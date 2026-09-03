La autora de The Last Sunrise habló sobre la elección de Maia Reficco: “Fue perfecta desde el principio”

The Last Sunrise transcurre en Mallorca y sigue a Oriah "Ry", una joven estadounidense que se muda a la isla con su madre, interpretada por Eva Longoria . - Prime Video

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La escritora Anna Todd aseguró que supo de inmediato quiénes debían protagonizar la adaptación cinematográfica de su novela The Last Sunrise en cuanto vio audicionar a Maia Reficco y Fernando Lindez, los actores elegidos para dar vida a los personajes centrales de la historia.

La autora, también productora del filme, habló en una entrevista exclusiva con PEOPLE sobre el proceso de casting y reveló además la inspiración personal detrás de la trama, ambientada en la isla española de Mallorca.

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The Last Sunrise narra la historia de Oriah “Ry”, una joven estadounidense interpretada por Reficco, que se muda a la isla junto a su madre —el personaje a cargo de Eva Longoria— y encuentra el amor en Julian, un carismático local interpretado por Lindez. Todd, de 37 años, contó que no tenía rostros específicos en mente al escribir a los protagonistas, pero que la certeza llegó apenas los vio en pantalla durante las pruebas de cámara.

Anna Todd aseguró que identificó de inmediato a Maia Reficco y Fernando Lindez como protagonistas de The Last Sunrise durante las audiciones - (Prime Video)

“Como fan certificada, estoy obsesionada con el casting. A veces veo un programa y pienso: ‘Ah, esa persona está mal elegida’. Pero creo que sé bastante de casting, aunque sea solo mi instinto de fan”, declaró la autora a la revista.

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Según relató, el personaje de Oriah tenía en la novela cabello oscuro y ojos grandes y expresivos, a los que Todd describió como “ojos de emoji”, mientras que Julian se parecía “muchísimo” a Lindez en la vida real.

“Sabía que ella tenía raíces españolas, pero no lograba definir con exactitud cómo era su rostro. Y entonces conocí a Maia y pensé: ´Ah, es exactamente así’”, explicó. Con Lindez, el proceso fue similar, aunque comenzó de una manera menos convencional.

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Anna Todd explicó que Maia Reficco encajó con la imagen de Oriah y que Fernando Lindez fue descubierto a partir de Instagram antes de las pruebas de química

“Literalmente lo vi en Instagram y pensé: ‘Espera, ¿habla inglés? ¿Es bueno? ¿Qué podemos hacer con esto?’. Pasamos por el proceso y tuvimos pruebas de química y todo, pero fue simplemente ese momento. Solo hicimos leer a Maia para el papel de Ry. Fue perfecta desde el principio y todos estuvieron de acuerdo, por suerte. Con Fernando fue básicamente lo mismo. Leímos a otras personas, pero lo supimos”, agregó Todd.

La producción de la película comenzó de manera inversa al proceso habitual de adaptación literaria: primero se vendió el guion y después se escribió la novela. Todd contó que ella y sus coproductores, Jennifer Gibgot y Andrew Panay, vendieron el proyecto como película a Amazon MGM Studios antes de que el libro existiera.

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“Jennifer, Andrew y yo vendimos esto primero como película. Estuve involucrada en cada paso. Fue un poco al revés, mientras se escribía el guion, yo trabajaba en el libro al mismo tiempo”, explicó la autora.

Anna Todd contó que escribió el guion y el libro de The Last Sunrise en paralelo junto con Jennifer Gibgot y Andrew Panay - (Prime Video)

Ese desarrollo paralelo obligó a tomar decisiones de adaptación que modificaron elementos centrales de la trama original. En la novela, Julian aprende inglés a través de crucigramas, un recurso que los lectores adoptaron como uno de sus favoritos, pero que no llegó a la pantalla.

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“Intentamos filmarlo, y es un favorito de los fans. Pero era tan aleatorio y sin contexto. Y es como, ¿queremos gastar 30 segundos de diálogo en eso? Se vuelve supertécnico”, relató Todd. “Esa parte fue divertida, la de razonar por qué necesitábamos cambiar cosas. Sentí que pude crear dos proyectos distintos que tenían el mismo corazón, pero en formatos diferentes”, agregó.

El origen de la historia tiene una raíz profundamente personal para la autora. A diferencia de su exitosa serie After, que nació de un fanfic sobre la banda One Direction que Todd publicó originalmente en Wattpad, The Last Sunrise surgió de la experiencia de su hijo de 14 años, Asher, quien padece esclerosis tuberosa y epilepsia, las mismas condiciones que enfrenta la protagonista Oriah en la ficción.

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The Last Sunrise ya está disponible en Prime Video y Anna Todd evalúa una secuela y una trilogía tras el impacto internacional de After - (Prime Video)

“Como madre y como mujer, leo muchísimas novelas románticas, y cada vez que alguien tiene una enfermedad crónica, ese personaje termina muriendo al final. Y conozco a mucha gente en mi vida con enfermedades crónicas, no solo a mi hijo, y pensaba: ‘¿Dónde está el final en el que hay esperanza?’”, relató Todd a PEOPLE.

Esa inquietud fue el punto de partida para construir un personaje con una condición genética poco conocida. “Eso fue lo que despertó la idea de tener un personaje no solo con epilepsia, sino con una condición subyacente que es genética, y estoy bastante segura de que el 99% de las personas que ven la película o leen el libro no tienen idea de qué es, porque yo tampoco la tenía hasta que mi hijo la padeció”, continuó la autora.

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Todd adelantó además que ya recibió un segundo borrador del guion para una posible película secuela, con planes de extender la historia hacia una trilogía de libros, según información publicada por Deadline. El proyecto llegaría a continuación del éxito internacional de la serie After, que consolidó a Todd como una de las autoras de romance más vendidas de la última década. The Last Sunrise está disponible en Prime Video y la novela puede conseguirse en librerías y plataformas de venta.