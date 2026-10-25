Cultura

La Pantera Rosa en las protestas de Francia: IA, viralización y la “memificación” de la política

En los últimos años, algún personaje de ficción irrumpe en las movilizaciones. Esta vez apareció uno generado con inteligencia artificial. ¿Retóricas pasivas en el simulacro de la batalla o nuevas posibilidades de “humanizar” el conflicto?

Persona con disfraz de la Pantera Rosa que levanta ambos dedos medios frente a una multitud desenfocada y chorros de agua.
La Pantera Rosa en las protestas de Francia: IA, viralización y la “memificación” de la política (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una Pantera Rosa recorre las protestas de Francia: enfrenta a la Policía, sus gases lacrimógenos, sus carros hidrantes, corre, escapa, resiste. ¿Quién está debajo del traje del emblemático personaje que Friz Freleng creó en 1963 para la película de Blake Edwards? La respuesta es: nadie. Es inteligencia artificial. Las imágenes fueron publicadas por la cuenta de Instagram @onurollstyle, un perfil dedicado al arte digital, pero, una vez borrado el contexto en el proceso de viralización, se volvió real.

¿Toda acción política es performativa? La sola presencia de cuerpos en el espacio público formando una protesta social es un acontecimiento. Richard Schechner habla de espacios liminales. Una calle céntrica es un lugar estructurado para el comercio y el tránsito, pero cuando irrumpe una protesta se “re-semantiza” volviéndose liminal: el orden cotidiano y el código de normalidad se rompen, esos cuerpos dejan de ser dóciles y funcionales, y se rebelan. ¿Qué nos dice la Pantera Rosa francesa de todo esto?

PUBLICIDAD

La maleabilidad cultural

En las movilizaciones que hoy sacuden Francia —hay que recordarlo: todo empezó con estudiantes reclamando contra el ajuste en la educación y escaló a revuelta nacional— hubo de todo: un Capitán América que protege con su escudo a los manifestantes de los chorros de agua a presión, un Batman vigilando desde las alturas, un Deadpool bailando entre la gente, un Píkoro Daimakú “farmeando aura”, la infaltable bandera pirata de One Piece y siguen los ejemplos de estas performance de la cultura pop.

Un grupo de activistas climáticos disfrazados de Pikachu manifestándose el 25 de junio de 2019 frente a la embajada de Japón en Manila, Filipinas
Un grupo de activistas climáticos disfrazados de Pikachu manifestándose el 25 de junio de 2019 frente a la embajada de Japón en Manila, Filipinas

No es algo nuevo. En los últimos años, las protestas se inundaron de personajes así: el Winnie the Pooh en Hong Kong contra el gobierno de China, el Joker —la renovada interpretación que hizo Joaquin Phoneix— en ciudades como Quito y Beirut, el Pikachu bailarín de las multidudinarias movilizaciones de Santiago de Chile en 2019, las mujeres con túnicas de El Cuento de la Criada durante las vigilias del Congreso por el aborto legal en Argentina y frente a la Corte Suprema en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Pero las máscaras de Guy Fawkes de V de Vendetta merecen un subrayado. Esa careta —que la dibujó David Lloyd en el comic de Alan Moore de 1982, y James McTeigue y las Wachowski la llevaron al cine en 2005— fue popularizada por el colectivo de hackers Anonymous y estuvo en movimientos como el Occupy Wall Street, que protestaba contra la desigualdad económica, contra los ricos: “somos el 99%”, decían. Pero también entre “antivacunas”, grupos europeos antiinmigración y el asalto al Capitolio de 2021.

A diferencias de simbologías estrictamente políticas, los productos culturales son más maleables a la reapropiación ideológica, incluso en polos aparentemente opuestos. Así como Moore interpretó la rebeldía del verdadero Guy Fawkes —en 1605 conspiró para asesinar al rey Jacobo I y poner fin a la persecución religiosa— en anarquismo, y McTeigue y las Wachoski en liberalismo, los manifestantes decodifican el mensaje en base a su objetivo que, en definitiva, es el mismo: manifesarse contra la opresión.

