Panamá

Panamá enfrenta un déficit de recaudación de casi $1,000 millones al cierre de agosto de 2026

El Gobierno recibió más dinero que en 2025, pero quedó por debajo de sus metas presupuestarias

Primer plano de una mano sosteniendo una factura de compra blanca, mostrando claramente las líneas de 'Subtotal', 'Total' e 'ITBMS' con sus respectivos valores numéricos.
El ITBMS sobre las ventas internas generó $739,8 millones, un crecimiento de 13,3% respecto al mismo período del año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Panamá acumuló ingresos corrientes por $5,383.7 millones entre enero y agosto de 2026, una cifra que representa $958 millones menos de lo presupuestado, según el informe preliminar de recaudación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Aunque el monto supera en $320.7 millones lo registrado un año antes, el Gobierno no alcanzó sus previsiones de ingresos.

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El resultado refleja un déficit de recaudación del 15.1% frente a la meta, lo que significa que el Estado recibió menos recursos de los que esperaba obtener durante los primeros ocho meses. No equivale al déficit fiscal total, que también considera los gastos gubernamentales, pero puede aumentar las presiones sobre el financiamiento público.

La situación presenta dos comportamientos diferentes: los ingresos aumentaron 6.3% respecto a 2025, pero permanecieron por debajo de las proyecciones oficiales. Esta diferencia es importante porque un crecimiento en la recaudación no garantiza que se cumpla el presupuesto, especialmente cuando las metas contemplan incrementos superiores a los efectivamente registrados.

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El impuesto de inmuebles registró un aumento interanual de 28,9%, mientras que el Seguro Educativo experimentó un crecimiento de 45,4%. EFE/ Carlos Lemos
El impuesto de inmuebles registró un aumento interanual de 28,9%, mientras que el Seguro Educativo experimentó un crecimiento de 45,4%. EFE/ Carlos Lemos

Los impuestos aportaron $4,294.4 millones en efectivo, equivalentes al 80% de los ingresos corrientes. La recaudación tributaria creció 9.6% frente al año anterior, pero quedó $805.4 millones por debajo de lo esperado, una brecha que explica buena parte del incumplimiento presupuestario acumulado.

Entre los impuestos directos, el gravamen sobre la renta generó $2,047.3 millones, un incremento interanual de 6.6%. Este tributo se aplica a los ingresos de personas y empresas, pero su recaudación quedó $382.5 millones por debajo de la meta, pese al aumento observado respecto a 2025.

El impuesto sobre la renta de personas naturales alcanzó $1,089.6 millones y creció 10%, mientras que el correspondiente a personas jurídicas sumó $547.9 millones, con un incremento de apenas 2.7%. Esta última categoría, relacionada con las empresas, quedó 21% por debajo de lo presupuestado.

Uno de los aumentos más destacados correspondió al impuesto de inmuebles, que recaudó $160.2 millones, un crecimiento de 28.9% frente a 2025. También sobresalió el Seguro Educativo, cuyos ingresos aumentaron 45.4%, hasta $105.6 millones, según las cifras acumuladas del informe.

Una grúa portuaria amarilla levanta un contenedor azul desde un buque mercante. Al fondo, más grúas, barcos y pilas de contenedores.
Los impuestos de importación disminuyeron 1,4% frente a 2025, en contraste con el crecimiento registrado en otros componentes de la recaudación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los impuestos indirectos, el ITBMS sobre las ventas internas aportó $739.8 millones, un crecimiento de 13.3%. Este impuesto, conocido por su tasa general del 7%, se cobra sobre numerosos bienes y servicios, por lo que su comportamiento permite observar parte de la actividad comercial y del consumo.

Sin embargo, el ITBMS aplicado a las importaciones recaudó $379.2 millones, muy por debajo de los $572.1 millones previstos. Aunque aumentó 9.3% frente al año anterior, presentó un faltante presupuestario de $192.9 millones, uno de los más elevados entre los distintos conceptos tributarios.

También hubo retrocesos. Los impuestos de importación disminuyeron 1.4% frente a 2025, hasta $205 millones, mientras que los ingresos por concesiones cayeron 7.8%. En contraste, el impuesto al consumo de combustible aumentó 36.9% y los impuestos selectivos al consumo crecieron 7.9%.

Los ingresos no tributarios, que incluyen tasas, derechos, concesiones y aportes de entidades públicas, sumaron $1,046.7 millones. Este resultado representó una caída interanual de 5.9% y un faltante presupuestario de $127.3 millones, a diferencia del crecimiento observado en los ingresos procedentes de impuestos.

Los peajes y servicios del Canal de Panamá aportaron $398,5 millones hasta agosto de 2026, un incremento de 6,9% respecto al año anterior. Cortesía
Los peajes y servicios del Canal de Panamá aportaron $398,5 millones hasta agosto de 2026, un incremento de 6,9% respecto al año anterior. Cortesía

Entre las contribuciones relevantes, los peajes y servicios del Canal aportaron $398.5 millones, un aumento de 6.9% frente al año anterior. Por otra parte, los dividendos de empresas con capital mixto crecieron 67.6%, hasta $92.1 millones, aunque los aportes de otras entidades gubernamentales disminuyeron.

El informe también incorpora $87.4 millones acumulados mediante documentos fiscales, como créditos y otros instrumentos utilizados para cancelar obligaciones tributarias. Al sumar estos registros, los ingresos corrientes ascienden a $5,471.1 millones, aunque el faltante frente al presupuesto también aumenta, hasta aproximadamente $999.6 millones.

En agosto, considerado individualmente, los ingresos tributarios en efectivo alcanzaron $467.7 millones, con un incremento de 39.6% frente al mismo mes de 2025. Pese a ese crecimiento, la recaudación quedó $146.6 millones por debajo de la meta mensual, confirmando que el desafío presupuestario persistió al cierre del período analizado.

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