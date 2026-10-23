El viaje de León XIV a la Argentina: tras el guiño del Papa, aceleran los preparativos, sin recorte de actividades

El papa León XIV confirmó su voluntad de viajar a la Argentina

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La organización de la visita del papa León XIV a la Argentina entró en su etapa decisiva. Tras la incertidumbre que generó su operación pulmonar, la Iglesia comenzó a distribuir las invitaciones para los encuentros institucionales, confirmó el arribo de una avanzada del Vaticano y mantuvo sin cambios el programa previsto para noviembre. Los equipos argentinos y de la Santa Sede continúan con los preparativos para recibir al pontífice en la fecha anunciada.

Los movimientos coincidieron con un mensaje que llegó desde Roma. Durante la audiencia general del miércoles en la plaza de San Pedro, el Papa saludó a una pareja argentina de recién casados que le dijo que lo esperaba en el país. León XIV sonrió y respondió: “Argentina, allá vamos”.

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La frase, pronunciada pocos días después de que recibiera el alta médica, reforzó las expectativas sobre el cumplimiento del itinerario. No se trató de una nueva confirmación formal del Vaticano, pero quienes trabajan en la recepción la interpretaron como una señal favorable.

"Argentina, allá vamos": el mensaje del papa León XIV a una pareja de argentinos que augura una próxima visita al país

A 16 días de su llegada a Buenos Aires, prevista para el domingo 8 de noviembre a las 16.30, fuentes eclesiásticas vinculadas a la organización confirmaron a Infobae que la Santa Sede no dio instrucciones para suspender, postergar ni reducir actividades. La coordinación con los equipos vaticanos continuó durante la internación del Papa.

Una de las novedades de la semana fue la distribución de las convocatorias para dos encuentros institucionales del lunes 9 de noviembre: la reunión con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) y la celebración de las Vísperas con obispos y representantes de las diócesis en la Catedral Metropolitana.

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Según pudo confirmar este medio, las invitaciones comenzaron a llegar a los participantes de ambas actividades. Los encuentros requieren acreditación previa y autorización para el ingreso a los sectores reservados.

La UCA y la Catedral Metropolitana concentrarán las actividades del lunes 9

En la UCA, en Puerto Madero, León XIV encabezará a las 16.10 un encuentro con representantes del mundo del trabajo. Fueron convocados dirigentes sindicales, empresarios, trabajadores y referentes de movimientos sociales.

El encuentro estará centrado en el mundo laboral, un asunto al que el pontífice asignó relevancia desde el inicio de su pontificado. Entre sus preocupaciones figuran los cambios en las condiciones de empleo, la dignidad de los trabajadores y las consecuencias sociales de las transformaciones tecnológicas.

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Ese mismo lunes, a las 18.45, la Catedral Metropolitana será sede de las Vísperas, una oración litúrgica que el Papa compartirá con el Episcopado argentino y los equipos sinodales.

El papa León XIV se reunió con el presidente de Argentina, Javier Milei, y su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina milei, en el Vaticano, el 7 de junio de 2025. Vatican Media/Mario Tomassetti/­Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Los obispos asistirán con tres representantes laicos de cada diócesis, según precisaron las fuentes eclesiásticas consultadas. Parte de los participantes ya recibió las invitaciones oficiales para iniciar la acreditación.

El procedimiento exige el envío anticipado de las nóminas para las verificaciones de seguridad. También comenzó la impresión de las credenciales para los periodistas que cubrirán las actividades.

Durante los días de la intervención quirúrgica de León XIV, el ritmo de las inscripciones había disminuido. Las dudas sobre su evolución médica generaron cautela entre quienes buscaban participar, aunque el cronograma no se modificó y las tareas retomaron intensidad luego del alta.

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Una infografía de Infobae detalla el itinerario de actividades, misas y reuniones del papa León XIV en Argentina del 8 al 11 de noviembre.

Una avanzada del Vaticano llegará a Buenos Aires en los primeros días de noviembre

Otro dato confirmado por Infobae es el próximo arribo de funcionarios y agentes especializados del Vaticano, que supervisarán los dispositivos de seguridad, ceremonial y logística.

Parte de la avanzada se instalaría en Buenos Aires alrededor del 2 o 3 de noviembre, después de completar tareas en otros destinos de la gira sudamericana. Sus integrantes permanecerán en el país hasta la llegada del pontífice.

El despliegue prevé equipos en Uruguay, Argentina y Perú, los tres países incluidos en el viaje programado entre el 6 y el 17 de noviembre. Un grupo se trasladará primero a Perú y luego viajará a Buenos Aires; otro trabajará en Uruguay, la primera escala del recorrido papal.

