Amenazaron de muerte a Karina Mazzocco: “Te voy a matar, ya sé donde vive tu hijo”

La conductora de A la tarde expresó su preocupación por unos mensajes y fotos intimidatorios que recibió la producción contra ella. El video

La conductora abrió su programa expresando su preocupación por mensajes y fotos intimidatorios que recibieron en el ciclo (Video: A la tarde/ América TV)

Karina Mazzocco comenzó A la tarde (América TV) de una forma inusual. La normalidad del ciclo se vio alterada cuando la conductora inició su programa denunciando que fue amenazada de muerte. La gravedad del incidente consiguió que tanto la conductora y el equipo de su programa presenten la denuncia policial y las autoridades ya investigan el origen de los inquietantes mensajes.

Durante el programa del martes, Mazzocco compartió con la audiencia los mensajes intimidatorios que recibió a través del número de WhatsApp de la producción, el lugar por el que comúnmente el público envía historias personales. Los mensajes, exhibidos en pantalla, contenían amenazas explícitas: “Karina, te voy a matar. Ya sé dónde vive tu hijo, dónde se mudó”.

Junto a estas palabras, el remitente anónimo adjuntó la imagen de un hombre que fue tapada empuñando dos armas, así como la fotografía de una pistola cargada, acompañada del mensaje: “Te la voy a descargar, vas a ver, en la cabeza”.

En un intento por comunicarse directamente con la conductora, esta persona también realizó una llamada telefónica y expresó otro mensaje: “Dejá de meterlo a Axel Caniggia”. Unos días antes el programa había abordado un tema vinculado con la familia Caniggia.

La producción de A la Tarde informó que estos mensajes llegaron horas después de una emisión en la que se entrevistó a Gonzalo Nannis, hermano de Mariana Nannis y tío de Alex y Charlotte Caniggia, además de Axel, el más grande de los hermanos Caniggia y quien siempre tuvo un perfil bajo a diferencia de sus mediáticos hermanos.

Durante ese segmento, Nannis relató conflictos familiares entre su hermana y Claudio Paul Caniggia, así como detalles que involucran a su sobrino Axel Caniggia. Ante la ola de intimidaciones, Mazzocco subrayó en vivo no comprender el motivo de la reacción: “Ayer no se mencionó a esta persona de ninguna manera descalificatoria, sino en el contexto de una historia. Yo no dije que Axel Caniggia es un delincuente ni nada”, afirmó la conductora.

La identidad del autor de las amenazas, por el momento, no está confirmada. Mazzocco advirtió sobre la necesidad de ocultar el rostro de la persona que aparece en las imágenes armadas: “Tenemos que proteger la identidad de este señor, que no sabemos si es realmente quien dejó el mensaje o si es un menor de edad, por lo tanto hay que taparle la carita”, explicó. Según contó al aire, la denuncia formal ya fue radicada y las fuerzas de seguridad llevan adelante la investigación para determinar el origen del número telefónico implicado y su localización, que fue ubicada en la zona de Glew.

La situación provocó que Luis Ventura aporte su experiencia sobre este tipo de situaciones: “Yo lo sigo pasando, debo tener no menos de 50 amenazas por los temas que tratamos... Hay gente que está al pedo y jode y hay otra gente que es peligrosa”, expresó. Su colega Luis Bremer enfatizó la importancia de esclarecer los hechos: “Hay una localización de este celular y estaba en la zona de Glew. Tiene que haber una persona que dé explicaciones de estos mensajes. Amenazar no tiene que ser gratis”, afirmó en cámara.

“Esto nunca me pasó en la vida, es una sensación indescriptible, muy fea, muy incómoda. Evidentemente, algo del contenido que compartimos ayer molestó, y mucho”, expresó la conductora en su programa, mientras reiteraba que las menciones a Axel Caniggia carecieron de intencionalidad ofensiva y deslizaba que las amenazas podrían tratarse de excusas por otras temáticas que abordan en el programa, como los testimonios de mujeres que piden justicia por casos de violencia de género.

Para el final, Karina Mazzocco subrayó el desconcierto y la inquietud que la situación le generó: “Ya fue hecha la denuncia. Hay gente que está investigando. Pero esto es un desastre. Es una cosa muy fea”.

