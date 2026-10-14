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Emanuel Ortega habló de su difícil momento después de que Julieta Prandi anunció su separación: “No estoy bien”

El músico se refirió en SQP, detrás de la puerta de su domicilio y un día después de la inesperada noticia, al final de su matrimonio después de 27 días

El músico respondió a un notero de SQP, pidió preservar su intimidad y reconoció que no atraviesa un buen momento. La ruptura se conoció en medio de versiones no confirmadas de infidelidad (Video: SQP/ América TV)
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Emanuel Ortega evitó mostrarse ante las cámaras y habló desde detrás de una puerta luego de que se conociera la separación de Julieta Prandi. En una breve charla con un notero de SQP (América TV), el músico pidió mantener la situación en el ámbito privado y admitió que atraviesa un momento difícil. Su palabra se dio en el mismo ciclo que tuvo una nota con su exesposa Ana Paula Dutil y con Mariana Marx, la escritora que fue señalada como tercera en discordia.

“Es un momento triste y privado y espero que entiendan que quisiera conservarlo en ese ámbito”, expresó el músico. La conversación se produjo menos de 24 horas después de la difusión de la ruptura. El cantante respondió desde el interior de su vivienda y evitó dar precisiones sobre los motivos de la separación o sobre una eventual reconciliación con Prandi.

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Julieta Prandi Emanuel Ortega
“Estoy como puedo, no estoy bien, pero ya va a pasar, son momentos”, se sinceró Emanuel Ortega, detrás de la puerta de su domicilio, al hablar de su separación de Julieta Prandi (SQP, América TV)

Consultado por su estado de ánimo, Ortega respondió: “Como puedo, no estoy bien, pero ya va a pasar, son momentos”. También aclaró que no quería tener un trato descortés con el equipo de televisión, aunque sostuvo que no tenía ánimo para hablar extensamente. “Esto es muy antipático. No quiero hablar así, con la puerta cerrada, pero entiéndanme que no estoy de ánimo para hablar en este momento”, dijo el músico.

El notero le preguntó si la decisión de separarse podía revertirse, pero Ortega no dio una respuesta concreta. “No tengo nada más para decir. Les pido disculpas y sepan entender el momento, nada más”, contestó. Durante el intercambio, el cantante remarcó que comprendía el interés periodístico, pero solicitó que se respetara su decisión de no exponer la situación familiar. “Yo les respeto mucho su trabajo, lo superentiendo, pero entiéndanme también a mí, por favor”, señaló. Luego insistió: “Es un momento que quisiera conservar en el ámbito de lo privado, porque es algo privado entre dos personas”.

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Julieta Prandi Emanuel Ortega
Emanuel Ortega, con la voz quebrada. "No estoy de ánimo para hablar ni nada por el estilo”, afirmó el músico (Gustavo Gavotti)

El periodista también le consultó por el impacto de la separación en su entorno y en sus hijos, fruto de su matrimonio con Dutil. Ortega evitó responder sobre ese punto y volvió a disculparse por no dar declaraciones. “En serio, no quiero pasar por antipático. No me gusta estar hablando de esta manera, pero no estoy de ánimo para hablar ni nada por el estilo”, sostuvo antes de despedirse. “Un beso para todos, chau. Gracias”.

Según relató Rodrigo Bar, notero del programa, el equipo se acercó cuando Emanuel salió a la calle y luego volvió a su domicilio. El músico aceptó contestar algunas preguntas, pero eligió hacerlo sin quedar expuesto ante las cámaras. “Por lo menos, de la forma que él quiso acceder a hablarnos, fue por medio de esa puerta donde él no se quería mostrar tanto”, explicó el cronista de SQP.

La separación se había conocido la noche anterior, cuando Julieta Prandi confirmó a través de una historia de Instagram que decidió terminar su relación con el cantante. “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió la conductora.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi en el día de su casamiento el 15 de septiembre de este año (RSFotos)
Emanuel Ortega y Julieta Prandi en el día de su casamiento el 15 de septiembre de este año (RSFotos)

El anuncio llegó 27 días después del casamiento civil de la pareja, celebrado el 15 de septiembre en el Registro Civil de San Isidro. Prandi no explicó los motivos de la decisión y pidió evitar las versiones sobre la situación.

La ruptura se conoció en medio de versiones de una presunta infidelidad. Ángel de Brito contó en LAM que había recibido información sobre una supuesta relación del músico con otra mujer vinculada a un estudio de grabación, versión que tomó fuerza y que terminó en la aparición de Mariana Marx, la escritora y amiga de Ana Paula Dutil que desmintió un vínculo sentimental con el músico.

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