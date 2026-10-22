Cultura

La Filarmónica de Berlín volvió al Teatro Colón después de 26 años con Brahms, Strauss y el debut del pianista islandés Víkingur Ólafsson

La célebre orquesta dirigida por Kirill Petrenko inauguró una serie de tres presentaciónes que continúan este jueves y culminarán el viernes, con transmisión gratuita por streaming

Un hombre de traje oscuro toca un piano de cola negro ante músicos con instrumentos de cuerda en un escenario iluminado
El pianista Víkingur Ólafsson, solista en el primer concierto de la Fillarmónica de Berlín en el Teatro Colón, el miércoles 21 de octubre de 2026 (Rob Davidson / prensa Teatro Colón)
Guardar

Con las obras de Johannes Brahms y Richard Strauss como estandartes de un programa que abarcó desde el romanticismo alemán hasta el poema sinfónico, la Filarmónica de Berlín regresó al escenario del Teatro Colón después de 26 años y ofreció en la noche del miércoles el primero de tres conciertos que la formación alemana brindará en el coliseo porteño bajo la dirección de Kirill Petrenko.

La orquesta, que no pisaba Buenos Aires desde el año 2000 —cuando lo hizo bajo la batuta de Claudio Abbado—, llega en el tramo final de una gira internacional que incluyó escalas en Nueva York, Colombia y Brasil. La visita reafirma la vigencia del intercambio cultural entre las grandes instituciones sinfónicas del mundo y una sala que mantiene su lugar en el circuito de los principales escenarios líricos del planeta.

PUBLICIDAD

El programa inaugural se dividió en dos partes. La primera estuvo dedicada al Concierto para piano y orquesta n.° 1 en re menor, op. 15, de Brahms, una obra compuesta entre 1854 y 1859 que despliega un diálogo exigente entre el solista y la masa orquestal a lo largo de tres movimientos: Maestoso, Adagio y Rondo (Allegro non troppo). La parte solista quedó a cargo del pianista islandés Víkingur Ólafsson, quien con esta presentación hizo su debut en la Argentina. Ólafsson, reconocido por un repertorio que va desde la música barroca hasta la contemporánea, reemplazó al pianista Daniil Trifonov, previsto originalmente para la gira pero obligado a cancelar su participación por una lesión.

La segunda mitad de la velada estuvo consagrada a Also sprach Zarathustra (Así habló Zaratustra), op. 30, el poema sinfónico que Strauss compuso en 1896 a partir de la obra filosófica homónima de Friedrich Nietzsche. La pieza, cuya introducción se volvió célebre por su asociación con la película 2001: Odisea del espacio de Stanley Kubrick, recorrió sus nueve secciones, desde el icónico Amanecer (Sonnenaufgang) hasta la Canción de caminante nocturno (Nachtwandlerlied), con un solo de violín a cargo de Daishin Kashimoto.

PUBLICIDAD

Fundada en 1882, la Berliner Philharmoniker forjó su identidad sonora a través de directores como Wilhelm Furtwängler, Herbert von Karajan, Abbado y Simon Rattle. Desde 2019, Petrenko conduce la formación en calidad de director titular y artístico, al frente de un conjunto reconocido por la riqueza de sus colores y su capacidad para conjugar la personalidad de cada intérprete con una poderosa identidad colectiva. La gira de 2026 se extiende hasta el 25 de octubre. Buenos Aires es la última estación del recorrido, y los tres conciertos en el Colón presentan dos programas diferentes.

Orquesta sinfónica en un escenario de teatro con un pianista al centro, músicos con instrumentos clásicos y espectadores en la sala
Concierto debut de la Filarmónica de Berlín en el Teatro Colón, con dirección musical de Kirill Petrenko y la participación del pianista Víkingur Ólafsson (Rob Davidson / prensa Teatro Colón)

La segunda función, prevista para esta noche a las 20, propone un cambio de repertorio. La primera parte estará dedicada a las Variaciones sobre un tema original, «Enigma», op. 36, de Edward Elgar, compuestas en 1899. La obra consta de un tema y catorce variaciones, cada una identificada con las iniciales o el apodo de una persona cercana al compositor británico, desde la célebre Nimrod (Variación IX, Adagio) hasta el finale E.D.U. (Variación XIV).

La segunda mitad presentará la Sinfonía n.º 4 en fa menor, op. 36, de Piotr Ilich Chaikovski, escrita entre 1877 y 1878. La obra, estructurada en cuatro movimientos, avanza desde el Andante sostenuto inicial hasta el Finale (Allegro con fuoco). La duración estimada de la velada es de 89 minutos, con un intervalo de 20 entre ambas partes.

