El sorpresivo agradecimiento de Shakira a Antonio de la Rúa al cerrar su gira europea en Madrid: “Todo se transforma”

Shakira dedicó unos minutos de su concierto para agradecerle a alguien muy especial, a su exnovio Antonio de la Rúa

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Después de 13 shows en Madrid, Shakira puso punto final a la etapa europea de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. El lunes 12 de octubre, la cantante colombiana celebró su último concierto en Macondo Park, el recinto construido especialmente para esta residencia y en el que trabajó junto a Antonio de la Rúa, su expareja. La noche terminó con una gran fiesta y con un gesto especial que la artista decidió dedicarle a quien la acompañó durante todo el proceso.

El empresario, con quien Shakira mantuvo una relación de pareja durante más de una década, forma parte de este proyecto con la finalidad de mostrar al mundo la cultura latina. Durante el cierre de la residencia, la intérprete de Barranquilla no quiso dejar pasar por alto su participación y le dedicó unas palabras frente al público. “Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha ayudado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo. Ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park”, comenzó diciendo la artista.

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A continuación, Shakira citó una frase vinculada con la transformación de los vínculos a lo largo del tiempo. “Porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler. Quiero darle las gracias a este que en un día fue mi compañero y hoy es amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, muchas gracias”, sumó la cantante durante el concierto, en el que su expareja volvió a ser protagonista de la noche.

Shakira y Antonio de la Rúa aparecen juntos tras 16 años de su separación, durante una reunión en la que también estuvo presente Tonino Mebarak (@george_n_nader/Instagram)

Cabe mencionar que, desde hace meses, existen rumores y especulaciones sobre un posible nuevo vínculo entre Shakira y Antonio. La última vez que esa versión tomó fuerza fue en agosto pasado, a raíz de la difusión de una fotografía en la que ambos compartían un momento distendido, lo que reavivó el interés por la relación entre la artista colombiana y quien fuera su pareja y principal colaborador durante más de una década.

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La imagen fue divulgada a través de las redes sociales por el empresario George Nader y muestra a la cantante en compañía de su expareja, de Tonino Mebarak, hermano mayor y colaborador de la artista, y del propio Nader. En su publicación, Nader escribió “Solo n Michess!!”, en referencia al restaurante elegido como escenario, ubicado en Miches, República Dominicana. En la fotografía, Shakira apareció sonriente, con un brazo sobre el hombro de de la Rúa, en una imagen que transmite cercanía y que alimentó rápidamente los rumores de reconciliación sentimental.

A pesar de la repercusión que generó la fotografía, ninguno de los protagonistas realizó declaraciones públicas al respecto, ni se difundió información oficial que confirmara una reconciliación más allá del vínculo de amistad que ambos sostienen desde hace años.

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Antonio de la Rúa estuvo presente en los momentos claves de la carrera de la artista colombiana (@victorfyt/X)

Cabe recordar que la artista y el empresario, hijo del expresidente de la Nación Fernando de la Rúa, comenzaron su relación en Buenos Aires en el año 2000. Aquel principio de siglo marcó el inicio de un vínculo sentimental que se extendió durante 16 años y que dejó una huella profunda en ambos.

Durante más de una década, de la Rúa ocupó un papel central en la gestión de la carrera de la artista, al participar en estrategias y decisiones clave, especialmente durante la época del lanzamiento de “Laundry Service”, el disco con el que Shakira logró posicionarse entre los grandes nombres de la música global. Varios de los éxitos de la cantante correspondientes a esos años fueron dedicados públicamente a Antonio, lo que consolidó la imagen de una dupla con peso tanto en lo sentimental como en lo profesional.

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Pese a su ruptura, la expareja apostó por mantener un vínculo basado en lo profesional (@PersonajesTV/X)

En enero de 2011, Shakira y Antonio de la Rúa anunciaron su separación mediante un comunicado conjunto publicado en el sitio web oficial de la cantante. En ese mensaje, ambos destacaron “el cariño y el respeto mutuo” y aclararon que la relación profesional continuaría a pesar de la ruptura sentimental. La declaración señaló: “Hemos tomado la decisión de darnos un tiempo en nuestra relación sentimental. Seguiremos trabajando juntos, manteniendo un lazo profesional y personal basado en el respeto y el afecto”. Sin embargo, con el paso del tiempo, también se puso fin a la colaboración profesional entre ambos.

Desde la ruptura, Shakira y Antonio de la Rúa optaron por mantener sus vidas en caminos separados y evitaron la exposición pública de su vínculo. El empresario se alejó de los focos mediáticos y, según fuentes cercanas, mantuvo su rol de apoyo hacia la cantante, al menos en calidad de amigo y confidente.

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El agradecimiento de Shakira durante el cierre de su residencia en Madrid volvió a poner en primer plano la relación entre ambos, en esta ocasión enmarcada dentro del trabajo conjunto detrás de Macondo Park. La frase que la cantante utilizó para describir el vínculo actual se sumó a los rumores que circularon meses atrás y reafirmó, según sus propias palabras, el lugar que Antonio de la Rúa ocupa hoy en su vida después de 16 años de relación sentimental y una extensa etapa de trabajo compartido.