Un manifestante con la máscara de Guy Fawkes en una marcha en solidaridad con los palestinos en el marco del conflicto que mantienen con Israel, en Malmö, Suecia, el 15 de mayo de 2021 (Johan Nilsson vía REUTERS)
Un manifestante con la máscara de Guy Fawkes en una marcha en solidaridad con los palestinos en el marco del conflicto que mantienen con Israel, en Malmö, Suecia, el 15 de mayo de 2021 (Johan Nilsson vía REUTERS)

Ironía en la tragedia

Volvamos a la Pantera Rosa. ¿Por qué despertó tanta simpatía un personaje de ficción enfrentando el poder? ¿Fue el rapto de humor y de picardía en el medio de la represión policial, la humanización de un conflicto tan repetido en las pantallas de las noticias globales, la sensación de que todos —incluso los dibujos animados—, no solo pueden participar en una causa masiva como la que se está desarollando en una Francia prendida fuego, sino que además están participando, que están “luchando”?

Que la imagen esté hecha con inteligencia artificial, sin dudas revela una nueva capa de facilidad para la manipulación. Pero como ningún meme opera sobre el vacío, rápidamente se activó un verosímil que hizo emerjer eso que Raymond Williams llamó estructuras de sentimiento. Williams decía que la cultura, la que vivimos día a día, es un líquido que cambia de forma, que no es no algo sólido ni cristalizado: está en la experiencia del cuerpo, antes de que aparezcan las palabras y las proclamas.

Fue la griega Zizi Papacharissi la que llevó esa idea a internet. Si como decía Williams, esas estructuras son difusas y difíciles de atrapar, ahora es el algoritmo, asegura Papacharissi, el que articula digitalmente ese sentimiento. En las redes “colapsa lo público y lo privado” formando “bucles de retroalimentación de expresión afectiva”, escribe la ensayista griega. ¿Los mecanismos digitales fagocitan esa emocionalidad para que no se vuelque a las calles, para que no se pase a la acción?

Sin caer en el relativismo de infantilizar a las audiencias —porque sin dudas esa intensidad emocional coexiste con la racionalidad crítica—, lo que la “calle online” nos muestra en tiempos de revueltas populares es que, si bien recorta y edita la realidad, también la muestra y la devela, pero sobre todo la reconstruye. Y es ahí que irrumpe el meme, un microproducto viral que no necesita demasiada explicación. Como meme, la Pantera Rosa en las protestas de Francia introduce ironía en la tragedia.

Un Joker frente al Congreso en una marcha en apoyo a los jubilados, Argentina, 12 de marzo de 2025 (Foto: AP/Rodrigo Abd)
Un Joker frente al Congreso en una marcha en apoyo a los jubilados, Argentina, 12 de marzo de 2025 (Foto: AP/Rodrigo Abd)

Los interpasivos

Si los memes son, como propone An Xiao Mina, el arte callejero de internet, entonces hay que terminar de borrar la frontera entre realidad y virtualidad, entre mundo online y offline, para pensar a la disputa social, incluso la lucha de clases, como un campo de batalla donde hay calles, redes, palos, piedras, gases lacrinógenos, saqueos, videos, puteadas, inteligencia artificial, fuego, personajes de ficción, estudiantes, policías, rebeldía, represión, ironía, dolor, memes y cárcel, todo, todo en el mismo lugar.

Toda acción política, por más improvisaba que sea, implica una estrategia. Si lo que se impone, lo que funciona, lo que “triunfa” es el meme, ¿qué posibilidades abre la “memificación” de la protesta social? Una mirada pesimista, aunque no por eso menos realista, indicaría que la rebelión se mantiene en el nivel del discurso, en lo identitario, en lo meramente afectivo y condescendiente, para jamás actuar sobre las estructuras materiales del sistema y cumplir, por fin, las consignas que gritan las pancartas.

