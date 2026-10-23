Panamá

Panamá llama a fortalecer las políticas sociales para enfrentar la pobreza y construir sociedades más resilientes

Durante el XVIII Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe se planteó que la región debe coordinar las políticas que generan empleo y oportunidades

El Consejo Regional del Trabajo y Promoción del Empleo se reúne para abordar la crisis laboral que afecta a los jóvenes profesionales en Arequipa, buscando soluciones urgentes. (Andina)
Insisten en que América Latina debe unir esfuerzos en políticas que generen empleo y oportunidades, sobre todo para los jóvenes. (Andina)
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Panamá pidió a los gobiernos de América Latina y el Caribe que articulen sus políticas económicas, sociales y laborales para enfrentar la pobreza y evitar que las crisis reviertan los avances de las familias.

La solicitud fue hecha por la titular del Ministerio de Desarrollo Social de Panamá, Beatriz Carles de Arango, quien sostuvo que el crecimiento económico, por sí solo, no alcanza para garantizar el bienestar.

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“El verdadero desarrollo no se mide únicamente por cuánto crece una economía, sino también por la capacidad de un país para proteger a su gente”, afirmó durante la apertura del XVIII Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe.

El foro reunió durante dos días en la capital panameña a delegaciones de alrededor de 20 países bajo el lema “Conectando políticas para un desarrollo resiliente”, fue organizado por el ente ministerial junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

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La nación canalera planteó que la región debe coordinar las políticas que generan empleo y oportunidades con aquellas que amplían la protección social y fortalecen las capacidades de la población.

Manos de un hombre mayor sostienen una billetera de cuero marrón abierta y vacía con desgastes en los bordes.
Un adulto mayor sostiene con ambas manos una billetera de cuero gastada y vacía sin billetes ni monedas en su interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta busca reducir las desigualdades, prevenir retrocesos ante emergencias y dar respuestas sostenibles a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad.

La funcionaria expuso que superar la pobreza no implica necesariamente dejar atrás la vulnerabilidad.

Una recesión, una emergencia sanitaria o un desastre natural pueden afectar en poco tiempo los logros que una familia consiguió durante años, afirmó.

Para Carles de Arango, los Estados deben anticiparse a esos riesgos mediante instituciones preparadas y estrategias que integren las distintas áreas de gobierno. La coordinación institucional, indicó, permite orientar mejor los recursos y atender las necesidades de la población.

“El verdadero desarrollo no se mide únicamente por cuánto crece una economía”, señaló, a la vez que remarcó que la capacidad de prevenir retrocesos sociales debe formar parte de la evaluación de las políticas públicas.

La titular del Ministerio de Desarrollo Social de Panamá, Beatriz Carles de Arango (izq), afirmó que por si solo el crecimiento económico no alcanza para garantizar el bienestar. (Mides)
La titular del Ministerio de Desarrollo Social de Panamá, Beatriz Carles de Arango (izq), afirmó que por si solo el crecimiento económico no alcanza para garantizar el bienestar. (Mides)

La exposición incluyó un llamado a conectar las decisiones económicas con las políticas sociales y laborales. La primera área debe abrir posibilidades de progreso, la segunda debe proteger y desarrollar capacidades, mientras que la tercera debe facilitar la inclusión productiva.

El sismo del 9 de octubre en Panamá afectó principalmente las provincias de Los Santos, Veraguas, Herrera y Coclé, lo que en opinión de las autoridades refuerza el planteamiento sobre la preparación estatal, mostrando la necesidad de contar con mecanismos de respuesta y coordinación para asistir a las personas afectadas.

“Las emergencias pueden alterar la vida cotidiana de las familias”, dijo la titular del Ministerio de Desarrollo Social, para quien la preparación de las instituciones y la atención oportuna resultan determinantes ante las consecuencias de un evento adverso.

La funcionaria planteó, además, que las estrategias de desarrollo deben ajustarse a las transformaciones económicas, tecnológicas, ambientales y demográficas. A su juicio, las políticas necesitan continuidad más allá de los períodos gubernamentales para preservar los avances sociales.

Durante el XVIII Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe los representantes de las naciones participantes intercambiaron experiencias, analizaron problemas compartidos y promovieron medidas para ampliar la protección social y el desarrollo inclusivo.

El país fue sede del XVIII Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe. (Mides)
El país fue sede del XVIII Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe. (Mides)

“Este foro representa una oportunidad para compartir aprendizajes”, manifestó Carles de Arango el día de la inauguración, manifestando que la cooperación regional puede ayudar a responder a desafíos que superan las fronteras nacionales.

La ministra cerró su intervención con un llamado a sostener una visión regional compartida. “El desarrollo resiliente que necesita América Latina y el Caribe se construye conectando políticas, articulando esfuerzos y colocando a las personas en el centro de nuestras decisiones”, concluyó.

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