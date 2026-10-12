Colombia

Maluma publicó fotos del show con Shakira en Madrid y emocionó a sus seguidores: “Nuestra química no sabe mentir”

El artista paisa eligió un apartado de la nueva canción ‘Agua’ para acompañar las imágenes de su primera participación en el Macondo Park, que acogió a miles de fanáticos que disfrutan cada una de las colaboraciones de la barranquillera

Un sensual baile y el acento paisa del artista destacaron durante la presentación - crédito Maluma / Instagram
Un sensual baile y el acento paisa del artista destacaron durante la presentación - crédito Maluma / Instagram
Guardar

Maluma compartió en Instagram las imágenes de su reencuentro musical con Shakira en Madrid (España) y acompañó la publicación con una frase de Agua, la canción más reciente en la que colaboraron y que los dos interpretaron en vivo por primera vez en vivo.

El cantante paisa publicó un carrusel de fotografías tomadas en el escenario, donde está junto a Shakira durante la presentación del domingo 11 de octubre de 2026. “Nuestra química no sabe mentir”, escribió Maluma en el mensaje que acompañó las postales, una línea incluida en el estribillo de su reciente colaboración.

PUBLICIDAD

El artista eligió la frase del apartado de la canción que dice: “Porque, cuando me miras, se hace agua la boca. Calma’ mi sed ahora que estás aquí. Ay, de ti, todo es necesario, todo me provoca, deja los miedos y empieza a sentir. Nos podemos quedar con el ¿qué hubiera sido? pero mañana vamo’ a estar arrepentidos, mira que nuestros cuerpos poco a poco chocan. Nuestra química no sabe mentir”.

La publicación no solo mostró imágenes de los dos artistas durante el show, sino a Maluma mostrando su outfit, por lo que en pocos minutos, generó miles de reacciones y comentarios de seguidores que celebraron el regreso de una de las duplas colombianas más reconocidas en la música a nivel internacional.

PUBLICIDAD

Cabe mencionar que el reencuentro se llevó a cabo en la penúltima fecha de la residencia de Shakira en Madrid, llamada Macondo Park, que fue construida para los 13 conciertos de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en esa ciudad.

El artista mostro su outfit y recibió gran cantidad de elogios por su estilo - crédito Maluma / Instagram
El artista mostro su outfit y recibió gran cantidad de elogios por su estilo - crédito Maluma / Instagram

La presentación del domingo fue muy especial para los fanáticos, teniendo en cuenta que fue la primera vez que los dos artistas cantaron Agua en un escenario. El nuevo tema musical fue publicado el 17 de septiembre de 2026, volviendo a reunir a los artistas que han compartido una exitosa relación profesional desde hace aproximadamente una década.

Durante su aparición, Maluma y Shakira cantaron además Chantaje, el sencillo que publicaron en 2016 y que se convirtió en uno de los mayores éxitos de este junte que sigue emocionando a los seguidores con el pasar de los años y esto se demuestra con la cantidad de personas que corearon el tema durante la noche del domingo.

Y es que la colaboración entre los colombianos ya cuenta con cuatro temas, entre los que se encuentran también Trap y Clandestino.

El mensaje de Maluma emocionó a sus seguidores, pues la frase elegida no solo hace parte de la letra de la nueva canción, sino que fue interpretada por sus seguidores como una referencia a la conexión que tiene con Shakira en el escenario.

Los artistas emocionaron al público con su presentación - crédito Maluma / Instagram
Los artistas emocionaron al público con su presentación - crédito Maluma / Instagram

Entre los comentarios de sus seguidores se destacan algunos como: “Los reyes de la noche”, “Uff amo esta dupla”, “Linda química que tienen”, “El orgullo de ver a estos dos colombianos rompiéndola por el mundo tampoco sabe mentir”, “Mamá y papá”, “El rey y la reina juntos”, “Amamos esta dupla” y “Se nos hizo ‘agua’ la boca al veros sobre el escenario. Shak-luma, el nuevo grupo musical”.

En contraste, otros elogiaron el estilo del artista con reacciones como: “Amé todo el outfit, divino”, “Pasados de guapos, por amor a Dios”, “El hombre más guapo del mundo, te amo” y “Que buenas botas”.

En otros comentarios hasta hubo lugar para el shippeo que sus seguidores tienen hace años: “En mi mente ellos son pareja y son felices, Colombia por lo alto”.

