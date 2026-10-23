El Salvador

‘En mi vida hubiera pensado meterme aquí’: Muralistas cambian marcas de las pandillas por arte en un barrio de El Salvador

El colectivo PigmenTrip las invitó a ser las primeras mujeres en intervenir las fachadas de una comunidad que sufrió años de dominio pandillero. Ellas llegaron con pinceles y aerosoles; también con la intención de abrir camino para otras artistas

Una mujer que lleva una bandeja de huevos sobre la cabeza pasa junto a un mural creado como parte de un festival de arte callejero en la comunidad 10 de Octubre de San Marcos, El Salvador, el 2 de octubre de 2026. El proyecto artístico busca transformar la identidad de una comunidad históricamente afectada por la violencia de las pandillas. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)
Una mujer que lleva una bandeja de huevos sobre la cabeza pasa junto a un mural creado como parte de un festival de arte callejero en la comunidad 10 de Octubre de San Marcos, El Salvador, el 2 de octubre de 2026. El proyecto artístico busca transformar la identidad de una comunidad históricamente afectada por la violencia de las pandillas. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)
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En las paredes donde durante años la Mara Salvatrucha (MS-13) dejó marcas de control territorial, tres mujeres salvadoreñas pintan murales con pájaros, flores y paisajes en la colonia 10 de Octubre, una comunidad de San Marcos, al sur de San Salvador, que estuvo bajo dominio de pandillas.

Con pinceles, aerosoles, rodillos y paletas, Patricia Vega, Marcela Alvarenga y Elizabeth Guardado intervienen fachadas y escaleras del barrio, situado a unos 10 kilómetros de San Salvador. La iniciativa busca alterar la imagen de un lugar donde, hasta hace pocos años, entrar sin autorización de un pandillero podía implicar un riesgo.

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“En mi vida hubiera pensado meterme aquí”, dijo Vega, de 30 años, en declaraciones a AFP, agencia francesa de noticias, mientras trabajaba en una de las calles empinadas de la comunidad.

La artista salvadoreña Elizabeth Guardado borra un mural que representa a la pandilla MS (Mara Salvatrucha) antes de la creación de una nueva obra de arte como parte de un festival de arte urbano en la comunidad 10 de Octubre de San Marcos, El Salvador, el 2 de octubre de 2026. El proyecto artístico busca transformar la identidad de una comunidad históricamente afectada por la violencia de las pandillas. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)
La artista salvadoreña Elizabeth Guardado borra un mural que representa a la pandilla MS (Mara Salvatrucha) antes de la creación de una nueva obra de arte como parte de un festival de arte urbano en la comunidad 10 de Octubre de San Marcos, El Salvador, el 2 de octubre de 2026. El proyecto artístico busca transformar la identidad de una comunidad históricamente afectada por la violencia de las pandillas. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)

La joven creció con advertencias familiares sobre las zonas que debía evitar. Según relató, las mujeres eran un “blanco” de la violencia machista ejercida por las pandillas. Esa experiencia forma parte de lo que define como un “miedo de la supervivencia”, aprendido desde niña en Mejicanos, otra localidad cercana que también sufrió la presencia de estructuras criminales.

Los grafitis de la MS-13 dan paso a nuevos murales

En una escalera de la colonia, Guardado cubrió con pintura verde una pared en la que todavía podía leerse “Hollywood”, el nombre de la célula de la MS-13 que controlaba el sector. La dueña de la vivienda celebró de forma discreta que desapareciera ese símbolo, aunque evitó dar declaraciones públicas.

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Varios vecinos se detuvieron a observar las obras, pero rechazaron hablar con AFP por temor a ser identificados por posibles remanentes de las pandillas. El miedo persiste incluso después de los operativos de seguridad desplegados en la zona.

