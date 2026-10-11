Nora Colosimo opinó sobre la vida amorosa de Wanda Nara y volvió a cuestionar su vínculo con L-Gante: "Me daba miedo"

Nora Colosimo se sinceró sobre las relaciones de su hija mayor, Wanda Nara, y reconoció que estuvo en contra de su romance con L-Gante (Secretos Verdaderos - América)

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La vida de Nora Colosimo siempre estuvo cerca de las luces y las cámaras del mundo del espectáculo. Como madre de Wanda y Zaira Nara, acompañó distintos momentos de la vida pública de sus hijas y, con el paso de los años, también se convirtió en una voz consultada sobre sus decisiones personales. Este fin de semana, durante su visita a Secretos Verdaderos (América), Nora habló sobre los vínculos amorosos de Wanda y volvió a referirse a la relación que mantuvo con L-Gante.

La conversación comenzó cuando Luis Ventura le preguntó si alguna vez había tenido una mala convivencia con las parejas que sus hijas habían elegido. “Te soy honesta, siempre quise la felicidad de las nenas. Para mí hoy son nenas, son mis hijas”, respondió Colosimo. “Y una sola pareja no estuve de acuerdo, pero por supuesto nunca se me preguntó, porque imaginate tu hija a la edad que tiene, empoderada y semejante mujer, semejante persona”, explicó

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A continuación, la madre de Wanda mencionó el vínculo que mantiene con Claudia Valenzuela, la madre de L-Gante. “Todo el mundo lo sabe, porque tuve en mi streaming a Claudia, que nos llevamos muy bien y también le mando un beso”, señaló. Luego la definió como “un amor de mujer con mucha vida, con mucha historia, como yo” y expresó el cariño y el respeto que siente por ella. “Y yo le dije: ‘no éramos compatibles’. Tu hijo trabaja de noche y se acuesta a la hora que mi hija se tiene que levantar, preparar los desayunos y peinar a las nenas para ir al colegio. Eran dos vidas totalmente distintas”, sostuvo.

Nora aseguró que mantiene una buena relación con la madre del artista, Claudia (Instagram)

“Es el único noviazgo que yo no estuve de acuerdo, pero nunca me opuse”, afirmó. “No me gusta la mentira, porque la mentira hay que tener memoria, que con los años empieza a fallar y tenés que sostenerla”, planteó. “Por más dura que sea la verdad, decila. Decila, porque seguramente va a ser tu verdad y va a estar acompañada de un contexto, va a tener una explicación”, sostuvo. “Yo por eso siempre digo, a mis nietos les enseño, tengo siete nietos y les digo: ‘No mientan’”, aseguró.

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La madre de Wanda también remarcó su lugar en la vida de Wanda. “Yo no se los elijo los novios, pero él no era para mi hija. No la formé ni la eduqué para esa vida”, afirmó. Luego se refirió específicamente al ámbito en el que se desarrollaba el trabajo de L-Gante: “Una vida de bailantas nocturnas...”.

Nora explicó que esa rutina le generaba preocupación esa situación. “Me daba miedo. Todo lo que uno escucha que pasa de noche y vos si es tu pareja lo acompañás. Entonces eso no me gustaba”, expresó. De esa manera, volvió a remarcar que su desacuerdo no estaba vinculado con la madre del artista, Claudia, a quien dijo respetar y querer, sino con el estilo de vida que imaginaba para su hija durante aquella relación.

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“Yo no se los elijo los novios, pero él no era para mi hija", aseguró la madre de Wanda al volver a hablar de su romance con L-Gante (Instagram)

La primera vez que Colosimo había hablado públicamente sobre el tema había sido en LAM (América). En aquella oportunidad, dejó en claro que estaba contenta de que Wanda y L-Gante ya no mantuvieran una relación sentimental. Sus declaraciones habían surgido después de una conversación en un programa de streaming, donde explicó que veía afecto entre ellos, pero también diferencias importantes en sus rutinas.

“A mí me pasaba que cuando los chicos estaban noviando, porque fueron una pareja, fueron novios, yo veía que había mucho amor y todo, pero yo le decía: ‘Wanda, me parece que hay algo que no va... Por el trabajo de L-Gante, la música, él se acuesta tarde y a la hora en que él llega, vos te tenés que levantar’”, había contado. “De hecho, le ha pasado cruzárselo y hacer el desayuno a los chicos. Me parecía que como que eran dos vidas no compatibles”, relató.

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La mamá de la mediática opinó de la relación de su hija con el cantante

Después de esas declaraciones, Nora habló por teléfono con Ángel de Brito y su panel. En esa conversación, profundizó su postura y fue más contundente: “Yo nada lo quería”, aseguró Colosimo. Luego explicó que sentía que había criado a sus hijas para otro tipo de vida. “Me parecía que había criado a mis hijas para una vida diferente. Para una de familia, relajada... La de Wanda fue cero relajada, pero esto era demasiado”, sentenció.

Finalmente, Nora sostuvo que se había sentido como la única persona del entorno que no acompañaba aquella relación. “Su entorno, sus amigos, su padre, su hermana, la apoyaron”, concluyó.

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