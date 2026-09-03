Entretenimiento

La autora de The Last Sunrise habló sobre la elección de Maia Reficco: “Fue perfecta desde el principio”

La escritora Anna Todd relató a la revista People que buscaba unas raíces españolas específicas para su protagonista, sin lograr imaginar el rostro exacto, hasta que la actriz apareció en las audiciones de la adaptación cinematográfica ambientada en Mallorca

The Last Sunrise transcurre en Mallorca y sigue a Oriah "Ry", una joven estadounidense que se muda a la isla con su madre, interpretada por Eva Longoria . - Prime Video
Guardar

La escritora Anna Todd aseguró que supo de inmediato quiénes debían protagonizar la adaptación cinematográfica de su novela The Last Sunrise en cuanto vio audicionar a Maia Reficco y Fernando Lindez, los actores elegidos para dar vida a los personajes centrales de la historia.

La autora, también productora del filme, habló en una entrevista exclusiva con PEOPLE sobre el proceso de casting y reveló además la inspiración personal detrás de la trama, ambientada en la isla española de Mallorca.

PUBLICIDAD

The Last Sunrise narra la historia de Oriah “Ry”, una joven estadounidense interpretada por Reficco, que se muda a la isla junto a su madre —el personaje a cargo de Eva Longoria— y encuentra el amor en Julian, un carismático local interpretado por Lindez. Todd, de 37 años, contó que no tenía rostros específicos en mente al escribir a los protagonistas, pero que la certeza llegó apenas los vio en pantalla durante las pruebas de cámara.

Una mujer joven con cabello oscuro largo y un hombre joven con cabello oscuro rizado se miran. Detrás hay una fachada de edificio antiguo de piedra
Anna Todd aseguró que identificó de inmediato a Maia Reficco y Fernando Lindez como protagonistas de The Last Sunrise durante las audiciones - (Prime Video)

“Como fan certificada, estoy obsesionada con el casting. A veces veo un programa y pienso: ‘Ah, esa persona está mal elegida’. Pero creo que sé bastante de casting, aunque sea solo mi instinto de fan”, declaró la autora a la revista.

PUBLICIDAD

Según relató, el personaje de Oriah tenía en la novela cabello oscuro y ojos grandes y expresivos, a los que Todd describió como “ojos de emoji”, mientras que Julian se parecía “muchísimo” a Lindez en la vida real.

“Sabía que ella tenía raíces españolas, pero no lograba definir con exactitud cómo era su rostro. Y entonces conocí a Maia y pensé: ´Ah, es exactamente así’”, explicó. Con Lindez, el proceso fue similar, aunque comenzó de una manera menos convencional.

Anna Todd explicó que Maia Reficco encajó con la imagen de Oriah y que Fernando Lindez fue descubierto a partir de Instagram antes de las pruebas de química
Anna Todd explicó que Maia Reficco encajó con la imagen de Oriah y que Fernando Lindez fue descubierto a partir de Instagram antes de las pruebas de química

“Literalmente lo vi en Instagram y pensé: ‘Espera, ¿habla inglés? ¿Es bueno? ¿Qué podemos hacer con esto?’. Pasamos por el proceso y tuvimos pruebas de química y todo, pero fue simplemente ese momento. Solo hicimos leer a Maia para el papel de Ry. Fue perfecta desde el principio y todos estuvieron de acuerdo, por suerte. Con Fernando fue básicamente lo mismo. Leímos a otras personas, pero lo supimos”, agregó Todd.

La producción de la película comenzó de manera inversa al proceso habitual de adaptación literaria: primero se vendió el guion y después se escribió la novela. Todd contó que ella y sus coproductores, Jennifer Gibgot y Andrew Panay, vendieron el proyecto como película a Amazon MGM Studios antes de que el libro existiera.

“Jennifer, Andrew y yo vendimos esto primero como película. Estuve involucrada en cada paso. Fue un poco al revés, mientras se escribía el guion, yo trabajaba en el libro al mismo tiempo”, explicó la autora.

Dos jóvenes, una mujer y un hombre, sonríen sentados en la proa de un barco sobre el mar azul bajo un cielo despejado
Anna Todd contó que escribió el guion y el libro de The Last Sunrise en paralelo junto con Jennifer Gibgot y Andrew Panay - (Prime Video)

Ese desarrollo paralelo obligó a tomar decisiones de adaptación que modificaron elementos centrales de la trama original. En la novela, Julian aprende inglés a través de crucigramas, un recurso que los lectores adoptaron como uno de sus favoritos, pero que no llegó a la pantalla.

“Intentamos filmarlo, y es un favorito de los fans. Pero era tan aleatorio y sin contexto. Y es como, ¿queremos gastar 30 segundos de diálogo en eso? Se vuelve supertécnico”, relató Todd. “Esa parte fue divertida, la de razonar por qué necesitábamos cambiar cosas. Sentí que pude crear dos proyectos distintos que tenían el mismo corazón, pero en formatos diferentes”, agregó.

El origen de la historia tiene una raíz profundamente personal para la autora. A diferencia de su exitosa serie After, que nació de un fanfic sobre la banda One Direction que Todd publicó originalmente en Wattpad, The Last Sunrise surgió de la experiencia de su hijo de 14 años, Asher, quien padece esclerosis tuberosa y epilepsia, las mismas condiciones que enfrenta la protagonista Oriah en la ficción.

