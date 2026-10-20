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Diego Peretti explicó su vínculo con Hernán Casciari luego de la denuncia por presunta estafa

El actor dirigió y protagonizó La muerte de un comediante, uno de los proyectos de Orsai Audiovisuales mencionado en la causa contra el escritor

Diego Peretti
Diego Peretti publicó un descargo en Instagram para precisar su participación en La muerte de un comediante (Jaime Olivos)
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Diego Peretti decidió fijar su posición pública frente a las denuncias que involucran a Orsai Audiovisuales y a su fundador, Hernán Casciari, por presuntas irregularidades vinculadas a los fondos reunidos para distintas producciones audiovisuales. El actor explicó que su rol en La muerte de un comediante, su primera experiencia como director, se limitó a las tareas artísticas acordadas con la empresa y que no intervino en la gestión económica del proyecto.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Peretti detalló que Casciari le propuso realizar la película bajo el modelo de financiamiento colectivo que Orsai ya había implementado en La uruguaya. El mecanismo permitía que las personas que aportaban dinero se sumaran a la iniciativa bajo la figura de “socios productores”.

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El intérprete, sin embargo, buscó dejar en claro que ni él ni su codirector, Javier Beltramino, participaron en la elaboración de esa propuesta ni en sus condiciones. “Ninguno de los dos participó en la definición de las condiciones ofrecidas a los socios productores, incluidas las económicas”, sostuvo en el comunicado.

En su mensaje, Peretti relató que fue contratado por Orsai para dirigir el largometraje junto con Beltramino. También asumió el papel protagónico y estuvo a cargo de la escritura del guion, dos tareas que, según precisó, realizó ad honorem.

Texto en letras blancas sobre fondo negro que contiene párrafos de una declaración pública escrita en español
El actor y director Diego Peretti detalla su participación en la película «La muerte de un comediante» tras los señalamientos públicos dirigidos a Hernán Casciari y la productora Orsai

El artista señaló que desde el inicio del proyecto comprendieron que la producción había sido posible por la confianza de miles de personas que habían decidido aportar dinero. “Desde el primer momento fuimos conscientes de que esta oportunidad era posible gracias a miles de personas que habían confiado en el proyecto”, expresó Peretti.

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En esa línea, remarcó la responsabilidad que sintieron frente a quienes respaldaron la película. “Junto a todo el equipo técnico y artístico, trabajamos muchísimo para hacer la mejor película posible”, escribió al referirse al proceso de realización.

La aclaración llegó luego de que se conociera una presentación judicial contra Casciari y se multiplicaran los cuestionamientos públicos en torno al funcionamiento del sistema de inversión colectiva impulsado por Orsai para sus proyectos culturales. La compañía reunió durante los últimos años a lectores, espectadores e inversores para financiar películas, libros y otras producciones.

Texto en letras blancas sobre fondo negro distribuido en dos párrafos que tratan sobre contratos, honorarios y producción cinematográfica
Diego Peretti detalla en un comunicado los términos de su contrato con Orsai y aclara que no intervino en la gestión financiera del proyecto cinematográfico

El punto central del descargo de Peretti fue la delimitación de sus responsabilidades contractuales. “Quiero dejar en claro que tanto Javier como yo firmamos contratos con Orsai por honorarios fijos, a cambio de trabajos artísticos concretos”, afirmó. Luego precisó que no tuvieron intervención en la definición de los términos ofrecidos a los aportantes.

La declaración apuntó de forma directa a diferenciar el trabajo de quienes encabezaron la película de las decisiones vinculadas con la captación y el uso de los fondos. Peretti sostuvo que no tuvo a su cargo “la recaudación de fondos, su administración o la gestión financiera del proyecto”.

De ese modo, el protagonista de Tiempo de valientes, Los simuladores y En terapia buscó responder a las dudas surgidas alrededor de las figuras artísticas asociadas a las producciones de Orsai. El actor evitó realizar valoraciones sobre la denuncia contra Casciari y concentró su mensaje en las tareas que asumió dentro de La muerte de un comediante.

Tras la repercusión del caso, Hernán Casciari también había publicado un descargo en sus redes sociales. El escritor rechazó las acusaciones y negó que existiera una estafa, un fraude o un esquema Ponzi detrás de las producciones de la empresa. Además de Peretti, trascendieron los nombres de otros famosos mencionados en la denuncia penal, como Andy Kusnetzoff, Darío Barassi, Justina Bustos, Verónica Llinás, Agustín “Rada” Aristarán.

El descargo de Hernán Casciari tras las acusaciones de estafa a su productora

“No acepto que se hable de estafa. Jamás vamos a hacer esto”, afirmó Casciari. “Nos equivocamos en un montón de cosas”, admitió, y aclaró que esos errores ocurrieron “de buena leche”. También intentó desvincular a los actores, actrices y demás figuras que trabajaron en los proyectos de la controversia que rodea a la empresa. Esa definición coincidió con el planteo de Peretti, quien destacó que cumplió con sus compromisos profesionales “en tiempo y forma”.

En el cierre de su publicación, Peretti agradeció a quienes confiaron en la realización de La muerte de un comediante. “Estoy profundamente orgulloso del trabajo que hicimos y agradecido con todas las personas que confiaron en nosotros e hicieron posible esta película”, manifestó.

El descargo no incluyó referencias a eventuales medidas legales ni anticipó nuevos pronunciamientos. Su publicación se centró en establecer que su vínculo con Orsai estuvo definido por un contrato artístico, sin participación en el diseño del esquema de financiamiento ni en la administración de los aportes recibidos.

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