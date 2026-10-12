Cande Tinelli mostró su nuevo cambio de look y bromeó con el resultado: “Dos mechas”

Frente a la cámara, Cande Tinelli mostró el pequeño detalle que le sumó a su pelo y lo compartió con sus seguidores (Instagram)

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Cande Tinelli vive semanas atravesadas por distintas novedades. Entre los cambios familiares, el estreno de la nueva temporada del reality de su familia y la reciente muerte de su perrita Linda, la influencer transita un período con varios acontecimientos en su vida cotidiana. En medio de ese contexto, decidió compartir con sus seguidores un pequeño cambio de look que realizó sobre su cabellera y aprovechó la ocasión para hacer una broma sobre el resultado.

A través de sus historias de Instagram, la hija de Marcelo Tinelli publicó un breve clip en la que apareció frente a la cámara con el pelo recogido en una colita. En la imagen se distinguieron dos mechas más claras que el resto de su cabello, que mantiene un tono castaño oscuro. Los mechones caen a ambos lados de su rostro y generan un contraste con el color natural de la cabellera.

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Ante el detalle de su nuevo estilo, la influencer eligió tomarse el cambio con humor. Sobre la fotografía escribió: “Por tener DOS mechas me creo rubia”.

Cabe mencionar que el último cambio de look de Cande había sido en mayo de este año. La hija de Tinelli tiene su propia historia con las transformaciones estéticas, marcada por una búsqueda permanente de autenticidad y por una voluntad explícita de desafiar los límites que suelen rodear los cambios de imagen. Cada modificación que presenta en sus redes sociales funciona como un mensaje para sus seguidores: el cambio, lejos de ser una excepción, se convirtió en la regla y en una de las herramientas con las que construye su identidad pública.

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La influencer volvió a compartir su cambio de estilo y sorprendió al bromear al respecto

En aquella oportunidad, Cande había pasado por las manos de un especialista y apostó por una transformación más amplia en su cabello, un gesto que en su trayectoria funciona como una declaración de intenciones. La fotografía que compartió entonces en su cuenta de Instagram mostró una melena larga y lisa, teñida en un tono rubio claro, alejada de los colores oscuros y contrastantes que había utilizado en otros momentos. El rubio elegido era uniforme y presentaba matices cálidos que suavizaban sus facciones y aportaban luminosidad al rostro. El cabello se extendía hasta el pecho, con puntas rectas y sin ondas visibles.

En esa publicación, la influencer mencionó de manera explícita el procedimiento al que se había sometido: “Tratamiento de células madres”. La frase sugirió que aquel cambio no solo respondía a una cuestión estética, sino también a una búsqueda vinculada con la salud capilar y con un proceso de renovación integral.

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Previamente, Cande apostó por una larga cabellera rubia (Instagram)

Aquel cambio de color se inscribió en una larga serie de transformaciones a las que Cande acostumbró a su público a lo largo de los años. La elección de tonos disruptivos, cortes experimentales y peinados poco convencionales fue una constante en su historia. Sin embargo, el paso al rubio claro representó una apuesta diferente: se alejó de los extremos y exploró una paleta más neutra, sin perder el carácter propio que define su estilo.

En esta nueva oportunidad, el cambio fue más acotado que el de mayo. Aquella oa fotografía compartida en las historias no mostró una cabellera completamente rubia ni un tinte uniforme, sino dos mechones claros sobre una base castaña. El cabello aparece largo, recogido hacia atrás, con dos sectores sueltos que enmarcan el rostro. El contraste entre el tono oscuro del pelo y las mechas más claras es el detalle que la influencer decidió destacar en la imagen.

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Así, mientras atraviesa un período con novedades familiares y profesionales, Cande Tinelli volvió a mostrar una modificación en su apariencia. La influencer mantuvo su cabello castaño, sumó dos mechas claras alrededor del rostro y dejó que el cambio hablara por sí solo en sus historias de Instagram.