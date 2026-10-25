Las mejores imágenes del casamiento de Andrea Ghidone y Pablo Otero: tres vestidos, fiesta con tango y shows sorpresa

La bailarina celebró su boda con el empresario en una noche repleta de glamour, cambios de look y presentaciones musicales

Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
La pareja formalizó su vínculo rodeada de familiares, amigos y figuras del espectáculo (Crédito: RSFOTOS)
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Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento el sábado 24 de octubre en Rüt Haus
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Federico Bal y Evelyn Botto fueron parte de la lista de invitados a la boda de la bailarina y el empresario
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
El romántico beso entre Fede Bal y Evelyn Botto
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Rocío Marengo apostó por un estilismo impactante para disfrutar de la boda de Andrea Ghidone y Pablo Otero
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Con una sonrisa y mucha energía, Rocío Marengo fue parte de una noche cargada de música, baile y emoción
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Barbie Simons se destacó con un elegante look para asistir al casamiento de la bailarina y el empresario
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Barbie Simons asistió al casamiento junto a su novio
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Luis Ventura dijo presente en la noche que reunió a familiares, amigos y colegas de los recién casados
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Luis Ventura asistió acompañado por su pareja al casamiento de Andrea Ghidone y Pablo Otero
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Susana Roccasalvo acompañó a los recién casados en una noche de tango, música y sorpresas
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Alejandro Veroutis acompañó a los recién casados durante la celebración en Rüt Haus
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Roberto Antier y su pareja acompañaron a Andrea Ghidone y Pablo Otero en su casamiento y compartió la celebración junto a familiares, amigos y figuras del espectáculo que se acercaron para brindar por la bailarina y el empresario
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Roberto Antier estuvo presente en la recepción y compartió el festejo con los flamantes esposos
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Con un look elegante, Dedé Romano dijo presente en el casamiento de Andrea Ghidone y Pablo Otero
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Los novios eligieron un altar rodeado de flores para dar el sí ante sus invitados (Instagram)
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
La bailarina sorprendió a su marido al recitarle una canción que escribió especialmente para él (Instagram)
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
El texto de Ghidone estuvo dedicado al encuentro de la pareja y a su proyecto de vida en común (Instagram)
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Andrea Ghidone deslumbró con uno de los tres vestidos que eligió para su boda (Instagram)
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Dos de los diseños de la bailarina fueron realizados por Marisa Campanella y su atelier de Recoleta (Instagram)
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Uno de los vestidos de novia se destacó por sus bordados a mano y aplicaciones de cristales (Instagram)
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Los recién casados compartieron una ceremonia atravesada por la emoción y las dedicatorias familiares (Instagram)
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Durante la ceremonia, Pablo Otero tomó la palabra para recordar el camino que recorrió junto a Andrea Ghidone (Instagram)
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
La boda reunió a las dos familias en una celebración pensada para compartir el nuevo comienzo de la pareja (Instagram)
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
La recepción tuvo un show de tango, un género ligado de forma directa a la trayectoria de Andrea Ghidone (Instagram)
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Teté Coustarot y Carlos Gaziglia junto a Andrea Ghidone (Instagram)
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Así era la decoración de las mesas en el casamiento de Ghidone y Otero (Instagram)
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Los novios pidieron reemplazar los regalos por donaciones destinadas a cuatro instituciones solidarias (Instagram)
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Carlos Vives conquistó a los recién casados y a los invitados con un impactante show (Instagram)
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Andrea Ghidone y Pablo Otero disfrutaron del show de Carlos Vives (Instaram)
Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento
Los recién casados y los invitados disfrutaron de la fiesta y el baile (Instagram)

Crédito: RSFOTOS

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