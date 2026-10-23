Guatemala

Gobierno de Guatemala convoca a una visita obligatoria al campo Xan antes de licitar el cierre de 59 pozos petroleros

Las empresas interesadas deberán recorrer el área de San Andrés, Petén, entre el 26 y el 30 de octubre y presentar sus propuestas el 23 de noviembre en la sede oficial

Vista aérea de varios tanques cilíndricos de almacenamiento, tuberías, caminos de tierra y edificaciones rodeados por vegetación densa
El Ministerio de Energía y Minas convocó a una visita técnica obligatoria al campo Xan para las empresas interesadas en el cierre de 59 pozos petroleros. (Agencia Guatemalteca de Noticias)
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El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala convocó una visita técnica obligatoria al campo Xan entre el 26 y el 30 de octubre de 2026, un requisito para las empresas que aspiren a ejecutar el cierre de 59 pozos petroleros tras la finalización del contrato de explotación en agosto de 2025.

El proceso contempla el desmantelamiento de la infraestructura y la restauración del área ubicada en San Andrés, Petén.

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Las compañías deberán conocer las condiciones del terreno y los requerimientos técnicos antes de entregar sus propuestas. La presentación de ofertas fue fijada para el lunes 23 de noviembre, a las 10:00, en las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas.

La convocatoria está publicada en Guatecompras, el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, bajo el Número de Operación Guatecompras 30311551. Los interesados deben confirmar su participación mediante el correo electrónico caguirre@mem.gob.gt.

Vista aérea de varios tanques cilíndricos de almacenamiento, tuberías, caminos de tierra y edificaciones rodeados por vegetación densa
El Ministerio de Energía y Minas convocó a una visita técnica obligatoria al campo Xan para las empresas interesadas en el cierre de 59 pozos petroleros. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

La inspección previa para el cierre de los pozos petroleros

El recorrido permitirá que los potenciales contratistas evalúen de manera directa las condiciones del campo y el alcance de los trabajos exigidos. Las bases incluyen obligaciones técnicas, legales, ambientales y de seguridad para el abandono definitivo de los pozos.

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El contrato prevé el cierre técnico de las perforaciones, el retiro de las instalaciones vinculadas a la operación petrolera y las tareas de recuperación del sitio. El Ministerio de Energía y Minas indicó que la licitación responde a obligaciones legales, criterios de responsabilidad ambiental y al uso responsable de los recursos públicos.

La etapa de contratación fue publicada en agosto de 2026, luego de que el ministerio completara la elaboración y validación de los términos de referencia. El ministro de Energía y Minas, Edwin Barrios, explicó ante la Comisión de Finanzas del Congreso de la República que la falta de experiencia interna demoró el proceso.

Según Barrios, el personal técnico de la cartera no contaba con antecedentes como operador o supervisor de campos petroleros. Esa situación llevó a buscar asistencia especializada para diseñar los requisitos de la licitación.

Las cotizaciones de firmas externas para desarrollar la ingeniería del cierre oscilaban entre 10 y 15 millones de quetzales. El ministerio consideró elevado ese costo y contrató directamente a cuatro profesionales con experiencia en el sector petrolero para preparar los términos de referencia.

El trabajo de esos especialistas y las revisiones internas se extendieron hasta agosto. La visita de octubre constituye ahora la instancia previa a la apertura de propuestas y a la eventual adjudicación del contrato antes del cierre del ejercicio fiscal de 2026.

Vista aérea de varios tanques cilíndricos de almacenamiento, tuberías, caminos de tierra y edificaciones rodeados por vegetación densa
El Ministerio de Energía y Minas convocó a una visita técnica obligatoria al campo Xan para las empresas interesadas en el cierre de 59 pozos petroleros. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

Un presupuesto de 252,5 millones de quetzales para 2027

El Ministerio de Energía y Minas solicitó 437 millones de quetzales para su presupuesto de 2027, de los cuales 252,5 millones de quetzales están destinados al cierre del campo Xan. Esa partida representa el 68% del total requerido por la cartera para el próximo año.

La financiera del ministerio, identificada como la licenciada Santuchim, indicó ante los diputados que se trata del componente de mayor monto dentro de la solicitud presupuestaria. El mantenimiento del Sistema Estacionario de Transporte ELCE fue calculado en 36 millones de quetzales, mientras que la Minirrefinería La Libertad recibió una previsión de 9,5 millones.

La planificación original estimaba que el cierre completo demandaría entre tres y cuatro años. Barrios sostuvo que el costo final podría ser inferior al monto previsto, aunque el ministerio mantuvo la cifra original dentro del pedido presupuestario para 2027.

El funcionario anticipó que espera que el próximo período sea “el año de mayor ejecución” de las tareas vinculadas al abandono del campo. La adjudicación prevista para antes del fin del año fiscal permitiría comenzar esa etapa con el contrato ya asignado.

La baja ejecución de los fondos asignados en 2026

Durante 2026, la cartera contó con 148,5 millones de quetzales destinados específicamente al cierre de la operación petrolera. Hasta la audiencia legislativa, la ejecución había sido de menos del 1 % de ese monto, según señaló el diputado que preside la Comisión de Finanzas.

Barrios aclaró que los recursos desembolsados durante el año no fueron empleados en el cierre de los pozos. El gasto se destinó al mantenimiento de generadores y de otras instalaciones existentes en el campo.

“De mi parte, yo ya lo hubiera devuelto, pero necesariamente el presupuesto debe estar para que el evento esté vigente en Guatecompras”, declaró el ministro ante los legisladores. La disponibilidad presupuestaria se mantuvo para sostener el procedimiento de contratación abierto en el sistema estatal.

En 2025, además, el financiamiento del cierre cambió de la fuente 41 a la 51 durante el último trimestre del año. Santuchim explicó que esa modificación derivó en una ejecución de apenas 70% del fondo específico destinado al proceso.

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