Ana Paula Dutil habló tras la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi: “Esta es la verdad”

Ana Paula Dutil desmintió tener relación con la separación entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi (Video: SQP, América TV)

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Ana Paula Dutil, expareja de Emanuel Ortega y madre de sus hijos, rompió el silencio en SQP (América TV) tras la separación del cantante y Julieta Prandi, anunciada apenas 27 días después del casamiento de la pareja. En medio de versiones que la vinculaban con el conflicto que derivó en la ruptura, la exmodelo negó cualquier participación y aportó su propia versión de los hechos que, según distintas fuentes, habrían desencadenado la crisis.

“Me sorprendí como todos ustedes, supongo. Sí se habló mucho de como si yo tuviera que ver en toda esta cuestión o en la dificultad que ella podría haber tenido en este vínculo con él. Y debo decir que no tengo nada que ver”, sostuvo ante las cámaras del ciclo conducido por Ángel de Brito. La exmodelo remarcó además el malestar que le generó quedar en el centro de la polémica: “Me duele que me involucren en esto porque me separé hace muchos años, una separación que fue de común acuerdo”.

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La modelo relató que se enteró del casamiento de su expareja a través de las conversaciones con sus hijos

Sobre cómo se enteró del casamiento de su expareja con Prandi, Dutil relató un episodio cotidiano. “Me enteré por mis hijos. Estaba cocinando en la casa de uno de mis hijos, y mi hija le dice al otro: ‘¿Le contaste?’. Y el otro dice: no. Y yo digo: ¿qué me tiene que contar? Y me dice: no, papá se casa”, contó. Lejos de mostrar fastidio, aseguró que la noticia le generó alegría: “Me puse contenta por él y por ella también, porque aprendí a respetarla. No somos amigas, obviamente, no sé si llegaremos a serlo alguna vez, porque yo creo que esto se va a solucionar”.

Consultada sobre el vínculo de sus hijos con la conductora, fue categórica en sus elogios hacia Prandi. “Mis hijos la quieren muchísimo y siempre me dijeron que ven a su papá en su mejor momento y que ella lo empujó. Y me lo dijo él: ella me empujó a que yo vuelva a grabar y vuelva a hacer canciones”, afirmó. Y agregó, ante las versiones que apuntaban hacia su entorno como posible causa de la separación: “La verdad es que no entiendo todo esto que pasó. Entiendo que si del entorno de ella creen algo de mi parte, pero no existe nada. Estoy enamorada de otra persona”.

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El eje central de la entrevista giró en torno al episodio que, según trascendió en distintos medios, involucró a una amiga cercana de Dutil en un estudio de grabación de Ortega. La exmodelo explicó el contexto de ese encuentro. “Tengo una amiga muy querida, que no voy a dar su nombre porque no es una persona pública. Es la que me está dando hospedaje, donde yo vivo con ella en su casa, con su hija. Me preguntó dónde podía grabar un audiolibro, porque ella es escritora, estaba presentando su nuevo libro”, relató. Según contó, fue ella misma quien gestionó el acceso al estudio: “Yo le dije: mirá, dejame hablar con Emanuel, a ver si podés grabar en el estudio de él”.

Dutil afirmó que Julieta Prandi impulsó a Emanuel Ortega a retomar su carrera musical

Sobre lo ocurrido durante esa grabación, Dutil evitó dar precisiones y remarcó el desconocimiento sobre los detalles del episodio. “Fue a grabar y no sé qué pasó. Esta es la verdad. No sé qué pasó. Lamento si algo pasó por esto que se dice. Si algo pasó, lo lamento. Mi amiga no fue con ninguna intención más que grabar su audiolibro”, sostuvo. Consultada sobre si conocía la versión completa de lo sucedido, cerró el tema con una frase contundente: “La verdad que no sé qué fue lo que pasó y si lo supiera, no lo diría, por respeto a Emanuel, a mis hijos y a Julieta, en ese orden”.

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La exmodelo también precisó que el episodio en cuestión no había ocurrido en los días previos al anuncio de separación, sino meses atrás. “Fue hace mucho tiempo. Sí, hace tres meses, cuatro meses”, aclaró, en referencia a una fecha anterior al casamiento de Ortega y Prandi, celebrado el pasado 15 de septiembre en el Registro Civil de San Isidro.

Por último, Dutil se refirió al vínculo actual que mantiene con Prandi, tras los rumores que las habían posicionado en veredas opuestas. “Con Julieta nos juntamos las dos a tomar un café. Y nos dijimos todo. Le dije ‘te agradezco’. Somos ex, yo soy la ex y ella es la actual. Y se van a arreglar, van a ver que sí”, remarcó, en una definición que buscó bajar la tensión en medio de las versiones cruzadas que circularon tras el anuncio de la separación.

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