Los fanáticos no dudaron en resaltar la belleza del paisa y de la barranquillera - crédito Maluma / Instagram
Maluma repetirá escenario con la barranquillera en el cierre del evento - crédito Maluma / Instagram

Maluma volverá a acompañar a Shakira en el cierre de la residencia en Madrid

El reencuentro no quedó limitado a la presentación del domingo, puesto que Maluma fue confirmado por la barranquillera como invitado para el concierto del lunes 12 de octubre, la fecha número 13 que será la última de la residencia de Shakira en Madrid.

Para el espectáculo de cierre también se espera la participación de Beéle y Dani Martín, de acuerdo con la información divulgada sobre la programación oficial del evento que ha causado revuelo por la cantidad de personalidades que han asistido.

Temas Relacionados

MalumaShakiraCanción de Shakira y MalumaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Reporte oficial de los daños en el estadio La Independencia que dejaron los desmanes del partido entre Chicó y Cúcuta: “Esperamos una disculpa pública”

Al minuto seis del segundo tiempo, ese juego de la fecha 14 en la Liga BetPlay 2026-II tuvo que ser suspendido por enfrentamientos entre los hinchas

Reporte oficial de los daños en el estadio La Independencia que dejaron los desmanes del partido entre Chicó y Cúcuta: “Esperamos una disculpa pública”

Gobierno De la Espriella elimina restricciones al uso del suelo rural en cinco municipios de Cundinamarca: qué pasará con las tierras

La decisión revierte una medida adoptada durante la administración de Gustavo Petro y devuelve a alcaldes y concejos la facultad de definir el uso del suelo. Sin embargo, las normas ambientales y los planes de ordenamiento territorial seguirán vigentes

Gobierno De la Espriella elimina restricciones al uso del suelo rural en cinco municipios de Cundinamarca: qué pasará con las tierras

Colombia tendrá que volver a solicitar créditos al FMI ante crisis económica que dejó Petro: por qué sería más barato pagarle préstamos hasta por USD20.000 millones

El examen de las finanzas nacionales permitirá al organismo definir las condiciones de un posible préstamo u otra línea de respaldo para el país, aseguró el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas

Colombia tendrá que volver a solicitar créditos al FMI ante crisis económica que dejó Petro: por qué sería más barato pagarle préstamos hasta por USD20.000 millones

En video: un grupo de aficionados taurinos bloquearon vías de Manizales tras la cancelación de las corridas

La suspensión de los festejos con toros responde, según la Plataforma Alto, al decreto que reglamenta la Ley 2385 de 2024, conocida como No más olé

En video: un grupo de aficionados taurinos bloquearon vías de Manizales tras la cancelación de las corridas

Dos equipos del fútbol colombiano habrían cobrado 15 millones de pesos para permitir el debut profesional de dos jugadores

Uno de esos clubes jugó el Torneo BetPlay 2026-II y nunca ha estado en primera división, mientras que el otro es formativo y tiene conexiones con escuadras de la Liga

Dos equipos del fútbol colombiano habrían cobrado 15 millones de pesos para permitir el debut profesional de dos jugadores
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Deimer Ordóñez respondió a las críticas por su rol como papá del bebé de Juliana Calderón

Deimer Ordóñez respondió a las críticas por su rol como papá del bebé de Juliana Calderón

“Le gusta cangrejear”: la fuerte frase de Amparo Grisales contra Margarita Rosa de Francisco por criticar a Petro

“Tenemos una conversación pendiente”: el mensaje de Don Omar a Feid tras su concierto

“Perdidamente enamorada”: Lina Tejeiro habla por primera vez desde que nació su hijo Gael

Viña Machado reconoció que se equivocó al decir que no cree en el feminismo: “Lo dije peor”

Deportes

Reporte oficial de los daños en el estadio La Independencia que dejaron los desmanes del partido entre Chicó y Cúcuta: “Esperamos una disculpa pública”

Reporte oficial de los daños en el estadio La Independencia que dejaron los desmanes del partido entre Chicó y Cúcuta: “Esperamos una disculpa pública”

Dos equipos del fútbol colombiano habrían cobrado 15 millones de pesos para permitir el debut profesional de dos jugadores

Un gol de Jorge Carrascal hizo estallar el escenario más importante del fútbol mundial, estadio Maracaná, según la prensa brasileña

Colombia vs. Venezuela: hora y dónde ver el segundo partido amistoso de la Tricolor femenina en la fecha FIFA de octubre

Luis Díaz recibe fuertes críticas en Alemania por su nivel con Bayern Múnich: “Ha sido prácticamente invisible”