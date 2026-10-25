Las mejores imágenes del casamiento de Andrea Ghidone y Pablo Otero: tres vestidos, fiesta con tango y shows sorpresa

La pareja formalizó su vínculo rodeada de familiares, amigos y figuras del espectáculo (Crédito: RSFOTOS)
24 Oct, 2026 11:39 p. m. EST
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Andrea Ghidone y Pablo Otero celebraron su casamiento el sábado 24 de octubre en Rüt Haus
Federico Bal y Evelyn Botto fueron parte de la lista de invitados a la boda de la bailarina y el empresario
El romántico beso entre Fede Bal y Evelyn Botto
Rocío Marengo apostó por un estilismo impactante para disfrutar de la boda de Andrea Ghidone y Pablo Otero
Con una sonrisa y mucha energía, Rocío Marengo fue parte de una noche cargada de música, baile y emoción
Barbie Simons se destacó con un elegante look para asistir al casamiento de la bailarina y el empresario
Barbie Simons asistió al casamiento junto a su novio
Luis Ventura dijo presente en la noche que reunió a familiares, amigos y colegas de los recién casados
Luis Ventura asistió acompañado por su pareja al casamiento de Andrea Ghidone y Pablo Otero
Susana Roccasalvo acompañó a los recién casados en una noche de tango, música y sorpresas
Alejandro Veroutis acompañó a los recién casados durante la celebración en Rüt Haus
Roberto Antier y su pareja acompañaron a Andrea Ghidone y Pablo Otero en su casamiento y compartió la celebración junto a familiares, amigos y figuras del espectáculo que se acercaron para brindar por la bailarina y el empresario
Roberto Antier estuvo presente en la recepción y compartió el festejo con los flamantes esposos
Con un look elegante, Dedé Romano dijo presente en el casamiento de Andrea Ghidone y Pablo Otero
Los novios eligieron un altar rodeado de flores para dar el sí ante sus invitados (Instagram)
La bailarina sorprendió a su marido al recitarle una canción que escribió especialmente para él (Instagram)
El texto de Ghidone estuvo dedicado al encuentro de la pareja y a su proyecto de vida en común (Instagram)
Andrea Ghidone deslumbró con uno de los tres vestidos que eligió para su boda (Instagram)
Dos de los diseños de la bailarina fueron realizados por Marisa Campanella y su atelier de Recoleta (Instagram)
Uno de los vestidos de novia se destacó por sus bordados a mano y aplicaciones de cristales (Instagram)
Los recién casados compartieron una ceremonia atravesada por la emoción y las dedicatorias familiares (Instagram)
Durante la ceremonia, Pablo Otero tomó la palabra para recordar el camino que recorrió junto a Andrea Ghidone (Instagram)
La boda reunió a las dos familias en una celebración pensada para compartir el nuevo comienzo de la pareja (Instagram)
La recepción tuvo un show de tango, un género ligado de forma directa a la trayectoria de Andrea Ghidone (Instagram)
Teté Coustarot y Carlos Gaziglia junto a Andrea Ghidone (Instagram)
Así era la decoración de las mesas en el casamiento de Ghidone y Otero (Instagram)
Los novios pidieron reemplazar los regalos por donaciones destinadas a cuatro instituciones solidarias (Instagram)
Carlos Vives conquistó a los recién casados y a los invitados con un impactante show (Instagram)
Andrea Ghidone y Pablo Otero disfrutaron del show de Carlos Vives (Instaram)
Los recién casados y los invitados disfrutaron de la fiesta y el baile (Instagram)