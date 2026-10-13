La sugestiva frase de Julieta Prandi en su programa de radio antes de anunciar su separación de Emanuel Ortega

La conductora anunció su separación del cantante a un mes de su casamiento y en las redes aseguraron que usó su espacio en la radio para dar detalles (Video: Sarasa-La100)

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Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron el lunes por la noche, cuando la conductora confirmó la ruptura a través de sus redes sociales tras apenas 27 días de casados y seis años de relación. Prandi no dio detalles sobre las causas y aclaró que no haría declaraciones al respecto. Un rato antes, en su programa Sarasa que emite La 100, leyó el mensaje de una oyente del programa en el que relataba el hartazgo de visitar a sus suegros cada domingo. Y sus seguidores no tardaron en asociarlo a su propia historia personal y a la supuesta relación tirante con algunos integrantes de su familia política.

En el segmento, que forma parte de una dinámica habitual del ciclo en la que los conductores comparten situaciones cotidianas de sus oyentes bajo el concepto viral de lore, Prandi tomó la palabra para relatar lo que atribuyó a una tercera persona. “Mi lore es que estoy cansada de ir a lo de mis suegros. Son divinos y todo amorosos, pero estoy harta con mayúsculas”, arrancó. Luego amplió: “Estamos juntos hace seis años con mi pareja y no sé cómo decirle a mi novio que vaya él solo, que yo ya no quiero ir. Me aburro. Son dos señores de sesenta años con los que no tengo nada de que hablar. Termino yendo y estando con el celular. Todo es un embole, nos terminamos quedando horas. No pasa nada interesante y mi pareja me dijo que no da que esté con el celu cuando voy”.

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Su compañera Anabella Di Francesco escuchó con atención y propuso una salida práctica: “Tal vez podría negociar el lapso que se quedan, porque ella habla de que son horas. Mirá, vamos, almorzamos, postre y a las tres y pico nos vamos porque tenemos otro plan”. Santiago Calzarotto, en tanto, puso el foco en la perspectiva del novio: “Por ahí para él es más plan, porque vuelve a la casa de sus viejos, les tira un rato, charla, toma unos mates. Pero ella dice: ‘Che, tengo ganas de ir a Plaza Francia’”. La conductora asintió: “Sí, quiero ir al cine, no sé, cualquier cosa. Pasar el día en otro lado”.

El comunicado con el que Prandi anunció su separación de Emanuel (Instagram)

Calzarotto fue más lejos con la metáfora: “Yo me quiero ir, agarrar el auto, agarrar la ruta y me quiero ir a visitar otra provincia, no sé, otra ciudad. Y vos me decís: ‘No, vamos media horita’, y esa media horita me arruinás el domingo”. Prandi lo interrumpió con una sola palabra: “Te aniquila”. El punto sobre el celular también generó debate. La conductora reconoció que entendía la incomodidad de su pareja al respecto: “Ese punto lo entiendo porque es remaleducado que vos estás juntándote con alguien, están en una comida y el otro está con el teléfono. A mí me dan ganas de arrancarle el teléfono y tirárselo a la mierda”. Di Francesco matizó: “Pero si se hace muy largo… Dice que no conecta con ellos”.

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Prandi también dejó en claro que su planteo no implicaba imponer un límite a la pareja, sino darle la opción de ir solo: “Andá vos, ve con tus papás, está bien”. Fue Mariano Peluffo quien sumó el momento más cómico del segmento al imaginar la escena en la que el novio llega sin ella y sus padres preguntan por Martita —el nombre ficticio que usaron para la protagonista del relato—: “¿Y no vino hoy Martita? ¿Qué pasó? ¿No la tratamos bien a Martita? ¿No cocino rico yo, que Martita no viene?”. “Yo te dije que Martita no era para él. Y ahí empiezan los problemas”, cerró Calzarotto entre risas.

Un rato después, estas palabras tomaron relevancia al conocerse el comunicado de Prandi en el que informaba su separación y el video fue viralizado en diferentes cuentas. Y si bien la modelo siempre aclaró que tenía un buen vínculo con sus suegros Palito Ortega y Evangelina Salazar, los comentarios de los usuarios no tardaron en señalar la distancia que mantuvo Prandi de algunos de sus cuñados, en particular de Julieta Ortega. “Auto referencial”; “Juli esa es tu historia”; “Parece que expuso su vida, pero le cambió la edad a Palito y Evangelina”; “Mentira que hablaba de ella”; “Uff ¿hablabas de vos?”; “Julieta sos vos”; “Habla de ella, es muy obvio los gestos que hace”; “Ese lore es tuyo Julieta”, fueron algunas de las reacciones que acumuló la publicación.

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Cabe mencionar que Prandi no se pronunció sobre el video ni sobre los comentarios. Hasta el momento, su única referencia pública fue el comunicado con el que informó la separación. Ni más ni menos que eso.