El concierto del viernes se podrá ver gratis por streaming

El tercer y último concierto, programado para este viernes 23 a las 20, retomará el mismo programa de la noche inaugural: el Concierto para piano n.° 1 de Brahms, otra vez con Ólafsson como solista, y el Así habló Zaratustra de Strauss, con dirección de Petrenko. La duración estimada de esta función es de 105 minutos. La función será transmitida en directo y de forma gratuita a través de la página web del Teatro Colón (teatrocolon.org.ar/en-vivo), lo que permitirá a quienes no consiguieron entradas presenciar desde cualquier punto del país el cierre de la visita de la orquesta alemana.

La etapa sudamericana de la gira quedará además documentada en una producción audiovisual destinada a la televisión pública alemana. Con esta serie de presentaciones, el Teatro Colón vuelve a posicionarse en el circuito internacional de las grandes orquestas del mundo.

Temas Relacionados

Teatro ColónMúsica clásicaFilarmónica de BerlínCultura en Buenos AiresUltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Art Basel París abrió con una ficción insurgente mientras la ciudad vive una semana de tensa calma

La quinta edición de la feria de arte más famosa del mundo arrancó en el Grand Palais con una instalación del dúo autor del clip viral "Storm", en medio de alertas por nuevas protestas

Art Basel París abrió con una ficción insurgente mientras la ciudad vive una semana de tensa calma

Cuáles son los cinco libros finalistas del Premio Medifé Filba 2026

El galardón anunció su lista corta. El jurado, integrado por Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Alan Pauls, seleccionó las novelas de Romina Paula, Martín Sancia Kawamichi, Matías Battistón, María Moreno y Tomás Downey

Cuáles son los cinco libros finalistas del Premio Medifé Filba 2026

“Si un hombre puede ser una mujer, no existe tal cosa como una mujer”: el regreso de J.K. Rowling con un ensayo contra el “activismo trans”

En un ensayo publicado este miércoles, la escritora británica, aurtora de la saga "Hatrry Potter", afirmó que mantendrá su respaldo económico a mujeres que emprendan acciones legales por sus derechos

“Si un hombre puede ser una mujer, no existe tal cosa como una mujer”: el regreso de J.K. Rowling con un ensayo contra el “activismo trans”

El exitoso autor acusado de usar IA fue despedido de su editorial: “Nuevos elementos, indican que se usó inteligencia artificial en el proceso de escritura”

La novela de Thélyson Orélien era exitosa comercialmente e iba a venderse en más de 20 países. Tras el escándalo, fue retirada de la lista de finalistas del Premio Goncourt, el más prestigioso de Francia

El exitoso autor acusado de usar IA fue despedido de su editorial: “Nuevos elementos, indican que se usó inteligencia artificial en el proceso de escritura”

Tips de ortografía: segunda vuelta de las elecciones en Brasil, claves de redacción

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Tips de ortografía: segunda vuelta de las elecciones en Brasil, claves de redacción

DEPORTES

Crece el conflicto en Manchester Unted tras el cortocircuito de Licha Martínez con el entrenador: el cruce del DT con el capitán y los candidatos que suenan

Crece el conflicto en Manchester Unted tras el cortocircuito de Licha Martínez con el entrenador: el cruce del DT con el capitán y los candidatos que suenan

La acusación que alimenta el escándalo por el código de vestimenta que publicó un club de Paraguay y apuntó contra una fotógrafa

Estudiantes de La Plata busca su sexta final de Copa Libertadores: la tabla histórica del torneo y la disputa Argentina-Brasil que podría dirimir

Los Philadelphia Eagles no serán sancionados por el manejo de los coágulos de sangre de Jalen Hurts

Estudiantes de La Plata va por el golpe ante Flamengo en el Maracaná para clasificarse a la final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

TELESHOW

El llamado de Sylvester Stallone que dejó sin palabras a Nico Vázquez: “Del otro lado estaba mi héroe”

El llamado de Sylvester Stallone que dejó sin palabras a Nico Vázquez: “Del otro lado estaba mi héroe”

La emoción de Tini Stoessel durante su show en Caracas tras la suspensión en Miami: “Me hace feliz estar acá”

Mica Viciconte se realizará un retoque estético y explicó los motivos: “Llegó la hora”

Andy Kusnetzoff habló de Hernán Casciari: “Hay que pensar en la gente que reclama claridad por el dinero que puso”

Cómo sigue la salud de Fabián Gianola luego de la operación: “Tenía el radio explotado”

INFOBAE AMÉRICA

La Copa Centroamericana dejó un empate en San Salvador y un triunfo de Marathón

La Copa Centroamericana dejó un empate en San Salvador y un triunfo de Marathón

Cuba envejece con una mayoría femenina entre los mayores de 60 años

Hasta 1.20 metros se desplazó el suelo durante el terremoto de 7.5 que sacudió Panamá

Condenas de hasta 30 años por narcotráfico, extorsión y homicidios en El Salvador

Aumenta la preocupación por la rabia tras un récord de murciélagos infectados en un estado de EEUU