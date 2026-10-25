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El ejército de Israel cerró los accesos a Hebrón luego del ataque terrorista que dejó dos soldados muertos

Un portavoz del Ayuntamiento de Hebrón informó el sábado que el cierre afecta a la capital comercial del sur cisjordano, que suele recibir durante los fines de semana a miles de personas que acuden a realizar compras. La medida llega a tres días de las elecciones generales en Israel

Israeli soldiers stand guard at the site of a shooting on Friday in Hebron, in the Israeli-occupied West Bank, October 24, 2026. REUTERS/Mussa Qawasma
Israeli soldiers stand guard at the site of a shooting on Friday in Hebron, in the Israeli-occupied West Bank, October 24, 2026. REUTERS/Mussa Qawasma
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Las fuerzas israelíes cerraron el sábado todos los accesos a Hebrón luego del ataque terrorista en el que dos palestinos mataron a tiros a dos soldados israelíes, cerca de la ciudad del sur de Cisjordania. La medida forma parte de una operación militar iniciada el viernes por la noche.

Un portavoz del Ayuntamiento de Hebrón informó este sábado a EFE que el cierre afecta a la capital comercial del sur cisjordano, que suele recibir durante los fines de semana a miles de personas que acuden a realizar compras. La medida llega a tres días de las elecciones generales en Israel.

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Las tropas israelíes entraron en distintos sectores de la ciudad el viernes por la noche. Según el cálculo inicial del consistorio palestino, la ofensiva obligó a abandonar sus viviendas a 492 familias.

El Ejército israelí anunció el inicio de la operación en un comunicado difundido el viernes. “Las fuerzas han comenzado a realizar registros minuciosos, precisos y focalizados en toda la zona con el fin de localizar y desmantelar infraestructuras terroristas y armamento, al tiempo que interrogan a sospechosos”, señaló la institución.

Las autoridades militares israelíes indicaron que la operación puede extenderse durante varios días. También establecieron tres puntos de salida de la ciudad, donde las personas que abandonan Hebrón pasan por interrogatorios y pueden quedar retenidas si las fuerzas las consideran sospechosas.

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El Ejército israelí no facilitó a EFE cifras sobre los arrestos ni sobre el número de residentes que salieron de sus casas a causa de la operación. El Ayuntamiento palestino, por su parte, celebró el sábado por la noche una reunión para definir un plan de emergencia ante las redadas y las restricciones impuestas en la ciudad.

Las tropas israelíes entraron en distintos sectores de la ciudad el viernes por la noche. Según el cálculo inicial del consistorio palestino, la ofensiva obligó a abandonar sus viviendas a 492 familias (REUTERS)
Las tropas israelíes entraron en distintos sectores de la ciudad el viernes por la noche. Según el cálculo inicial del consistorio palestino, la ofensiva obligó a abandonar sus viviendas a 492 familias (REUTERS)

La agencia palestina Wafa situó a las familias desplazadas en las áreas de Al Yalda y Deir Baha. El medio también informó de demoliciones de edificios y comercios en Farsh Al Hawa, una zona próxima al lugar del ataque contra los soldados israelíes. También, informó del arresto de al menos 13 personas en el marco de las incursiones israelíes. Las autoridades israelíes tampoco confirmaron esos datos.

Además de los controles y los registros en viviendas, Israel inició la demolición de construcciones que califica como “ilegales” en Hebrón y en zonas cercanas al escenario del ataque. Los dos palestinos que dispararon contra los soldados murieron durante el episodio, según la información suministrada.

La operación forma parte de la respuesta anunciada por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras el ataque. El jefe de Gobierno adelantó una ofensiva de gran escala en Cisjordania, con evacuaciones de habitantes de barrios palestinos, inspecciones casa por casa y destrucción de instalaciones que Israel vincula con actividades terroristas.

En un videomensaje, Netanyahu afirmó que el Ejército prepara una operación “a una escala no vista desde la Guerra de los Seis Días”, en referencia al conflicto de 1967.

La palabra de Netanyahu tras ordenar el cierre total de Cisjordania
La operación forma parte de la respuesta anunciada por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras el ataque

La Guerra de los Seis Días concluyó con la ocupación israelí de Cisjordania y Jerusalén Este, territorios que Jordania controlaba desde 1948. La referencia del primer ministro sitúa la operación anunciada entre las mayores intervenciones militares israelíes en ese territorio en décadas.

(Con información de EFE)

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