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Maia Reficco confirmó su separación de Franco Colapinto y habló de los rumores de infidelidad: “Yo lo amé mucho”

Tras semanas de versiones cruzadas, la actriz explicó los motivos que derivaron en la ruptura con el piloto y se refirió a las versiones que lo vinculan con Sofía Solá

Luego de haberlo negado en algunas entrevistas, la actriz y cantante blanqueó su ruptura del piloto (Video: Puro Show. El Trece)
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Maia Reficco y Franco Colapinto conformaron durante meses una de las parejas más comentadas del espectáculo argentino, impulsada por la exposición que el piloto ganó desde su desembarco en la Fórmula 1. Cada aparición pública de ambos, cada viaje y cada gesto en redes sociales se convirtió en material de seguimiento constante para los medios de espectáculos, pese a que ambos mantuvieron un perfil reservado sobre los detalles de su relación.

Y lo mismo ocurrió durante el proceso reciente, entre posibles reconciliaciones y ruptura definitiva, que recién ahora la actriz de The last sunrise se encargó de confirmar tras semanas de rumores. “Fran y yo no estamos más juntos”, afirmó Reficco en un móvil con Puro Show. Un contraste con la actitud que había tenido a comienzos de septiembre cuando evitó pronunciarse sobre ese y otros temas.

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Maia explicó que la decisión respondió a la dificultad de sostener una pareja con agendas incompatibles. “Vivimos vidas muy complicadas. Estamos muy lejos y es muy difícil”, dijo, en referencia a los constantes viajes que exige la carrera del piloto en el circuito internacional de Fórmula 1 y su propio crecimiento artístico, entre Hollywood y Buenos Aires.

La actriz regresó al país luego del estreno de su película y evitó responder a las preguntas de la prensa acerca del piloto (Video: Puro Show-El Trece)

Consultada sobre si ambos atravesaban etapas distintas, Reficco prefirió no profundizar. “Yo qué sé”, respondió, y cerró el tema con una frase breve: “No tengo mucho más que decir. Está todo bien”.

Pese al quiebre, la artista evitó cualquier gesto de reproche hacia Colapinto. “Le deseo lo mejor, lo quiero mucho, así que está todo bien”, sostuvo, en un tono que buscó despegar la ruptura de cualquier versión conflictiva. Y fue terminante sobre un eventual regreso de la pareja: “No creo”, repitió tres veces cuando el cronista le preguntó si dejaba una puerta abierta para el futuro.

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La charla avanzó hacia la vida actual del piloto, que en las últimas semanas había sido vinculado con la modelo Sofía Solá, hija de la cocinera Maru Botana. Reficco optó por correrse de cualquier comentario sobre esa relación. “Es un hombre soltero, él puede hacer lo que quiera”, respondió cuando le mencionaron la actividad de Colapinto en redes sociales.

Franco Colapinto y Maia Reficco caminan al aire libre, tomados de la mano. Él lleva una chaqueta azul Alpine y un mate; ella, un suéter crema y falda denim
Franco Colapinto y Maia Reficco durante el Gran Premio de Canada, mayo de 2026 (@AlpineF1Team)

Ante la pregunta sobre desde cuándo está soltero el piloto, Reficco evitó precisar fechas. “¿Qué importa?”, contestó, y remarcó que no tenía intención de opinar sobre los vínculos que Colapinto pudiera iniciar. “No me voy a meter ahí. Yo no tengo nada que ver”, agregó.

Consultada sobre si ella misma busca una nueva relación, la respuesta derivó hacia su presente profesional. “Yo estoy muy contenta, acabo de presentar mi disco”, dijo, en referencia a la presentación artística que había realizado esa misma jornada con seis canciones en vivo.

La actriz también se refirió a las críticas que recibió por la exposición mediática del tema. Ante la consulta sobre si busca visibilidad en redes a partir de la separación, contó que directamente dejó de usar una de sus plataformas. “La verdad es que me borré Twitter”, reconoció entre risas.

Explicó el motivo de esa decisión con una reflexión sobre la exposición que conlleva su carrera. “Es mucha info, ¿viste? Como también uno se tira a la pileta con esta carrera. Entonces no me puedo quejar, pero prefiero no leerlo porque me hace medio mal”, detalló.

Al cierre de la nota, el cronista le pidió un balance de la relación con el piloto, entre aspectos positivos y negativos. Reficco evitó entrar en detalles y optó por una definición general sobre el vínculo que mantuvo con Colapinto. “Al fin y al cabo es una persona que yo quiero mucho, que quise mucho, que amé mucho, así que lo mejor”, concluyó sobre la relación, sin mencionar episodios puntuales ni críticas hacia el piloto.

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