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Según explicaron las fuentes eclesiásticas, la comitiva estará integrada por funcionarios de la Secretaría de Estado, efectivos de la Gendarmería Vaticana y de la Guardia Suiza Pontificia, además de responsables de protocolo, seguridad y liturgia.

También participarán integrantes de los equipos que verificarán las condiciones de alojamiento y traslado de los periodistas que acompañarán al pontífice, junto con otros aspectos operativos de la visita.

Su misión incluirá la inspección de instalaciones, la revisión de las medidas de seguridad, la coordinación de los desplazamientos y la resolución de los últimos detalles con las autoridades argentinas.

En paralelo, se definieron aspectos del protocolo durante la estadía de León XIV. Monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y monseñor Raúl Pizarro, responsable del comité organizador, se sumarán al séquito papal cuando el pontífice llegue a Buenos Aires.

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En cada jurisdicción se incorporarán los arzobispos Jorge García Cuerva, de Buenos Aires; Jorge Eduardo Scheinig, de Mercedes-Luján; y el cardenal Ángel Rossi, de Córdoba.

La escala cordobesa había generado interrogantes después de la cirugía, ante versiones sobre una eventual reducción de los traslados aéreos. Sin embargo, las fuentes eclesiásticas aseguraron que no recibieron indicaciones sobre una posible suspensión de las actividades en Córdoba.

Los equipos responsables mantuvieron reuniones de trabajo esta semana para ajustar los detalles de la visita, que contempla una misa en la Escuela de Aviación Militar y un encuentro con representantes de la Iglesia local.

La frase del Papa y los cortes de tránsito sostienen el cronograma de la visita

El avance de los preparativos ocurrió después de una semana marcada por la salud del Papa. León XIV fue intervenido el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho por un adenocarcinoma detectado en controles médicos.

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Tras recibir el alta el sábado 17, los especialistas que participaron de la operación transmitieron una evaluación favorable sobre su recuperación. El cirujano Stefano Margaritora, uno de los responsables de la intervención, indicó que no había razones clínicas que impidieran el viaje, aunque el pontífice debía completar su recuperación.

En ese contexto cobró relevancia el encuentro del miércoles entre León XIV y Juan Martín Fontana y Ornella Bontorín, una pareja que se casó el 10 de octubre en la iglesia Nuestra Señora del Huerto, en Santa Fe.

Fontana, oriundo de Hernández, Entre Ríos, y Bontorín, de Casilda, Santa Fe, viven en Sauce Viejo y viajaron a Italia por su luna de miel. Participaron de la audiencia general en la plaza de San Pedro a través del programa Sposi Novelli, que permite a los matrimonios recientes ocupar un lugar preferencial y recibir la bendición del pontífice.

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Al acercarse al Papa, le manifestaron que lo esperaban en la Argentina. La respuesta, que quedó registrada en un video difundido después, fue breve: “Argentina, allá vamos”.

Las fuentes consultadas por Infobae señalaron, además, que el Vaticano anunció oficialmente el viaje y nunca comunicó una postergación. Por eso, sostienen que no resulta necesaria una nueva declaración formal para mantener la planificación.

Los cortes programados por la organización del viaje

Las restricciones al tránsito para la próxima visita de León XIV en el barrio de Palermo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció las primeras restricciones al tránsito para montar las estructuras de las celebraciones multitudinarias que encabezará León XIV en Palermo.

El operativo comenzará el sábado 24 de octubre con un corte total durante la madrugada y las primeras horas de la mañana en la avenida del Libertador, entre las avenidas Colombia y Sarmiento, en las inmediaciones del Monumento a los Españoles.

Tras esa primera etapa, la restricción será parcial desde la mañana del mismo sábado hasta la noche del martes 3 de noviembre, con dos carriles habilitados por sentido de circulación.

Desde el miércoles 4 de noviembre comenzará una nueva fase, con cortes totales progresivos en un tramo más amplio de la avenida del Libertador, entre Olleros y Ugarteche. Las restricciones se extenderán hasta el sábado 14 de noviembre, tres días después de la partida del pontífice hacia Perú.

La administración porteña aclaró que el esquema podrá modificarse de acuerdo con las necesidades del operativo y que los desvíos se comunicarán a medida que avancen los trabajos.

Las restricciones al tránsito para este sábado y domingo por la noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Monumento a los Españoles, León XIV tiene previsto celebrar una misa el lunes 9 de noviembre a las 11.30 y encabezar un encuentro con jóvenes el martes 10 a las 20.15.

El programa establece que el Papa aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo. Ese mismo día será recibido en la Casa Rosada por el presidente Javier Milei y participará de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Durante su estadía en la Argentina, el pontífice también visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, viajará a Córdoba, mantendrá un encuentro con personas privadas de libertad y celebrará una misa frente a la Basílica de Luján. El miércoles 11 partirá desde Ezeiza hacia Perú.