Panamá

Panamá inicia el retiro de bandera a siete buques sancionados por Estados Unidos por vínculos con Irán

La Autoridad Marítima abrió los procedimientos de cancelación del registro y anunció medidas contra una empresa naviera señalada por Washington. El caso también involucra a un bufete con operaciones en territorio panameño

La Autoridad Marítima de Panamá inició el procedimiento para cancelar el registro de siete embarcaciones incluidas en las sanciones estadounidenses contra Irán. Tomada de la AMP
La Autoridad Marítima de Panamá inició el procedimiento para cancelar el registro de siete embarcaciones incluidas en las sanciones estadounidenses contra Irán. Tomada de la AMP
Guardar

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) inició el proceso para cancelar el registro de siete embarcaciones de bandera panameña incluidas en una lista de sanciones de Estados Unidos.

La decisión responde a investigaciones sobre operaciones comerciales vinculadas con Irán, que también involucran a una firma jurídica y empresas del sector marítimo.

PUBLICIDAD

La medida fue anunciada después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro estadounidense, sancionara el 21 de octubre a varias entidades.

Washington sostiene que estas estructuras facilitaron el transporte de productos iraníes sujetos a restricciones económicas, mediante mecanismos destinados a ocultar a sus beneficiarios reales.

La Autoridad Marítima de Panamá sostiene que mantiene una política de cero tolerancia frente al uso indebido del pabellón nacional por parte de empresas sancionadas. Tomada de la AMP
La Autoridad Marítima de Panamá sostiene que mantiene una política de cero tolerancia frente al uso indebido del pabellón nacional por parte de empresas sancionadas. Tomada de la AMP

Entre las entidades sancionadas figura Karnakis and Karnakis, un bufete jurídico con oficinas en Panamá y Grecia. Según el Tesoro, la firma constituyó sociedades utilizadas por propietarios de embarcaciones que transportaron cientos de millones de dólares en petróleo, productos petroquímicos y acero iraníes, facilitando operaciones comerciales sujetas a las restricciones estadounidenses.

PUBLICIDAD

La investigación señala que el despacho participó en la creación de estructuras corporativas relacionadas con la llamada flota en la sombra, integrada por embarcaciones utilizadas para transportar mercancías sancionadas. Algunas de esas sociedades habrían servido para dificultar la identificación de los propietarios efectivos y mantener las operaciones de exportación iraníes.

El Departamento del Tesoro identificó como propietarios del bufete a Sofianos Karnakis Kosmas y Konstantinos Karnakis Kosmas, ambos con nacionalidad panameña y griega. También sancionó a Ioanis Karnakis Kosmas, Pedro Ortega Jones y Roberto Ortega Jones, por sus actuaciones relacionadas con la firma y las sociedades registradas.

Las autoridades estadounidenses también incluyeron a Roxette Maritime Shipping and Trading S.A., empresa con operaciones en Panamá y Grecia. Esta compañía administra siete buques de bandera panameña, tres de los cuales, Anemos, Gloris y Pride, transportaron mercancías de origen iraní durante el último año, según la investigación oficial.

Washington investiga estructuras empresariales que presuntamente permitieron transportar petróleo, productos petroquímicos y acero iraníes mediante sociedades intermediarias. Europa Press
Washington investiga estructuras empresariales que presuntamente permitieron transportar petróleo, productos petroquímicos y acero iraníes mediante sociedades intermediarias. Europa Press

Las otras cuatro embarcaciones identificadas son Destiny, Flamingo 1, Harmony y Prince, igualmente vinculadas con Roxette. Estados Unidos las clasificó como propiedades bloqueadas por su relación con la compañía, aunque no atribuyó individualmente a estas cuatro naves los mismos cargamentos documentados para las tres anteriores.

La investigación estadounidense forma parte de Operation Economic Outcast, una iniciativa dirigida contra las redes que permiten a Irán comercializar productos sujetos a sanciones. Washington sostiene que estos mecanismos contribuyen a generar recursos para actividades militares y otros programas iraníes, mediante intermediarios financieros, jurídicos y marítimos.

En respuesta, la AMP comunicó que inició los procedimientos administrativos para cancelar el registro de las siete naves, conforme al Decreto Ejecutivo 512 del 18 de octubre de 2024. También informó que adoptó medidas contra la compañía sancionada, sin precisar cuáles fueron las actuaciones ejecutadas.

La autoridad panameña indicó que endureció los controles previos al abanderamiento de buques, con el propósito de impedir el ingreso de operadores vinculados con actividades sancionadas. Las revisiones abarcan propietarios, administradores y fletadores, quienes deben someterse a procesos de debida diligencia antes de obtener el registro nacional.