Una mujer y un hombre yacen recostados sobre la arena de una playa, con el mar de fondo. La mujer sonríe mirando hacia arriba y abraza al hombre
The Last Sunrise ya está disponible en Prime Video y Anna Todd evalúa una secuela y una trilogía tras el impacto internacional de After - (Prime Video)

“Como madre y como mujer, leo muchísimas novelas románticas, y cada vez que alguien tiene una enfermedad crónica, ese personaje termina muriendo al final. Y conozco a mucha gente en mi vida con enfermedades crónicas, no solo a mi hijo, y pensaba: ‘¿Dónde está el final en el que hay esperanza?’”, relató Todd a PEOPLE.

Esa inquietud fue el punto de partida para construir un personaje con una condición genética poco conocida. “Eso fue lo que despertó la idea de tener un personaje no solo con epilepsia, sino con una condición subyacente que es genética, y estoy bastante segura de que el 99% de las personas que ven la película o leen el libro no tienen idea de qué es, porque yo tampoco la tenía hasta que mi hijo la padeció”, continuó la autora.

Todd adelantó además que ya recibió un segundo borrador del guion para una posible película secuela, con planes de extender la historia hacia una trilogía de libros, según información publicada por Deadline. El proyecto llegaría a continuación del éxito internacional de la serie After, que consolidó a Todd como una de las autoras de romance más vendidas de la última década. The Last Sunrise está disponible en Prime Video y la novela puede conseguirse en librerías y plataformas de venta.

Temas Relacionados

Prime VideoFernando LindezMaia ReficcoAnna ToddThe Last SunriseNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La estrella de OnlyFans, Celina Powell, es vetada de un estadio de futbol tras un altercado con el personal de seguridad

La creadora de contenido fue retirada con apoyo de la policía durante el partido de pretemporada entre los Miami Dolphins y Atlanta Falcons

La estrella de OnlyFans, Celina Powell, es vetada de un estadio de futbol tras un altercado con el personal de seguridad

Paris Jackson dio detalles sobre las nuevas canciones dedicadas a su padre: “Encajan tan bien juntas que dicen sentémonos a conversar”

La cantante explicó en el podcast de Apple Music, conducido por Zane Lowe, por qué decidió publicar estos temas juntos. Además, destacó que funcionan como una misma respuesta frente a interpretaciones ajenas

Paris Jackson dio detalles sobre las nuevas canciones dedicadas a su padre: “Encajan tan bien juntas que dicen sentémonos a conversar”

David Heyman reveló los cambios que traerá la serie de Harry Potter respecto de las películas

El productor de la saga confirmó que la adaptación televisiva, para HBO Max, incluirá al fantasma Peeves por primera vez en pantalla y una versión de Hogwarts construida a escala mayor que la de los largometrajes

David Heyman reveló los cambios que traerá la serie de Harry Potter respecto de las películas

Anya Taylor-Joy reveló que “se protegió demasiado” ante el impacto de la fama

En una entrevista con Miley Cyrus, la intérprete repasó cómo cambió su relación con la mirada ajena y explicó por qué su mayor presión sigue siendo personal

Anya Taylor-Joy reveló que “se protegió demasiado” ante el impacto de la fama

‘Dragon Ball Super: Bills’ revela su fecha de estreno con un nuevo tráiler: todas las novedades del remake

El avance ofrece un vistazo a la renovada animación y muestra detalles que diferencian al proyecto del anime original

‘Dragon Ball Super: Bills’ revela su fecha de estreno con un nuevo tráiler: todas las novedades del remake

DEPORTES

El gesto viral de la futbolista Trinity Rodman con su novio tenista en pleno partido del US Open: la particular camiseta que lució

El gesto viral de la futbolista Trinity Rodman con su novio tenista en pleno partido del US Open: la particular camiseta que lució

US Open: Francisco Cerúndolo saldó una cuenta pendiente y avanzó por primera vez a la tercera ronda

La postura que tomó Julián Álvarez en el Atlético de Madrid tras su fallido traspaso al Barcelona

Lewis Hamilton contó los secretos de la Ferrari F-40 que restauró: apenas 69 kilómetros, 30 años guardada debajo de una funda y una sorpresa en el motor

Las confesiones de un ex árbitro que generaron un escándalo en la Premier: las “apuestas” que realizaba en pleno partido

TELESHOW

La sorpresa de Darío Barassi ante el insulto de un participante en vivo: "No se puede"

La sorpresa de Darío Barassi ante el insulto de un participante en vivo: "No se puede"

Herrera–Sattler: la banda de cuarteto Q'Lokura lanzó una misteriosa campaña y desató todo tipo de teorías

Rocío Marengo celebró los 9 meses de su hijo Isidro: "Amor de mi vida"

El divertido reclamo de Matías Martin al programa de Jimena Monteverde: “Que manden un platito de comida”

El emotivo texto de la hija de Rubén Rada sobre las últimas horas con su padre: “El instante más triste de la vida”

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana ajustó las descargas de sus embalses ante un déficit de lluvias previsto

República Dominicana ajustó las descargas de sus embalses ante un déficit de lluvias previsto

Condenan a ocho años de prisión a un exalcalde salvadoreño acusado de peculado

“Nos faltan siete”: Costa Rica capturó a alias “Jota”, uno de los 14 más buscados de Cartago

Guatemala confirma crecimiento sostenido del registro de votantes rumbo a 2027 con un padrón que supera los 10.2 millones de ciudadanos

Guatemala llega al millón de visitantes y se consolida como principal mercado emisor de turistas hacia El Salvador