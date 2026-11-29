La forma de las extremidades voladoras de Euglossa mixta conserva una estructura general uniforme. Tomada de deviantart.com

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El aislamiento geográfico en el Pacífico panameño provoca modificaciones en la anatomía de las alas de la abeja de las orquídeas, a pesar de que este insecto posee una capacidad de vuelo que le permite sortear grandes distancias.

El hallazgo corresponde a una investigación internacional divulgada por la revista científica Animals, la cual examinó poblaciones de la especie Euglossa mixta en el archipiélago de Coiba y en el territorio continental de Panamá.

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El archipiélago de Coiba se ubica frente a la costa pacífica del occidente de Panamá y está compuesto por la isla de Coiba y varias islas menores, separadas entre sí y del continente por barreras marinas relativamente cortas en términos absolutos, pero relevantes desde la perspectiva de la dispersión de organismos terrestres.

Según los autores, los hallazgos aportan nuevas evidencias sobre cómo los ambientes insulares pueden influir en la evolución de especies altamente móviles.

El mar, aunque no impide el vuelo de insectos, constituye una barrera para la supervivencia durante trayectos prolongados y para la continuidad de rutas de forrajeo basadas en la presencia de plantas hospedadoras y sitios de exhibición reproductiva, por lo que puede limitar la conectividad funcional entre poblaciones de abejas de las orquídeas.

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El archipiélago de Coiba está compuesto por la isla de Coiba y varias islas menores, separadas entre sí y del continente por barreras marinas relativamente cortas en términos absolutos.

El trabajo contó con la participación de especialistas de instituciones de Panamá, Chile y Nicaragua, incluyendo investigadores de la Universidad de Panamá, la Universidad Andrés Bello, la Universidad de Chile, la Universidad Católica del Maule y otras entidades científicas.

El entomólogo Yostin Añino, integrante del Museo de Invertebrados G.B. Fairchild de la Universidad de Panamá, coordinó los análisis.

Los expertos determinaron que las masas oceánicas funcionan como filtros ecológicos que restringen el desplazamiento continuo de estos animales y detonan diferencias morfológicas perceptibles entre las comunidades insulares y las de tierra firme.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo recolectó y examinó 271 ejemplares de la abeja Euglossa mixta en diferentes islas del parque nacional y en sectores occidentales de Panamá.

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Mediante el uso de la morfometría geométrica, una disciplina técnica que mide de manera cuantitativa las formas biológicas, los investigadores compararon los patrones venosos y las proporciones de las alas anteriores de cada insecto.

Las distancias que separan las islas de Coiba y éstas del continente pueden ser superadas por abejas de las orquídeas con alta capacidad de vuelo. Tomada de laderasur.com

Los resultados determinaron diferencias corporales sutiles, pero concluyentes entre los grupos que habitan las islas y los del continente.

Además, el estudio aplicó la prueba de Mantel, la cual confirmó una correlación directa entre la separación territorial de las poblaciones y el grado de divergencia alar, lo que demuestra que los insectos ubicados en los puntos más apartados desarrollan particularidades morfológicas propias con mayor claridad.

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El archipiélago de Coiba funciona como un laboratorio biológico clave gracias a sus condiciones de aislamiento y a su ecosistema protegido.

Coiba y su archipiélago están reconocidos como área protegida de alto valor ecológico, lo que implica una matriz marina relativamente poco transformada por actividades humanas directas, aunque no exenta de presiones como el cambio climático, la variación en las corrientes oceánicas y la pesca en la región.

Aunque la forma de las extremidades voladoras de Euglossa mixta conserva una estructura general uniforme, las barreras marinas propician una diferenciación a escala fina que permite documentar etapas tempranas del proceso evolutivo en polinizadores neotropicales.

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El Parque Nacional Coiba es un santuario natural de la UNESCO que protege Isla Coiba, 38 islas e islotes y más de 270.000 hectáreas de ecosistemas terrestres y marinos.

Los autores señalaron que los resultados sientan las bases para futuras investigaciones que integren datos genéticos, ecológicos y funcionales orientados a profundizar el conocimiento de las dinámicas evolutivas en Centroamérica.

En el Pacífico panameño, las distancias que separan las islas de Coiba y éstas del continente pueden ser superadas por abejas de las orquídeas con alta capacidad de vuelo, al menos en términos de su potencia aerodinámica, pero la frecuencia real con la que esos desplazamientos ocurren y el número de individuos que los completan influyen directamente en la magnitud del flujo génico entre poblaciones.

El aislamiento geográfico no se define solo por la posibilidad física de movimiento, sino por la probabilidad de que tal movimiento se traduzca en intercambio genético suficiente para homogenizar las características de las poblaciones a lo largo del tiempo evolutivo.

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