El orgullo de Benjamín Vicuña por el logro de su hijo Bautista en las artes marciales

El actor publicó una foto de su hijo con el brazo en alto después de una pelea de sparring y reafirmó el apoyo a la pasión deportiva del adolescente (Instagram)

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Lejos de las cámaras que rodean a sus padres, Benjamín Vicuña y Pampita, Bautista Vicuña construyó su propio camino en el deporte desde muy chico. Las artes marciales mixtas (MMA) y el boxeo se convirtieron en su gran pasión, al punto de convertirse en el eje de su rutina diaria de entrenamiento. Con perfil bajo pero cada vez más decidido, el adolescente redobla sus esfuerzos para alcanzar un objetivo concreto, y en las últimas horas sumó un nuevo logro que no pasó desapercibido para su papá.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Benjamín compartió una foto de Bautista, luego de una pelea de sparring, con el brazo en alto, sostenido por el árbitro del evento, en señal de victoria. “Orgullo por mi @bauti.vicuna”, escribió el actor, lleno de emoción, ante el nuevo hito en el deporte que le apasiona al joven.

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Cabe mencionar que Benjamín viene siendo testigo del recorrido de su hijo desde hace meses. En marzo de este año, Bautista había compartido en su cuenta de Instagram y TikTok una serie de clips donde mostraba parte de su exigente rutina de entrenamiento. Los videos lo mostraban enfocado, con guantes y camiseta sin mangas verde, lanzando golpes certeros frente a un saco de boxeo en un gimnasio.

El orgullo de Benjamín Vicuña por la victoria de su hijo Bautista (Instagram)

“Un poco de lo que fue hoy. ¡Párense de manos, voy por vos!”, escribió entonces el adolescente, entusiasmado, dejando en claro que su objetivo estaba cada vez más cerca. En otro fragmento de esos videos, se lo podía escuchar interactuando con su entrenador, quien le exigía dar lo mejor de sí durante la práctica. “Este minuto más intensidad”, le ordenó el coach, a lo que Bautista respondió entre risas y quejas: “Es que ya tengo los hombros matados”. Sin embargo, el profesor no aflojó y lo animó a continuar: “No importa. Acá te tenés que cansar”.

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Por otro lado, el amor de Bautista por las artes marciales mixtas no es nuevo. En junio de 2024, durante una emisión especial del canal de YouTube Criemos Libres, Benjamín tuvo una charla íntima con su hijo mayor sobre deportes y pasiones. En esa conversación, Bautista contó que, además de fútbol, practicaba MMA y boxeo, lo que sorprendió a su papá. “Son artes marciales mixtas, pero bueno, yo lo encuentro como un muy lindo deporte, aprendés un montón, sí, está buenísimo”, explicó el adolescente en aquella charla, mientras el actor procesaba la idea de ver a su hijo en el cuadrilátero.

En los últimos meses, el adolescente compartió algunos de los momentos de su entrenamiento físico (Instagram)

La conversación dejó en evidencia la distancia generacional entre padre e hijo y los temores de Benjamín frente a esta disciplina. “Es pelea, pero vale todo, desde codazo a la cara hasta una patada, hasta en el piso, que te agarren y te quieran casi romper el brazo. Vale todo”, resumió Bautista, con naturalidad, al describir las características del deporte que practica.

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“Hemos conversado esto. Es un deporte que le gusta, él se está preparando primero con box y luego con artes marciales, y eventualmente tener todo eso el día de mañana para poder practicar ese deporte que a mí no me copa”, admitió el actor en aquella oportunidad, visiblemente preocupado pero respetuoso de la elección de su hijo.

Bautista, fiel a su estilo, le bajó el tono a la charla y respondió con humor a las inquietudes de su papá. “A mí me encanta. Debe ser complicado, pero bueno, hasta ahora no me viste pasar un mal momento”, le dijo. Benjamín, sin embargo, insistió en su posición y remarcó que nunca lo había visto en una situación de pelea fuera del gimnasio. “No te he visto tampoco pelear en la calle ni con tus compañeros porque, ponete en mi lugar, es algo que me preocupa y no me gusta. Si no te convenzo yo, alguna novia que te convenza de que dejes el deporte de mierda ese”, bromeó el actor, entre risas y resignación.

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Bautista Vicuña quiere practicar artes marciales mixtas: la contundente reacción de Benjamín

Aquella charla, que combinó preocupación paterna y determinación adolescente, quedó como uno de los primeros registros públicos del vínculo de Bautista con las artes marciales mixtas. Desde entonces, el joven continuó entrenando y compartiendo distintos momentos de su preparación física en sus redes sociales, siempre con el boxeo como base y la mirada puesta en dar el salto hacia el MMA.

La reciente publicación de Benjamín Vicuña confirma que ese proceso sigue en marcha. La imagen de Bautista con el brazo en alto, tras una pelea de sparring, se transformó en el último capítulo de un camino que el adolescente construye lejos de los flashes, pero con el acompañamiento constante de su papá, quien, pese a sus reparos iniciales sobre la dureza del deporte, no dudó en expresar públicamente el orgullo que siente por los logros de su hijo.

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