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Francia desplegó 70.000 agentes para contrarrestar las protestas del sábado

Las manifestaciones de la semana pasada derivaron en caos: hubo personas que causaron incendios, asaltaron edificios públicos, rompieron vitrinas de comercios, saquearon y se enfrentaron con la policía

Francia desplegará 70.000 agentes para controlar las manifestaciones: "Seremos inflexibles con los vándalos"
Francia desplegará 70.000 agentes para controlar las manifestaciones: "Seremos inflexibles con los vándalos"
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Unos 70.000 agentes del orden serán desplegados en toda Francia el sábado, mientras el Louvre y varios otros grandes museos de París permanecerán cerrados, en momentos en que las autoridades buscan evitar un nuevo estallido de violencia durante protestas previstas.

Las protestas de la semana pasada derivaron en caos: hubo personas que causaron incendios, asaltaron edificios públicos, rompieron vitrinas de comercios, saquearon y se enfrentaron con la policía. Fue el episodio de disturbios más violento en Francia en años.

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Los manifestantes planean volver a salir a las calles el sábado para denunciar el alto costo de vida. Estudiantes, miembros del sindicato CGT y activistas del movimiento de “chalecos amarillos”, cuyas manifestaciones contra la injusticia social sacudieron a Francia en 2018 y 2019, se preparan para sumarse.

Mientras algunas protestas han sido prohibidas por razones de seguridad en varias ciudades, incluidas Lyon, Niza y Montpellier, se esperan marchas en muchos otros lugares, incluidos París y Marsella.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, indicó que se desplegarán unos 70.000 policías y gendarmes, además de helicópteros, vehículos blindados y cañones de agua. Añadió que unidades policiales de élite ayudarán a asegurar edificios públicos como ayuntamientos en una operación de seguridad “altamente móvil”.

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“Ha habido numerosos llamados en redes sociales por parte de grupos radicales de extrema izquierda para cometer actos de violencia y vandalismo. También ha habido nuevos llamados al saqueo, con esos mensajes claramente difundidos por alborotadores”, declaró Nuñez en conferencia de prensa.

Francia vive la mayor crisis social de los últimos años (AP Foto/Laurent Cipriani)
Francia vive la mayor crisis social de los últimos años (AP Foto/Laurent Cipriani)

“Seremos absolutamente inflexibles” con quienes participen en hechos de violencia, agregó, y advirtió que la policía tendrá un enfoque “muy firme” para efectuar detenciones y que “habrá consecuencias legales”.

Cierran museos de París

En un comunicado a The Associated Press, el Ministerio de Cultura informó que el Louvre, los museos de Orsay y Picasso, así como el Grand Palais, permanecerán cerrados. Según el comunicado, el ministerio instó a todas las instituciones bajo su autoridad a adoptar las medidas necesarias para garantizar “la seguridad de los visitantes, la protección del personal y la preservación de las obras de arte”.

Tras dos días en los que el ingreso fue solo con invitación, Art Basel Paris abrió al público el viernes —pero únicamente por ese día—, ya que la amenaza de disturbios llevó a los organizadores a cancelar el programa del fin de semana. Una de las ferias de arte contemporáneo más prestigiosas del mundo, Art Basel incluye exposiciones de 211 galerías internacionales en el Grand Palais de París.

“Esta decisión no se ha tomado a la ligera, y la seguridad de todas las personas involucradas en la feria sigue siendo nuestra máxima prioridad”, indicaron los organizadores en un comunicado.

Saloni Doshi, una coleccionista de arte que viajó a París desde India para la feria, se inquietó el sábado pasado al ver los incendios y a la gente presa del pánico, y recibió llamadas de amigos que le preguntaban si París era segura. Coincidió con el criterio de los organizadores de cerrar.

Antoine Donzeaud y Elisa Rigoulet, propietarios de la galería exo exo, sintieron lo mismo.

“Entendemos esta decisión, que consideramos razonable y coherente con la urgencia de las demandas sociales que se están desarrollando actualmente en Francia”, indicaron en un mensaje de texto.

Pero algunos visitantes se sintieron decepcionados.

“Es muy triste, porque acabamos de venir aquí a la feria y no pudimos entrar porque la cancelaron para el fin de semana”, dijo Fabián Hernández, de 32 años, de Ciudad de México. “Así que hoy está muy concurrido, y me decepciona porque me encanta la feria de arte, ¿sabes? Pero así son las cosas”.

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Se prevé una protesta contra la extrema derecha

También será seguida de cerca una manifestación el sábado en la ciudad de Orléans, a unos 110 kilómetros (70 millas) al sur de París.

Unas 50 organizaciones han convocado a una protesta contra la extrema derecha al margen del congreso de dos días del partido nacionalista y antiinmigración de Marine Le Pen, de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Entre los organizadores figuran sindicatos, partidos políticos de izquierda, organizaciones estudiantiles y grupos antirracistas.

Hugues Moutouh, prefecto de la región de Loiret, manifestó que se esperaba la asistencia de 20.000 a 30.000 manifestantes de todo el país.

Le Pen, a quien las encuestas sitúan como favorita para las elecciones, acusó a organizaciones y partidos de izquierda de intentar “perturbar el congreso democrático de un partido político”, en el canal de noticias Franceinfo.

Aun así, expresó que no tenía “ninguna preocupación” por la seguridad porque el gobierno “ha reconocido la necesidad de medidas que permitan que el congreso se desarrolle de manera segura”.

(Con información de AP)

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