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La madre de Tomás Holder respondió a las críticas por su relación con un futbolista 20 años menor: “La edad es un número”

Gisela Gordillo compartió un video en sus redes sociales en el que señaló la hipocresía de los comentarios que recibió

Gisela estaría comenzando un vínculo con un joven de 26 años y en las redes no tardaron en críticar la diferencia de edad (Video: Instagram)
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Una historia que fue compartida en redes sociales alcanzó para encender la polémica y desatar una catarata de comentarios. Gisela Gordillo, la madre de 46 años del exparticipante de Gran Hermano Tomás Holder, y el futbolista colombiano de Rosario Central Jaminton Campaz, de 26 años, quedaron en el centro de una ola de críticas por su supuesta relación sentimental. La rosarina, lejos de esquivar el ruido que se generó alrededor de esa versión, decidió responder a través de un contundente video que publicó en Instagram. Lo hizo bajo una premisa breve y directa: “Abro debate”.

Todo se inició cuando ambos compartieron una historia en redes sociales. Esa publicación alimentó los rumores sobre una posible relación entre los dos. La diferencia de 20 años entre Gordillo y Campaz encendió opiniones, reacciones y cuestionamientos, aunque la mediática no evitó la controversia y salió a responder. “¿Por qué una mujer de mi edad, que pasó los 40, soltera e independiente, no puede tener una relación con un hombre más joven? Así sea 5, 10 o 20 años más joven”, cuestionó durante su descargo. A través de esa pregunta, expuso la inquisición digital que suele generarse alrededor de la vida sentimental de las mujeres.

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El eje de su planteo se dirigió de manera directa contra la doble vara social que naturaliza las parejas intergeneracionales cuando el hombre es mayor, pero condena esa misma situación cuando ocurre a la inversa. “¿Por qué siempre nos juzgan, nos persiguen, nos prejuzgan, cuando si es al revés no pasa nada?”, argumentó la rosarina en su mensaje. También definió como hipócrita ese tratamiento diferenciado entre hombres y mujeres. Según su análisis, la sociedad llama “ganadores” a los varones que se muestran con compañeras jóvenes, mientras juzga a las mujeres independientes o busca imponerles una fecha de caducidad.

Una mujer con blusa negra y un hombre con camiseta deportiva sonríen sentados en un sillón junto a una mesa
Gisela Gordillo permanece sentada en un sillón junto a su pareja en el interior de un local gastronómico.

Para ilustrar su punto de vista, la mamá de Holder apeló a ejemplos concretos de la escena pública nacional. Mencionó casos de parejas con amplias diferencias de edad entre sus integrantes: “Eduardo Costantini con su mujer Eli se llevan como 44 años, el doctor Cromillot con su esposa 48 años, Marcelo Tinelli con su novia también unos 30 y pico de años, Matías Alé...”, enumeró en el video. “Ahora, lo hacemos las mujeres y estamos juzgadas. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia?”, volvió a preguntar y a cuestionar.

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El vecino de tu esquina si sale con la piba de al lado no pasa nada. Ahora, ¿nosotras queremos probar un hombre más joven? ¡Ay, polémica, polémica! ¡Qué hipocresía, por Dios, estamos en el 2026!”, lanzó con ironía, aunque también con firmeza. No es la primera ocasión en que la madre de Holder queda ubicada en el centro de rumores sobre su vida sentimental. En el pasado también fue vinculada con Yao Cabrera, el youtuber que hacía el papel de “enemigo” de su hijo y que, además, le llevaba varios años de edad.

Viva la familia - Tomas Holder y su mama
Gisela Gordillo junto a su hijo, Tomás Holder, exparticipante de Gran Hermano (Candela Teicheira)

Hacia el final de su reflexión, la rosarina sintetizó la postura que sostiene sobre la madurez, el deseo y los vínculos en la actualidad. “La edad es un número. Somos seres humanos tratando de relacionarnos con gente que nos gusta”, sostuvo al plantear su mirada. Después cerró la grabación con un toque de picardía: señaló su cuerpo y se despidió con un beso dirigido a la cámara. “Aparte, puedo estar con alguien más joven”.

En el pie de la publicación, ella escribió el siguiente mensaje: “A ellos los llaman ‘ganadores’, a nosotras nos quieren poner fecha de vencimiento. Spoiler: no va a pasar”. Los comentarios que dejaron los usuarios en esa publicación fueron variados y mostraron distintas reacciones. Algunos expresaron su apoyo, otros consideraron que tiene que hacer oídos sordos a las críticas y hubo quienes fueron algo más duros con ella por la situación.

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