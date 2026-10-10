La llamativa foto que eligió Pedro Rosemblat para saludar a Lali Espósito por su cumpleaños

Pedro Rosemblat y Lali Espósito

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Lali Espósito cumple 35 años este sábado y lo celebra lejos de la Argentina, en Río de Janeiro, en uno de los mejores momentos de su carrera. La cantante y actriz llega a esta fecha después de llenar por tercera vez el estadio de River Plate, en pleno estreno de su nueva película y viviendo su historia de amor con Pedro Rosemblat, con el casamiento cada vez más cerca.

Precisamente, uno de los saludos más esperados era el del periodista, que lo compartió a través de sus historias de Instagram en la tarde del sábado. El periodista eligió una foto de Lali con gorra y el pelo suelto, cargando sola con un parlante de gran tamaño y una frase que completaba el sentido: “Porque en esta vida ningún desafío te queda grande. Feliz cumpleaños mi amor”. Como musicalización sumó “Viva El Sol”, de Jairo.

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Pedro ya había tenido palabras de admiración a su novia semanas atrás, cuando Lali deslumbró en el estadio de River Plate. El conductor de Gelatina compartió en sus historias un video del show junto a un texto donde definió el despliegue de su pareja arriba del escenario: “Se lo devora como si fuera un caramelo. Y maneja cada detalle, cada rincón de su ritual con una precisión y un talento que no conoce límites”. En esa publicación también resumió la magnitud de la gira: “34 años de vida y 25 de carrera. Ocho estadios de fútbol, más de 500.000 entradas y algo más que no se explica ni con números ni con palabras”. Cerró el mensaje con una frase personal, dirigida a la cantante: “Te amo y te admiro, enana faquera”.

El saludo de Pedro Rosemblat a Lali Espósito por su cumpleaños

Lali se encuentra en Río de Janeiro donde participa del Festival de Cine de la ciudad, donde acompaña al director Benjamín Naishtat en la presentación de la película Glaxo. En el filme, la actriz da vida a “La Negra” Miranda y comparte protagonismo con Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi y Esteban Lamothe.

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Entre compromiso y compromiso, encontró un paréntesis para compartir con sus seguidores cómo vivía la previa de su cumpleaños. En sus historias de Instagram subió una secuencia de fotos tomada en la habitación de su hotel, con el pelo suelto y ondulado, maquillaje en tonos rosados y aros con forma de flor. También dejó un mensaje para sus seguidores en su canal de difusión: “Es mi cumple en un ratito 35!!! Que cosa eh! Estoy re feliz y agradecida a la vida! Gracias a ustedes por su cariño siempre!!!!”.

Esa felicidad se explica en varios niveles. Además del recorrido de Glaxo, que antes de Río pasó por el Festival de San Sebastián, Lali vive un gran presente en su carrera musical: el 26 de septiembre cerró la gira “No vayas a atender cuando el demonio llama” con su tercera presentación en el estadio de River Plate, un concierto que hizo historia entre otras cosas, por la presencia de Tini Stoessel.

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Un saludo viral con sello africano

Un grupo de jóvenes vestidos con atuendos tradicionales realiza una presentación al aire libre para felicitar a la artista argentina Lali Espósito por su cumpleaños. Durante la secuencia, los integrantes sostienen una foto impresa de la cantante y un cartel manuscrito con un mensaje de felicitación en español e inglés, acompañado por el ritmo de tambores y danza.

Entre la catarata de mensajes que recibió, uno se volvió especialmente comentado: el de un grupo de bailarines africanos que le cantó el “Feliz Cumpleaños” desde frente a unas chozas de paja. En el video, publicado por la cuenta de Instagram @niudance_com, más de una docena de jóvenes con trajes tradicionales sostienen una foto impresa de la artista y un cartel que dice “Feliz cumpleaños Lali Espósito, we love you so much”, mientras cantan en español con acento africano fragmentos de “Mejor que vos”, el tema que grabó junto a Miranda!.

El clip no tardó en llegar a la propia festejada, que le puso “me gusta” a la publicación y multiplicó su alcance entre los seguidores argentinos.

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Detrás de la espontaneidad del gesto hay un negocio: Niudance es un servicio comercial que permite contratar saludos personalizados con bailarines de origen africano. A través de su sitio web, cualquier persona puede elegir el grupo, subir una foto del homenajeado, escribir un mensaje breve y seleccionar la música de fondo, con una entrega de entre 24 y 48 horas y un costo cercano a los USD 50.

Tras la viralización, varios usuarios especularon con que el pedido pudo haber salido de Pedro Rosemblat. No es la primera vez que el grupo saluda a una figura argentina: ya lo había hecho con Lionel Messi en el marco de su despedida de la selección nacional, con una repercusión similar.

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