Elina Costantini reveló las amenazas de muerte que recibió: "Por la recuperación de nuestra identidad"

Elina Costantini contó que recibió amenazas contra ella y su familia

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Elina Costantini aseguró que recibe amenazas de muerte desde hace meses contra ella, su hija y su perro por un conflicto judicial que acompaña junto a su esposo, Eduardo Costantini, relacionado con el uso de su apellido.

La mujer del empresario explicó en PH Podemos Hablar (Telefe), que también recibió mensajes vinculados a un supuesto embarazo, luego de que circularan versiones sobre esa posibilidad. “Por unos litigios que estoy acompañando a mi marido por la recuperación de nuestra identidad, hace muchos meses que me vienen amenazando de muerte a mí, a mi hija, a mi perro. Y en un momento se decía que, como tantos otros inventos, estaba embarazada. Entonces, amenazaban también a ese supuesto bebé que estaba en camino”.

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Según relató, decidió exponer la situación cuando las intimidaciones se intensificaron. “Y decidí hacerlo público cuando hace unos días avanzó más la situación. Si bien no tengo miedo porque creo que es algo que lo hacen para asustarme, pero no sabés hasta dónde llega, cuál es el límite. Decidí hacerlo público, todavía no lo denuncié. Si esto sigue escalando, lo voy a hacer”.

Costantini vinculó las amenazas con un litigio por el uso del apellido de Eduardo Costantini. Consultada por Andy Kusnetzoff sobre qué significaba “recuperar la identidad”, respondió: “No, bueno, porque hay una persona que usa la identidad de mi esposo hace muchos años y él no quiere que sigan usando su apellido, que hoy en día también es mi, mi apellido, pero es nuestra identidad. Es injusto, pero además meterse con mi hija, mi perro, un futuro bebé que estuviera en mi panza, es una locura”.

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Elina Costantini denunció públicamente amenazas de muerte contra su persona, su hija y su mascota por una disputa judicial familiar (Franco Fafasuli)

Karina Jelinek le preguntó por qué relacionaba directamente los mensajes con esa disputa. “Pero ¿por qué lo relacionás directamente con ese conflicto? No lo termino de entender”, intervino.

La invitada evitó mencionar a la persona a la que responsabiliza hasta efectuar una presentación formal. “No lo puedo decir porque si lo digo lo tengo que antes denunciar. Si esto sigue escalando, lo voy a hacer”.

Más adelante, confirmó que el litigio involucra a Teresa Costantini, primera exesposa del empresario. De acuerdo con Elina, Eduardo Costantini sostiene desde hace 33 años que sus exparejas no deberían conservar su apellido tras un divorcio.

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Días antes, Teresa Costantini había dicho en sus redes sociales que Eduardo Costantini le transmitió, por medio de un tercero, un pedido para que retirara del cementerio Jardín de Paz los restos de sus padres, Susana López Naguil y Carlos Correa Ávila. El empresario rechazó esa versión en un comunicado y su actual esposa se refirió al conflicto durante una entrevista con LAM, por América TV.

La actual esposa del empresario rompió el silencio en LAM

Según el relato de Teresa, un intermediario le trasladó un mensaje de Eduardo Costantini: “Quiero que saques a tus padres de Jardín de Paz”. La productora afirmó que las parcelas no integraron el acuerdo de división de bienes posterior al divorcio. También sostuvo que en septiembre la Justicia aceptó una medida cautelar que presentó como copropietaria para impedir el traslado de los restos, resolución que el empresario apeló.

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En su comunicado, Eduardo Costantini calificó el supuesto pedido como una “mentira absoluta”. Expuso que tiene tres parcelas en el cementerio, donde están enterrados los padres de Teresa y una abuela de ella, personas que, según expresó, “ya no son familiares” suyos. Añadió que no tendría un espacio disponible en caso de morir.

Teresa Costantini respondió que Eduardo había adquirido nuevas parcelas en noviembre de 2025 y que el pedido para trasladar los restos de sus padres le fue comunicado el 1 de diciembre, cuando ya contaba con esos espacios. Además, afirmó que las parcelas que ambos comparten todavía disponían de lugar.

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Al ser consultada sobre las declaraciones de Teresa, Elina Costantini no se pronunció sobre el fondo del reclamo. “No pienso nada porque no puedo hablar de una persona que casi no conozco. Mi marido ya salió a aclararlo”, respondió. Luego agregó que, a su criterio, “hay muchos dichos de mentiras y falsedades” y sostuvo que se trataba de “algo que sucedió hace muchos meses”. También vinculó la difusión del tema con una audiencia judicial: “Qué casualidad que hay una audiencia, aparece esto”.

La esposa del empresario pidió que las preguntas sobre la controversia fueran dirigidas a él. “Eso se lo tienen que preguntar a él, pero hay que obrar con fe, con buena fe”, expresó. Sobre la reacción de su marido, afirmó que “no le importa” y que “está muy firme de que se respete su identidad”. “Hace treinta años que viene sufriendo, pobre hombre. Es una gran persona”, añadió.

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Teresa Costantini afirmó que el empresario le exigió el traslado de los restos de sus padres sepultados en el cementerio Jardín de Paz

Elina Costantini también mencionó a la hija de 19 meses que tiene con Eduardo y afirmó que una jueza ordenó a las partes que no hablaran públicamente de este asunto. “Hay que pensar en ese menor de edad, que por más que hay otras partes que no hablan, pero al referirse del tema es estar hablando”, sostuvo. Según indicó, los abogados de la familia evalúan presentar acciones legales por la exposición mediática del conflicto, a raíz de esa disposición judicial.

Ante una consulta por la frase de Eduardo Costantini sobre la falta de un espacio para su futura sepultura, Elina respondió que no había leído el comunicado de Teresa. “No leo cosas que son temas negativos”, dijo, antes de agregar: “Mi marido es un hombre que va a ser muy longevo, que está mejor que yo, literalmente. Nos quedan muchos años de matrimonio juntos”.

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Al cierre de la entrevista, pidió que el tema se abordara “con respeto” porque, según dijo, involucra a una menor de edad. “Meterse con una menor y robar una identidad es muy grave”, concluyó, en alusión al conflicto paralelo por el uso del apellido Costantini.