Slavoj Žižek propuso una explicación en un texto de 1998, El sujeto interpasivo: “Actúo a través del otro, lo que significa que puedo permanecer pasivo mientras el Otro actúa por mí (como la Idea hegeliana que se mantiene al margen del conflicto, dejando que las pasiones humanas hagan el trabajo). En el caso de la interpasividad, soy pasivo a través del Otro (...) En el ámbito del goce, esto supone un cambio: de que el Otro lo disfrute en mi lugar, en lugar de mí, a que yo lo disfrute a través del Otro”.

Esta idea aplicada a la protesta social nos muestra que los likes que le damos a la Pantera Rosa forman parte de la estructura del fetiche: un goce delegado en ese Otro, un objeto realizado con inteligencia artificial. El simulacro de una batalla. Uno puede “militar” activamente desde las redes sociales pero el efecto real es muy distinto. También las consecuencias. Basta mencionar a Evan, un estudiante de 15 años que perdió su mano tras la explosión de una granada aturdidora que tiró la policía.

Las imágenes virales de la Pantera Rosa en las protestas de París fueron creadas con herramientas de inteligencia artificial.
Las imágenes fueron publicadas por la cuenta de Instagram @onurollstyle, un perfil dedicado al arte digital, pero, una vez borrado el contexto en el proceso de viralización, se volvió real

De abajo hacia arriba

Sin embargo, las protestas en Francia no se detienen y la legitimidad de los reclamos yace extendida. Ahí es donde esta memificación opera con una posibilidad de fondo, la de humanizar el conflicto, universalizarlo y “hackear” la sucesión de imágenes que la maquinaria propagandística del capital reduce a mera disconformidad, a escenas fotocopiadas y naturalizadas, a obstáculos lógicos en este camino hacia la nada. De pronto, un meme, con toda su carga irónica, propone una disrupción.

Sobran las evidencias de cómo el algoritmo premia con más visibilidad a eso que llamamos discursos de odio. Genera más egagement un candidato proponiendo bajar la edad de punibilidad que otro con un plan educativo para reducir el delito en los jóvenes. Eso no es novedad. Pero ocurre en un contexto de sinuosa estabilidad. Con la revuelta ya activada, con la mecha ya encendida, con la insestabilidad burbujeante, ¿qué poder tienen los memes reaccionarios y sus narrativas conservadores cuando el caos fascina?

Los memes no tienen autor; está en su identidad constitutiva. Las imágenes meméticas hechas con inteligencia artificial, menos. ¿Esa falta de firmas se puede trasladar a la falta de líderes y referentes claros en las protestas sociales de este siglo? Que estas grandes revueltas surjan “de abajo hacia arriba”, impulsadas por consignas vitales y motorizadas por la bronca y el caos, ¿es un problema o una oportunidad? De pronto, los guiones se queman y el futuro vuelve a ser un lugar incierto e impredescible.

Temas Relacionados

CulturaPantera RosaFranciaMemesPolíticaProtestas en Francia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Flavia Costa: “El desarrollo de la IA aplicado a la guerra es peligrosísimo y no va a poder frenarse con una regulación”

La investigadora argentina, autora del libro ‘Vidas artificiales’, repasa el mapa de poder detrás de la inteligencia artificial, reflexiona sobre lo que llama “guerra cognitiva” y “guerra contra las instituciones” en nuestro hemisferio y advierte sobre el avance de una “IA agéntica” que, según los principales institutos de seguridad del mundo, ya no es posible controlar

Flavia Costa: “El desarrollo de la IA aplicado a la guerra es peligrosísimo y no va a poder frenarse con una regulación”

‘Slow Horses’ convierte a los peores espías de Gran Bretaña en protagonistas de la serie del momento

