínimo de 1.000 plaquetas (Instagram)

En esta oportunidad, la influencer optó por un mensaje más breve, aunque no por eso menos elocuente respecto de lo que representa afrontar una cuarta hospitalización en el lapso de apenas tres meses. El pedido de espacio y la decisión de reducir temporalmente su actividad en redes marcan una diferencia respecto de las publicaciones anteriores, en las que había optado por compartir el proceso de forma más detallada.

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Bautista Mascia, quien acompañó a González en cada una de sus internaciones previas, no se pronunció hasta el momento sobre esta nueva hospitalización. Según había trascendido en ocasiones anteriores, el músico uruguayo estuvo presente en los distintos centros médicos donde la joven recibió atención, en lo que ella definió públicamente como un sostén fundamental durante este prolongado proceso de salud.

Hasta el momento, no se conocieron precisiones sobre la duración estimada de esta cuarta internación ni sobre eventuales cambios en el esquema de tratamiento que los médicos vienen ajustando desde julio, cuando se detectó por primera vez el cuadro autoinmune que atraviesa la influencer.

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