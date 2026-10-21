Economía de Panamá crece 7.36% en agosto, pero el avance no se refleja por igual en el empleo

La actividad económica panameña registró un crecimiento interanual de 7.36% en agosto de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Cortesía

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La economía panameña creció 7.36% en agosto de 2026, una aceleración frente al 1.61% registrado en el mismo mes del año anterior. El resultado refleja un mayor dinamismo del comercio, el transporte y los servicios, aunque la construcción continuó mostrando señales de debilidad, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) acumuló un crecimiento de 6.07% entre enero y agosto, frente al 4.24% del mismo período de 2025. La tendencia ciclo, que permite observar la evolución económica con menos fluctuaciones mensuales, registró una expansión interanual de 7.11%, confirmando la aceleración observada durante los últimos meses.

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El IMAE es un indicador que permite medir mensualmente la evolución de la producción de bienes y servicios en distintas actividades económicas. Se utiliza para identificar cambios en el ritmo de crecimiento antes de conocer las cifras trimestrales del producto interno bruto (PIB), aunque no mide directamente la generación de puestos de trabajo.

La aceleración se hizo más evidente durante el segundo trimestre. En junio, el indicador creció 8.23% y en julio alcanzó 8.49%, antes de moderarse a 7.36% en agosto. Estas variaciones contrastan con los primeros meses del año, cuando los aumentos oscilaron entre 4.13% y 5.96%, mostrando una recuperación de la actividad económica respecto a 2025.

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El tránsito de buques y los ingresos por peajes contribuyeron al desempeño favorable del transporte y los servicios logísticos. Cortesía

El comercio figuró entre los principales motores del crecimiento, impulsado por las ventas mayoristas y minoristas. También aumentaron las reexportaciones desde la Zona Libre de Colón y las ventas de combustible nacional, actividades que contribuyeron al desempeño positivo del sector y reflejaron un mayor movimiento de mercancías dentro y fuera del país.

En transporte y logística, el Canal de Panamá registró resultados favorables en ingresos por peajes y toneladas netas transportadas. A ese comportamiento se sumaron el transporte aéreo y el movimiento de contenedores del sistema portuario nacional, sectores vinculados con la conectividad internacional y los servicios de comercio exterior.

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La industria manufacturera también avanzó, apoyada en el procesamiento de ganado porcino y vacuno, productos lácteos y cerveza. Los hoteles y restaurantes registraron mayor actividad por la llegada de visitantes, que favoreció la ocupación hotelera y el consumo gastronómico, mientras los servicios turísticos contribuyeron al crecimiento de agosto.

El sector agropecuario mostró resultados positivos en la cría de ganado y el cultivo de frutas, particularmente banano para exportación. También aumentaron las actividades financieras, respaldadas por depósitos, crédito y primas de seguros, junto con los servicios de entretenimiento y el consumo de electricidad y agua.

Las reexportaciones de mercancías desde la Zona Libre de Colón impulsaron el comercio exterior durante agosto. Tomada de la ZLC

No todas las actividades compartieron esa evolución. La construcción registró una contracción asociada con menores permisos para edificaciones, ampliaciones y reparaciones, además de una reducción en la producción de concreto premezclado y cemento gris.

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Estos indicadores muestran una debilidad persistente en uno de los sectores tradicionalmente importantes para el empleo.

También retrocedieron la pesca destinada a exportación, particularmente pescado, filetes y camarones refrigerados o congelados. El informe identificó disminuciones en la generación hidroeléctrica, las ventas de gasolina de 95 octanos y el procesamiento de carne de pollo, pese al resultado positivo de la actividad económica en su conjunto.

La comparación con el mercado laboral muestra una diferencia importante entre el crecimiento económico y la calidad del empleo. Según la Encuesta de Mercado Laboral de agosto de 2026, la población ocupada llegó a aproximadamente 2.05 millones de personas, 77,231 más que en septiembre de 2025, mientras la tasa de desempleo disminuyó de 10.4% a 8.5%.

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El sector constructor registró una contracción en el indicador mensual, aunque incorporó 12,525 ocupados entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Sin embargo, el avance de actividades como comercio, hoteles, restaurantes e industria no garantiza mejores condiciones laborales. La encuesta muestra que la proporción de ocupados plenos disminuyó de 55.4% a 46.2%, mientras aumentó el subempleo por insuficiencia de ingresos.

Esto significa que una economía puede producir más sin mejorar proporcionalmente la remuneración de sus trabajadores.

En comercio, por ejemplo, las personas que trabajaban al menos 40 horas semanales por ingresos inferiores al salario mínimo aumentaron de 43,287 a 102,265. En hoteles y restaurantes pasaron de 10,184 a 35,812, mientras en manufactura subieron de 14,821 a 31,781. Estas cifras muestran que varias actividades dinámicas también enfrentan problemas de calidad del empleo.

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La construcción presenta una situación distinta, porque sus indicadores productivos retrocedieron durante agosto, pese a que continúa figurando entre las actividades con mayor cantidad de trabajadores.

Esta diferencia confirma que el tamaño de una rama económica no necesariamente determina su crecimiento reciente, mientras la evolución de la producción y la contratación puede responder a períodos diferentes.

En conjunto, los resultados del IMAE muestran una aceleración de la actividad económica panameña, impulsada principalmente por el comercio, la logística y los servicios. Sin embargo, la comparación laboral evidencia que el crecimiento todavía convive con problemas de remuneración, subempleo y debilidad en la construcción, factores que condicionan sus beneficios para la población.

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