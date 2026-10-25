Cuba

Un informe revela que el régimen cubano confisca más del 75% del salario de sus médicos en Calabria, Italia

Investigaciones sobre los convenios sanitarios revelan severas imposiciones disciplinarias y deducciones sobre las guardias nocturnas que dejan a los especialistas con ingresos mínimos

Acuarela de un sanitario con bata sentado en una camilla, billetes y monedas de euro y una silueta negra.
Un sanitario sentado de espaldas en una camilla sostiene euros que se desvanecen hacia una silueta oscura, en una alegoría sobre la administración financiera del sector hospitalario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un informe presentado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos a través de un webinar el día de ayer, 23 de octubre, reveló que el gobierno de Cuba retuvo al menos 20 millones de euros (USD 22,4 millones) de los salarios destinados a los médicos desplegados en Calabria, en el sur de Italia.

La suma equivale a más de las tres cuartas partes del dinero público asignado por las autoridades sanitarias italianas entre diciembre de 2022 y marzo de 2025 para compensar la labor asistencial de los profesionales extranjeros.

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Los datos, expuestos por la periodista de investigación Annarella Grimal, detallan que la región europea transfirió 27,5 millones de euros por concepto de remuneraciones base para 333 facultativos.

No obstante, la entidad estatal encargada de su gestión, la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC), solo permitió que los trabajadores recibieran 6.2 millones de euros, (USD 6,94 millones) una cifra que representa apenas el 22.5% de los recursos emitidos.

El acuerdo bilateral suscrito en agosto de 2022 proyectaba la incorporación de 497 especialistas de la salud para mitigar la escasez de personal en los hospitales de Calabria. Hasta la fecha arribaron 383 sanitarios en cinco grupos sucesivos, aunque en la actualidad solo 221 permanecen dentro del programa oficial. El resto concluyó su periodo, desertó o fue apartado por los directivos de la misión sin posibilidad de regresar tras sus vacaciones.

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Ilustración de tres personas con bata médica y estetoscopio sobre un mapa estilizado junto al mar con el texto «Retención y desarraigo».
Tres profesionales sanitarios cubanos permanecen sobre el mapa de Calabria conectados por hilos dorados en una alegoría sobre las condiciones de su despliegue laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Italia abona más de 5,200 dólares por médico pero el régimen cubano confisca la mayor parte

De acuerdo con las cláusulas pactadas, la administración de Italia deposita de manera directa cerca de 4.700 euros mensuales (unos USD 5,260) en la cuenta bancaria de cada doctor.

Pese a este depósito, la CSMC impone un convenio paralelo que obliga al médico a conservar únicamente 1,200 euros al mes (cerca de USD 1,340), suma que durante el primer semestre de estancia se redujo a mil euros (aproximadamente USD 1,120).

La apropiación de ingresos se acentúa en las guardias nocturnas y las horas extraordinarias. La intermediaria cubana aplica una deducción ficticia que atribuye a cargas impositivas locales y luego exige la mitad del saldo restante.

Desglose del esquema de retenciones aplicado a los médicos en Calabria, donde la mayor parte de las remuneraciones públicas transferidas por las autoridades italianas queda en manos de la empresa intermediaria de La Habana (Cortesía: Observatorio Cubano de Derechos Humanos).
Desglose del esquema de retenciones aplicado a los médicos en Calabria, donde la mayor parte de las remuneraciones públicas transferidas por las autoridades italianas queda en manos de la empresa intermediaria de La Habana (Cortesía: Observatorio Cubano de Derechos Humanos).

Por medio de este esquema, el personal retiene únicamente el 28,5% de las compensaciones adicionales. Frente a los argumentos oficiales de La Habana que aseguran que estos ingresos financian los servicios de la isla, las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística e Información desmienten esa versión: en un lustro entraron más de 25 mil millones de dólares por servicios profesionales y solo se reinvirtieron 434 millones en el sector asistencial cubano.

Sanciones internacionales y vías de protección laboral

El sistema de recaudación sufrió una fractura cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso medidas punitivas contra la CSMC. A raíz de estas disposiciones bancarias, las entidades financieras de Italia comenzaron a rechazar o bloquear las transferencias que los facultativos enviaban a la empresa estatal.

Ante ese escenario, los jefes de la misión instruyeron a los integrantes a mantener el dinero retenido en sus cuentas a la espera de nuevos canales de cobro, lo que desató compras aceleradas por parte de los afectados para consumir el saldo antes de una eventual requisa en efectivo. Al mismo tiempo, al menos 63 galenos pidieron contrataciones directas para ejercer de forma autónoma.

Durante el encuentro, la abogada Marilyn Fernández recordó que el marco jurídico de la Unión Europea impone a los países receptores la obligación de prevenir el trabajo forzoso y fiscalizar los abusos laborales dentro de su jurisdicción, una responsabilidad que no queda anulada por la existencia de convenios bilaterales de cooperación sanitaria.

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