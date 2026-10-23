Panamá inicia el retiro de bandera a siete buques sancionados por Estados Unidos por vínculos con Irán

La Autoridad Marítima de Panamá inició el procedimiento para cancelar el registro de siete embarcaciones incluidas en las sanciones estadounidenses contra Irán. Tomada de la AMP

Guardar

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) inició el proceso para cancelar el registro de siete embarcaciones de bandera panameña incluidas en una lista de sanciones de Estados Unidos.

La decisión responde a investigaciones sobre operaciones comerciales vinculadas con Irán, que también involucran a una firma jurídica y empresas del sector marítimo.

PUBLICIDAD

La medida fue anunciada después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro estadounidense, sancionara el 21 de octubre a varias entidades.

Washington sostiene que estas estructuras facilitaron el transporte de productos iraníes sujetos a restricciones económicas, mediante mecanismos destinados a ocultar a sus beneficiarios reales.

La Autoridad Marítima de Panamá sostiene que mantiene una política de cero tolerancia frente al uso indebido del pabellón nacional por parte de empresas sancionadas. Tomada de la AMP

Entre las entidades sancionadas figura Karnakis and Karnakis, un bufete jurídico con oficinas en Panamá y Grecia. Según el Tesoro, la firma constituyó sociedades utilizadas por propietarios de embarcaciones que transportaron cientos de millones de dólares en petróleo, productos petroquímicos y acero iraníes, facilitando operaciones comerciales sujetas a las restricciones estadounidenses.

PUBLICIDAD

La investigación señala que el despacho participó en la creación de estructuras corporativas relacionadas con la llamada flota en la sombra, integrada por embarcaciones utilizadas para transportar mercancías sancionadas. Algunas de esas sociedades habrían servido para dificultar la identificación de los propietarios efectivos y mantener las operaciones de exportación iraníes.

El Departamento del Tesoro identificó como propietarios del bufete a Sofianos Karnakis Kosmas y Konstantinos Karnakis Kosmas, ambos con nacionalidad panameña y griega. También sancionó a Ioanis Karnakis Kosmas, Pedro Ortega Jones y Roberto Ortega Jones, por sus actuaciones relacionadas con la firma y las sociedades registradas.

PUBLICIDAD

Las autoridades estadounidenses también incluyeron a Roxette Maritime Shipping and Trading S.A., empresa con operaciones en Panamá y Grecia. Esta compañía administra siete buques de bandera panameña, tres de los cuales, Anemos, Gloris y Pride, transportaron mercancías de origen iraní durante el último año, según la investigación oficial.

Washington investiga estructuras empresariales que presuntamente permitieron transportar petróleo, productos petroquímicos y acero iraníes mediante sociedades intermediarias. Europa Press

Las otras cuatro embarcaciones identificadas son Destiny, Flamingo 1, Harmony y Prince, igualmente vinculadas con Roxette. Estados Unidos las clasificó como propiedades bloqueadas por su relación con la compañía, aunque no atribuyó individualmente a estas cuatro naves los mismos cargamentos documentados para las tres anteriores.

La investigación estadounidense forma parte de Operation Economic Outcast, una iniciativa dirigida contra las redes que permiten a Irán comercializar productos sujetos a sanciones. Washington sostiene que estos mecanismos contribuyen a generar recursos para actividades militares y otros programas iraníes, mediante intermediarios financieros, jurídicos y marítimos.

PUBLICIDAD

En respuesta, la AMP comunicó que inició los procedimientos administrativos para cancelar el registro de las siete naves, conforme al Decreto Ejecutivo 512 del 18 de octubre de 2024. También informó que adoptó medidas contra la compañía sancionada, sin precisar cuáles fueron las actuaciones ejecutadas.

La autoridad panameña indicó que endureció los controles previos al abanderamiento de buques, con el propósito de impedir el ingreso de operadores vinculados con actividades sancionadas. Las revisiones abarcan propietarios, administradores y fletadores, quienes deben someterse a procesos de debida diligencia antes de obtener el registro nacional.

La investigación estadounidense también involucra al bufete Karnakis and Karnakis, con oficinas en Panamá y Grecia, por su participación en la constitución de sociedades marítimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sanciones de la OFAC implican el bloqueo de bienes e intereses sujetos a jurisdicción estadounidense y restricciones a determinadas transacciones con las personas y empresas designadas. Estas disposiciones pueden afectar sus operaciones internacionales, aunque no constituyen por sí mismas una condena penal de las personas involucradas en Panamá.

PUBLICIDAD

El caso representa un nuevo desafío para la supervisión del registro mercante panameño, uno de los principales del mundo. La AMP reiteró su política de cero tolerancia frente al uso indebido de la bandera nacional y aseguró que continuará excluyendo a embarcaciones y compañías incluidas en listas internacionales de sanciones reconocidas por el país.