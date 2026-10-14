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Dante Ortega habló de la abrupta separación de Emanuel y Julieta Prandi: “Estoy sorprendido”

El hijo de Sebastián y Guillermina Valdés aseguró que la conductora buscó acercarse a la familia y dijo que se enteró del casamiento dos días antes y que no lo invitaron

Dante Ortega habló de la separación de su tío Emanuel y Julieta Prandi: “Ella trató de tener vínculo con mi familia”
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La reciente separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, a menos de un mes de su casamiento, sumó una voz dentro del entorno familiar. Al aire de LAM, Dante Ortega habló de la ruptura y se mostró sorprendido por la noticia. La pareja, que había estado junta durante seis años, se había casado el 15 de septiembre en una ceremonia de bajo perfil. Menos de un mes después, Prandi comunicó que la relación había terminado.

El hijo de Sebastián Ortega y Guillermina Valdés evitó referirse a las razones de la separación. En cambio, expresó su afecto por su tío y planteó que espera que ambos puedan atravesar este momento de la mejor manera. “Lo quiero un montón, le deseo toda la felicidad del mundo y que sea con quien tenga que ser”, señaló durante la entrevista.

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El joven explicó que no tenía información previa sobre la decisión de Emanuel Ortega y Julieta Prandi. “Estoy igual de sorprendido que todos ustedes porque sí, se casaron hace menos de 30 días”, comentó ante las cámaras de LAM.

Consultado sobre una eventual reconciliación, eligió no especular. “No sé qué pasó ahí”, respondió, antes de insistir en que no conoce los motivos de la separación. En ese sentido, remarcó que su prioridad es desearles bienestar a los dos protagonistas.

Un hombre con saco oscuro y una mujer con prenda blanca de encaje posan juntos en un espacio interior
La pareja confirmó su separación a menos de un mes de haber celebrado su boda

“Lo único que le deseo es toda la felicidad a ella, le deseo toda la felicidad a mi tío, que lo adoro y me ha ayudado siempre con la música y sé lo buena persona que es”, afirmó Dante y mantiene una relación cercana con Emanuel, según relató.

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Durante la nota, habló sobre el vínculo entre Julieta Prandi y los integrantes de la familia Ortega. Ante la versión de que la conductora mantenía cierta distancia con el grupo, Dante planteó que no percibió una situación de enfrentamiento.

“Yo creo que ella siempre trató de tener vínculo con mi familia y nosotros hemos tratado de abrirle las puertas de nuestra casa, digo la casa de mis abuelos”, explicó. La aclaración llegó después de que el periodista le mencionara una supuesta lejanía entre Prandi y el entorno de su entonces pareja.

El hijo de Sebastián Ortega contó que compartieron algunos encuentros familiares, aunque no desarrollaron una relación de intimidad. “La hemos recibido en la casa con mis abuelos y yo siempre la apoyé mucho, más cuando le sucedió todo lo que le sucedió. Traté de empatizar con su causa”, recordó.

Fotografía en blanco y negro de un hombre con gafas de sol y una mujer rubia sonriendo mientras cae confeti a su alrededor
Julieta Prandi y Emanuel Ortega sonríen bajo una lluvia de confeti durante la celebración de su casamiento.

Para Dante, la falta de una cercanía mayor no debe leerse como un conflicto. “Hay vínculos que se dan, que fluyen más y otros que menos, pero no había una mala relación con ella. No es que a mí nunca me cayó mal Julieta”, precisó sobre el lugar que ocupaba la conductora en las reuniones familiares.

Otro de los puntos de la conversación estuvo centrado en el casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi. Dante confirmó que no asistió a la ceremonia porque no recibió una invitación y que se enteró de la decisión de la pareja apenas 48 horas antes del evento.

No, sinceramente, a mí no me llegó ninguna invitación, no fui invitado, pero entiendo que querían hacer algo más privado”, sostuvo. Lejos de cuestionar la determinación de los novios, interpretó que habían optado por una celebración acotada.

Un hombre saluda levantando la mano y una mujer con traje blanco sostiene flores frente a personas que aplauden
Emanuel Ortega y Julieta Prandi se casaron el 15 de septiembre, después de seis años de relación

Según contó, cuando supo que su tío se casaría le escribió para acompañarlo a la distancia. “Yo me enteré dos días antes que se iban a casar y cuando me enteré le mandé un mensaje a mi tío y le deseé toda la felicidad del mundo”, relató.

La ruptura de Emanuel Ortega y Julieta Prandi sigue sin aclararse. Hasta el momento, Dante señaló que no conoce los motivos que llevaron al final de la relación y prefirió no alimentar versiones sobre la vida privada de su tío ni sobre el futuro de la expareja.

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