El artista salvadoreño Carlos Clímaco (izq.) pinta un mural junto a varias artistas femeninas en la comunidad 10 de Octubre de San Marcos, El Salvador, el 2 de octubre de 2026. El proyecto artístico busca transformar la identidad de una comunidad históricamente afectada por la violencia de las pandillas. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)
El artista salvadoreño Carlos Clímaco (izq.) pinta un mural junto a varias artistas femeninas en la comunidad 10 de Octubre de San Marcos, El Salvador, el 2 de octubre de 2026. El proyecto artístico busca transformar la identidad de una comunidad históricamente afectada por la violencia de las pandillas. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)

La colonia 10 de Octubre fue cercada en 2024 durante una operación que derivó en cientos de capturas. Desde entonces, militares y policías realizan patrullajes permanentes, y algunos agentes se detienen a mirar los trabajos de las muralistas.

El gobierno del presidente Nayib Bukele inició en 2022 una ofensiva contra las pandillas, bajo un régimen de excepción que ha dejado detenciones masivas. Las autoridades sostienen que la Mara Salvatrucha y Barrio 18 controlaban el 80% del territorio salvadoreño antes de esa política de seguridad.

Para Alvarenga, de 27 años, las paredes pintadas expresan una transformación del barrio. “El mural representa un antes y un después”, afirmó. La artista señaló que siente satisfacción por contribuir a la reconstrucción de una comunidad de la que, según recordó, era posible no salir con vida.

Las artistas salvadoreñas Patricia Vega (izq.), Elizabeth Guardado (centro) y Marcela Alvarenga (der.) posan frente a una casa cuya fachada están decorando con el mural "Identidad", en la comunidad 10 de Octubre de San Marcos, El Salvador, el 2 de octubre de 2026. El proyecto artístico busca transformar la identidad de una comunidad históricamente afectada por la violencia de las pandillas. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)
Las artistas salvadoreñas Patricia Vega (izq.), Elizabeth Guardado (centro) y Marcela Alvarenga (der.) posan frente a una casa cuya fachada están decorando con el mural "Identidad", en la comunidad 10 de Octubre de San Marcos, El Salvador, el 2 de octubre de 2026. El proyecto artístico busca transformar la identidad de una comunidad históricamente afectada por la violencia de las pandillas. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)

Las artistas buscan abrir espacio para otras mujeres

Las tres jóvenes son las primeras mujeres invitadas a intervenir los muros de la colonia por PigmenTrip, un colectivo que promueve proyectos de arte urbano e inclusión social en comunidades atravesadas por la violencia.

Guardado, de 30 años, considera que pintar en esos espacios supone desafiar límites sociales y profesionales. “Es una forma de empoderarme como mujer, joven y profesional”, expresó a AFP.

La muralista sostuvo que el acceso de las mujeres al arte urbano sigue condicionado por prejuicios y situaciones de acoso. En muchos casos, explicó, se las ubica en roles secundarios, como “musas” o ayudantes de artistas varones.

Un soldado salvadoreño monta guardia en la comunidad 10 de Octubre de San Marcos, El Salvador, mientras la artista Elizabeth Guardado pinta el mural "Identidad" el 2 de octubre de 2026. El proyecto artístico busca transformar la identidad de una comunidad históricamente afectada por la violencia de las pandillas. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)
Un soldado salvadoreño monta guardia en la comunidad 10 de Octubre de San Marcos, El Salvador, mientras la artista Elizabeth Guardado pinta el mural "Identidad" el 2 de octubre de 2026. El proyecto artístico busca transformar la identidad de una comunidad históricamente afectada por la violencia de las pandillas. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)

“No es algo fácil de conseguir. Es una gran oportunidad y un gran reto por ser mujeres y jóvenes. Tenemos que irnos abriendo caminos y ser lumbreras para otras”, agregó Guardado.

En uno de sus trabajos, Alvarenga representó a una niña que pinta rombos de colores. La escena apunta a que otras niñas identifiquen referentes femeninos en espacios que históricamente les fueron negados. “Hay mujeres afuera haciendo más”, resumió la artista.

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