La investigación estadounidense también involucra al bufete Karnakis and Karnakis, con oficinas en Panamá y Grecia, por su participación en la constitución de sociedades marítimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La investigación estadounidense también involucra al bufete Karnakis and Karnakis, con oficinas en Panamá y Grecia, por su participación en la constitución de sociedades marítimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sanciones de la OFAC implican el bloqueo de bienes e intereses sujetos a jurisdicción estadounidense y restricciones a determinadas transacciones con las personas y empresas designadas. Estas disposiciones pueden afectar sus operaciones internacionales, aunque no constituyen por sí mismas una condena penal de las personas involucradas en Panamá.

El caso representa un nuevo desafío para la supervisión del registro mercante panameño, uno de los principales del mundo. La AMP reiteró su política de cero tolerancia frente al uso indebido de la bandera nacional y aseguró que continuará excluyendo a embarcaciones y compañías incluidas en listas internacionales de sanciones reconocidas por el país.

Temas Relacionados

PanamáIfobaeEstados UnidosIránRegistro Marítimo PanameñoAutoridad Marítima de PanamáSector marítimo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Verde, amarillo o rojo: así se decidirá el futuro de las casas dañadas por el terremoto en Panamá

Un sistema de señalización permitirá conocer las condiciones de los inmuebles, mientras las instituciones coordinan la identificación de necesidades y las medidas de apoyo para las comunidades afectadas.

Verde, amarillo o rojo: así se decidirá el futuro de las casas dañadas por el terremoto en Panamá

Panamá se adhiere a la Alianza Global de Acción sobre el Plástico del Foro Económico Mundial

Busca promover la implementación de la Hoja de Ruta Nacional de Acción sobre los Plásticos del país e impulsar soluciones de economía circular

Panamá se adhiere a la Alianza Global de Acción sobre el Plástico del Foro Económico Mundial

Autoridades panameñas preparan un plan nacional de telecomunicaciones ante escenarios críticos

El sismo del 9 de octubre reforzó la discusión sobre la preparación ante fenómenos naturales

Autoridades panameñas preparan un plan nacional de telecomunicaciones ante escenarios críticos

Servicios exportados de Panamá superan los $11 mil millones al primer semestre del año

Durante 2025 el país cerró con $20,194 millones en exportaciones de servicios, señalan las cifras oficiales

Servicios exportados de Panamá superan los $11 mil millones al primer semestre del año

Un policía muere en Panamá al tratar de atrapar un dron que era introducido al Centro Penitenciario La Joya

El agente supuestamente cayó desde una torre de vigilancia, de acuerdo con informes extraoficiales

Un policía muere en Panamá al tratar de atrapar un dron que era introducido al Centro Penitenciario La Joya

TECNO

MIT descubre que los agentes de IA sin tareas asignadas comienzan a jugar en su mundo simulado

MIT descubre que los agentes de IA sin tareas asignadas comienzan a jugar en su mundo simulado

Las empresas europeas concentran el 23% de la inversión tecnológica directa y generan 120.000 empleos en Colombia

Eric Schmidt, exdirector de Google, afirma que trabajaba 60 horas semanales: “Sentado en reuniones 12 horas al día”

Texas demandó a OpenAI y a Sam Altman por presunto engaño sobre los riesgos de ChatGPT

Intel obtuvo una excepción para seguir usando robots extranjeros en sus plantas de chips en Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Ellen Burstyn, la madre de Regan en ‘El exorcista’, rechaza más secuelas de la saga: “Ya basta”

Ellen Burstyn, la madre de Regan en ‘El exorcista’, rechaza más secuelas de la saga: “Ya basta”

Sylvester Stallone respalda la IA en el cine pese al rechazo de Hollywood: “Si no te subes, te va a pasar por encima”

Fin de una era en el K-pop: NMIXX cerró MIXXTOPIA con “Strange Muse” y confesó el secreto detrás de su utopía

Martin Scorsese ficha a Charli XCX para su nueva película con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence

Hayao Miyazaki y su hijo Gorō: una relación marcada por la distancia y reparada a través de la animación

MUNDO

Al menos un muerto y 170 heridos tras el paso del tifón Champi por Taiwán

Al menos un muerto y 170 heridos tras el paso del tifón Champi por Taiwán

Austria expulsó a cuatro diplomáticos rusos por presunto espionaje

Francia desplegó 70.000 agentes para contrarrestar las protestas del sábado

El petróleo cerró su quinta jornada consecutiva de alzas y tocó máximos de varios meses

Emmanuel Macron calificó el tiroteo cerca de París como un “punto de inflexión” para Francia