Un famoso grupo de bailarines virales africanos le cantó el “Feliz Cumpleaños” a Lali Espósito y recibió el like de la cantante

La agrupación africana Niudance saludó a Lali Espósito por su cumpleaños y la artista les puso un like

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Un grupo de bailarines africanos le dedicó a Lali Espósito un saludo de cumpleaños que se viralizó en las redes sociales justo cuando la cantante y actriz argentina cumplía 35 años, el 10 de octubre, desde Río de Janeiro. El video, publicado por la cuenta de Instagram @niudance_com, muestra a más de una docena de jóvenes frente a chozas de paja, con trajes tradicionales, sosteniendo una foto impresa de la artista y un cartel escrito a mano que dice “Feliz cumpleaños Lali Espósito, we love you so much”.

El video mezcla español, inglés y un marcado acento africano

En el clip, una voz en off va marcando las frases —“Feliz cumpleaños”, “Lali Espósito”, “We love you so much”— y el grupo las repite cantando en español con un fuerte acento africano, al ritmo de la canción de cumpleaños tradicional. El saludo incluye fragmentos de temas de la propia artista, entre ellos Mejor que vos, el hit que grabó junto a Miranda!. En las imágenes se ve a uno de los integrantes mandándole un beso a cámara mientras otro sostiene la fotografía de Espósito.

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El saludo a Lali Espósito de la agrupación africana Niudance por su cumpleaños

El video circuló en redes sociales y no tardó en llegar a la propia festejada: Lali Espósito le puso “me gusta” al clip publicado en @niudance_com, lo que multiplicó el alcance de la publicación. Cientos de seguidores argentinos también reaccionaron al video con comentarios y publicaciones compartidas, convirtiendo el saludo en uno de los contenidos más comentados del día en torno al cumpleaños de la artista.

El detrás de escena: qué es Niudance

Pero a pesar de la euforia que generó el video entre los seguidores de Lali, el detrás de escena revela que Niudance no es una iniciativa espontánea sino un servicio comercial. A través de su sitio web, niudance.com, cualquier persona puede contratar un saludo personalizado protagonizado por bailarines de origen africano. El proceso es sencillo: el cliente elige el grupo, sube una fotografía del homenajeado, escribe un mensaje breve de entre dos y cuatro frases que los integrantes leen en voz alta o muestran en una pizarra, y selecciona la música de fondo. El video se entrega por correo electrónico en un plazo de entre 24 y 48 horas, según si el pedido es estándar o prioritario. El costo del servicio ronda los USD 50.

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La agrupación africana Niudance hizo un saludo de cumpleaños para Lali Espósito

La plataforma se utiliza habitualmente para celebrar cumpleaños, graduaciones, el Día de la Madre o el Día del Padre, aunque en los últimos tiempos ganó popularidad como herramienta para saludos virales dirigidos a figuras públicas e influencers.

Tras la viralización, varios usuarios en redes sociales especularon con que detrás del pedido podría haber estado Pedro Rosemblat, conductor y futuro marido de Espósito, con quien la artista se casará en las próximas semanas. No es la primera vez que Niudance marca presencia con figuras argentinas: el grupo ya había grabado un saludo para Lionel Messi en el marco de la despedida del astro rosarino de la selección nacional, lo que generó una reacción similar entre los seguidores argentinos.

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Integrantes del grupo de danza africano Niudance homenajean a Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina

Lali cumplió 35 años en Brasil, donde presentó su nueva película

Espósito celebró su cumpleaños número 35 lejos de Buenos Aires. La artista viajó a Río de Janeiro para participar del Festival de Cine de Río, donde acompañó al director Benjamín Naishtat en la presentación de *Glaxo*, película en la que interpreta a *La Negra* Miranda junto a Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi y Esteban Lamothe. Horas antes de que se cumpliera su aniversario, compartió en sus historias de Instagram una secuencia de fotografías desde la habitación de su hotel y escribió en su canal de difusión: “Es mi cumple en un ratito 35!!! Que cosa eh! Estoy re feliz y agradecida a la vida! Gracias a ustedes por su cariño siempre!!!!”