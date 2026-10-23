Costa Rica

Costarricense acepta haber abusado sexualmente de su hijastra durante 12 años y es condenado a 36 años de cárcel

El acusado reconoció delitos de violación, abuso sexual y actos sexuales remunerados contra la víctima, quien tenía ocho años cuando comenzaron las agresiones. El Tribunal Penal de Desamparados deberá confirmar la sentencia

Manos de un hombre con piel morena tras los barrotes metálicos de una celda, sujetas con esposas.
Un hombre de apellidos Sánchez Sánchez aceptó una pena de 36 años de prisión por delitos sexuales cometidos contra su hijastra en Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un hombre de apellidos Sánchez Sánchez aceptó haber cometido múltiples delitos sexuales contra su hijastra durante un período de aproximadamente 12 años, cuando la víctima tenía entre 8 y 20 años, y se sometió a un procedimiento judicial que contempla una pena de 36 años de prisión en Costa Rica.

La información fue confirmada por el Ministerio Público, luego de que la Fiscalía Adjunta de Desamparados, mediante su Unidad de Género, presentara las pruebas que llevaron al acusado a reconocer su responsabilidad en los hechos.

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Según detallaron las autoridades judiciales, el imputado admitió haber cometido los delitos de abuso sexual, acto sexual remunerado con persona menor de edad y violación, todos en perjuicio de su hijastra.

Los hechos ocurrieron entre 2013 y 2025, principalmente en una vivienda ubicada en San Cristóbal Sur, Desamparados, localidad perteneciente a la provincia de San José.

La Fiscalía estableció que el hombre aprovechó la relación familiar y la convivencia con la víctima para cometer las agresiones durante varios años.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, Sánchez Sánchez comenzó a agredir sexualmente a su hijastra cuando ella tenía apenas ocho años de edad.

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El acusado admitió haber ejercido control psicológico y amenazas contra su hijastra para impedir que denunciara las agresiones sexuales. (Imagen ilustrativa Infobae)
El acusado admitió haber ejercido control psicológico y amenazas contra su hijastra para impedir que denunciara las agresiones sexuales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las conductas delictivas continuaron durante su adolescencia y se extendieron hasta que la víctima alcanzó los 20 años, según los hechos reconocidos por el imputado.

La investigación determinó que el acusado utilizó su posición dentro del núcleo familiar para ejercer control psicológico sobre la víctima, circunstancia que le permitió mantener las agresiones durante un período prolongado.

Además, el Ministerio Público señaló que, después de cometer los delitos, el hombre recurría a amenazas para impedir que la joven revelara lo ocurrido.

La relación de parentesco y la convivencia fueron elementos relevantes en la investigación, debido a que el acusado se aprovechó de la cercanía con la víctima para ejercer control sobre ella.

Uno de los hechos expuestos por la Fiscalía es que la víctima resultó embarazada como consecuencia de una de las agresiones sexuales.

Según la acusación, el hombre mantuvo las amenazas y el control psicológico para evitar que se conocieran los abusos.

Acusado evitó juicio mediante procedimiento abreviado

Ante las pruebas aportadas por el Ministerio Público, Sánchez Sánchez decidió aceptar los cargos y someterse a un procedimiento especial abreviado, mecanismo contemplado en la legislación penal costarricense.

Este procedimiento permite resolver una causa penal sin desarrollar un juicio ordinario, siempre que se cumplan los requisitos legales correspondientes y exista aceptación de los hechos por parte del acusado.

En este caso, las partes acordaron una pena de 36 años de cárcel, aunque la resolución todavía requiere la confirmación del Tribunal Penal de Desamparados.

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El Tribunal Penal de Desamparados deberá confirmar la sentencia de 36 años de cárcel, mientras el imputado permanece bajo prisión preventiva.

Hombre permanecerá en prisión preventiva

Mientras se completa el proceso judicial, el acusado continuará privado de libertad bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

El Tribunal Penal de Desamparados deberá revisar y confirmar el acuerdo alcanzado mediante el procedimiento abreviado para que la sentencia produzca los efectos legales correspondientes.

De esta manera, el hombre enfrenta una pena acordada de 36 años de prisión por una serie de agresiones sexuales cometidas durante más de una década contra una integrante de su propio núcleo familiar.

El Ministerio Público no precisó cuándo se realizará la audiencia de confirmación de la sentencia ni divulgó otros detalles sobre la situación actual de la víctima.

El caso evidencia una situación de violencia sexual prolongada en el entorno familiar, en la que el acusado reconoció haber utilizado amenazas y control psicológico para mantener las agresiones en secreto durante años.

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