La reacción de Benjamín Vicuña al enterarse qué deporte practica uno de sus hijos: “Me preocupa y no me gusta”

Benjamín Vicuña cuestionó el deporte que practica su hijo Bautista (YouTube: Criemos Libres)

Benjamín Vicuña y su hijo Bautista, de 16 años, mantuvieron un intercambio de opiniones en relación al deporte que practica el adolescente y por el que su padre puso algunos reparos. La charla se dio en el marco de una emisión especial del canal de YouTube Criemos Libres en la que el chileno y su hijo, fruto de su relación con Pampita Ardohain, hablaron de diversos temas. Cómo fue crecer en una familia famosa, cómo es ser padre de un adolescente, qué esperan y qué desean el uno del otro y el contrapunto mencionado.

Bautista se encontraba hablando de cómo practicaba fútbol, pero su padre quiso traer un tema a colación: “Y ahora este niño hermoso... ¿qué deporte estás practicando aparte de fútbol?”, preguntó, sabiendo que esperaba la respuesta que no quería escuchar: “Hago MMA y boxeo”. Vicuña bajó la mirada y se tomó el rostro, en un claro signo de frustración.

“Son artes marciales mixtas, pero bueno, yo lo encuentro como muy lindo deporte, aprendés un montón sí, está buenísimo”, se explayó, ante lo que Vicuña pidió que se extendiera en la explicación sobre los detalles de esa práctica. “Es pelea, pero vale todo, desde codazo a la cara hasta una patada, hasta en el piso, que te agarren y te quieran casi romper el brazo. Vale todo”.

Benjamín Vicuña y sus hijos, Bautista Vicuña Ardohain, Amancio Vicuña Suárez, Magnolia Vicuña Suárez, Beltrán Vicuña Ardohain y Benicio Vicuña Ardohain.

Aún tratando de procesar la información, el padre expuso su opinión: “Hemos conversado esto. Es un deporte que le gusta, él se está preparando primero con box y luego con artes marciales, y eventualmente tener todo eso el día de mañana para poder practicar ese deporte que a mí no me copa”, admitió. Sin dejarlo terminar de hablar, el joven interrumpió para decir su postura: “A mí me encanta. Debe ser complicado, pero bueno, hasta ahora no me viste pasar un mal momento”, explicó, pero sin convencer a su padre, que cambió su argumento.

“No te he visto tampoco pelear en la calle ni con tus compañeros porque, ponte en mi lugar, es algo que me preocupa y no me gusta. Si no te convenzo yo, alguna novia que te convenza de que dejes el deporte de mierda ese”, sentenció Benjamín, aunque dejó en claro que “jamás le voy a prohibir nada. Obviamente que si hay cosas que lo lastimen o puedan lastimar a otro... en este caso es un deporte polémico y a mí me cuesta mucho entender de qué se trata. Es loco, porque a veces lo pongo y por morbo me quedo viendo”.

En este punto, el actor marcó las diferencias con otros deporte de contacto y habló de su experiencia personal: “El box tiene un arte, un swing. El karate, que a mí me gustaba de chico, también tiene una filosofía, pero esto es a matarse”, opinó, pero el joven intentó hacerlo entrar en razones explicando que para llegar al MMA justamente hay que pasar por las demás prácticas.

“Este es un tema nuestro, yo no quiero que lo haga, pero está en un proceso que él está asimilando cosas, preparándose, y yo espero que de algún lugar le caiga una ficha y que no lo practique, porque va a ser algo muy doloroso para tu familia”, insistió Benjamín, aunque antes de finalizar realizó una aclaración: “Tampoco quiero hablar mal de un deporte del que mucha gente es fanático, y menos hablar públicamente para hacer una bajada de línea. Todos los deportes tienen un gado de peligro”.