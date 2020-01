Así es “La Mary”, la mansión de Punta del Este que se convirtió en “el lugar en el mundo” de Susana Giménez

Tan identificada se siente Susana con La Mary que casi no usa su otra mansión, La Tertulia, ubicada a 15 kilómetros de Laguna Garzón. Cuenta con 500 metros cuadrados, un estilo más rústico y hasta una pileta de piedra. Pero no tiene el mismo encanto que su propiedad preferida, y decidió ponerla en venta. “Está lejos de todo, nadie viene y me cuesta quedarme sola en un lugar así”, reconoció.