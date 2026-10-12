Maluma publicó fotos del show con Shakira en Madrid y emocionó a sus seguidores: “Nuestra química no sabe mentir”

Un sensual baile y el acento paisa del artista destacaron durante la presentación - crédito Maluma / Instagram

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Maluma compartió en Instagram las imágenes de su reencuentro musical con Shakira en Madrid (España) y acompañó la publicación con una frase de Agua, la canción más reciente en la que colaboraron y que los dos interpretaron en vivo por primera vez en vivo.

El cantante paisa publicó un carrusel de fotografías tomadas en el escenario, donde está junto a Shakira durante la presentación del domingo 11 de octubre de 2026. “Nuestra química no sabe mentir”, escribió Maluma en el mensaje que acompañó las postales, una línea incluida en el estribillo de su reciente colaboración.

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El artista eligió la frase del apartado de la canción que dice: “Porque, cuando me miras, se hace agua la boca. Calma’ mi sed ahora que estás aquí. Ay, de ti, todo es necesario, todo me provoca, deja los miedos y empieza a sentir. Nos podemos quedar con el ¿qué hubiera sido? pero mañana vamo’ a estar arrepentidos, mira que nuestros cuerpos poco a poco chocan. Nuestra química no sabe mentir”.

La publicación no solo mostró imágenes de los dos artistas durante el show, sino a Maluma mostrando su outfit, por lo que en pocos minutos, generó miles de reacciones y comentarios de seguidores que celebraron el regreso de una de las duplas colombianas más reconocidas en la música a nivel internacional.

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Cabe mencionar que el reencuentro se llevó a cabo en la penúltima fecha de la residencia de Shakira en Madrid, llamada Macondo Park, que fue construida para los 13 conciertos de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en esa ciudad.

El artista mostro su outfit y recibió gran cantidad de elogios por su estilo - crédito Maluma / Instagram

La presentación del domingo fue muy especial para los fanáticos, teniendo en cuenta que fue la primera vez que los dos artistas cantaron Agua en un escenario. El nuevo tema musical fue publicado el 17 de septiembre de 2026, volviendo a reunir a los artistas que han compartido una exitosa relación profesional desde hace aproximadamente una década.

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Durante su aparición, Maluma y Shakira cantaron además Chantaje, el sencillo que publicaron en 2016 y que se convirtió en uno de los mayores éxitos de este junte que sigue emocionando a los seguidores con el pasar de los años y esto se demuestra con la cantidad de personas que corearon el tema durante la noche del domingo.

Y es que la colaboración entre los colombianos ya cuenta con cuatro temas, entre los que se encuentran también Trap y Clandestino.

El mensaje de Maluma emocionó a sus seguidores, pues la frase elegida no solo hace parte de la letra de la nueva canción, sino que fue interpretada por sus seguidores como una referencia a la conexión que tiene con Shakira en el escenario.

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Los artistas emocionaron al público con su presentación - crédito Maluma / Instagram

Entre los comentarios de sus seguidores se destacan algunos como: “Los reyes de la noche”, “Uff amo esta dupla”, “Linda química que tienen”, “El orgullo de ver a estos dos colombianos rompiéndola por el mundo tampoco sabe mentir”, “Mamá y papá”, “El rey y la reina juntos”, “Amamos esta dupla” y “Se nos hizo ‘agua’ la boca al veros sobre el escenario. Shak-luma, el nuevo grupo musical”.

En contraste, otros elogiaron el estilo del artista con reacciones como: “Amé todo el outfit, divino”, “Pasados de guapos, por amor a Dios”, “El hombre más guapo del mundo, te amo” y “Que buenas botas”.

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En otros comentarios hasta hubo lugar para el shippeo que sus seguidores tienen hace años: “En mi mente ellos son pareja y son felices, Colombia por lo alto”.

Maluma repetirá escenario con la barranquillera en el cierre del evento - crédito Maluma / Instagram

Maluma volverá a acompañar a Shakira en el cierre de la residencia en Madrid

El reencuentro no quedó limitado a la presentación del domingo, puesto que Maluma fue confirmado por la barranquillera como invitado para el concierto del lunes 12 de octubre, la fecha número 13 que será la última de la residencia de Shakira en Madrid.

Para el espectáculo de cierre también se espera la participación de Beéle y Dani Martín, de acuerdo con la información divulgada sobre la programación oficial del evento que ha causado revuelo por la cantidad de personalidades que han asistido.

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