Con un notable Gary Oldman y el universo literario de Mick Herron como eje, la producción de Apple TV+ juega con la torpeza y el cinismo para lograr un fino relato de tensión y humor negro

‘Slow Horses’ convierte a los peores espías de Gran Bretaña en protagonistas de la serie del momento

Del garabato infantil a las subastas millonarias: la ronda del arte y por qué solo el 1% de los artistas logra acceder al mercado global

Desde los primeros trazos en la niñez hasta las ferias donde una pieza puede cotizar cifras récord, el recorrido creativo enfrenta filtros sociales, económicos y culturales que pocos consiguen superar

Del garabato infantil a las subastas millonarias: la ronda del arte y por qué solo el 1% de los artistas logra acceder al mercado global

Sofia Coppola completó el documental del rodaje de ‘María Antonieta’ que su madre no pudo terminar antes de morir

Eleanor Coppola filmó 80 horas de material durante el rodaje en 2005, pero falleció en abril de 2024 sin finalizar el proyecto. ‘Making Marie Antoinette’ llega el 6 de noviembre a Mubi

Sofia Coppola completó el documental del rodaje de ‘María Antonieta’ que su madre no pudo terminar antes de morir

‘Strawberry Fields’ en un Mellotron, cassettes con fibrón y diez días para llegar al Colón: la aventura de tocar con Charly García

El violonchelista Patricio Villarejo narra en su libro ‘Cuerdas para Charly’ el vértigo creativo detrás de ‘Líneas paralelas’, el concierto que fusionó rock y orquesta sobre el escenario del coliseo lírico en 2013

‘Strawberry Fields’ en un Mellotron, cassettes con fibrón y diez días para llegar al Colón: la aventura de tocar con Charly García

DEPORTES

Así está la Tabla Anual que repartirá los boletos a las copas internacionales: por qué podrían habilitarse otros dos cupos

Así está la Tabla Anual que repartirá los boletos a las copas internacionales: por qué podrían habilitarse otros dos cupos

Con Di María como figura, Rosario Central le ganó 2-0 a Huracán y quedó como líder de la Zona B del Torneo Clausura y la Tabla Anual

El comunicado del Flamengo por la inclusión de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa Libertadores contra Estudiantes

Los mensajes de Alpine y del agente de Colapinto tras los comentarios de un presentador británico en el GP de Estados Unidos de F1

La impactante racha que cortó Lionel Messi tras la derrota del Inter Miami ante New York Red Bulls por la MLS

TELESHOW

La madre de Tomás Holder respondió a las críticas por su relación con un futbolista 20 años menor: “La edad es un número”

La madre de Tomás Holder respondió a las críticas por su relación con un futbolista 20 años menor: “La edad es un número”

Las mejores imágenes del casamiento de Andrea Ghidone y Pablo Otero: tres vestidos, fiesta con tango y shows sorpresa

Juana Viale habló de la salud de Mirtha Legrand y contó cómo vivió el Día de la Madre: “Está hermosa, fue su primera salida”

Andrea Ghidone y Pablo Otero dieron el sí en una celebración que reunió a sus seres queridos y figuras del espectáculo

Juana Viale deslumbró con un vestido borgoña de un solo hombro y con doble volado

INFOBAE AMÉRICA

Nasry Asfura visita la imagen de la Virgen de Suyapa en los Jardines Vaticanos durante su gira por Italia

Nasry Asfura visita la imagen de la Virgen de Suyapa en los Jardines Vaticanos durante su gira por Italia

Honduras anuncia rebajas en los combustibles, pero el GLP vehicular y el queroseno subirán de precio

El Banco Centroamericano de Integración Económica eleva a USD 38,8 millones la línea de crédito para medianas empresas de Guatemala

Nicaragua: Universitaria de 18 años permanece desaparecida desde el lunes en Managua

Identifican restos de militar panameño desaparecido durante la invasión de Estados Unidos en 1989