Lali Espósito mostró como palpita su cumpleaños en Río de Janeiro: “En un ratito 35″

La cantante se encuentra a horas de cumplir los 35 años y deslumbró en sus redes sociales (Video: Instagram)

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Lali Espósito está a horas de cumplir 35 años y decidió palpitarlo desde Río de Janeiro, Brasil, en medio de una agenda cargada de compromisos profesionales que la mantiene lejos de Buenos Aires en una fecha tan particular para ella.

Con menos de 24 horas para que se cumpla su aniversario, Espósito aprovechó un paréntesis entre compromisos profesionales para compartir en sus historias de Instagram una secuencia de imágenes tomadas en la habitación de su hotel en Brasil. Las fotografías muestran a la artista en distintas poses frente a la cámara, con el pelo suelto y ondulado, maquillaje en tonos rosados y aros con forma de flor como accesorio central, todo enmarcado por ventanales y cortinas claras de fondo.

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La secuencia de historias registró dos looks distintos dentro del mismo ambiente. En las primeras imágenes, Espósito lleva una musculosa deportiva rosa con estampado abstracto en negro; en las siguientes, aparece con un vestido ajustado en la misma paleta de colores, con un diseño de pincelada en la parte superior y un ruedo de flecos circulares en rosa y celeste. El cierre de la tanda llegó con una fotografía desenfocada por el movimiento, los ojos cerrados en gesto de beso y un texto superpuesto que sintetizó el clima de la jornada: “Casi mi cumple”.

La artista argentina Lali Espósito publica una autofoto con la frase "Casi mi cumple" durante su estancia en Río de Janeiro.

En su canal de difusión dejó un mensaje para sus seguidores: “Es mi cumple en un ratito 35!!! Que cosa eh! Estoy re feliz y agradecida a la vida! Gracias a ustedes por su cariño siempre!!!!”.

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“LO HERMOSA QUE ESTÁ LALI”; “Yo con 23 años no me puedo ni mover, Lali con casi 35”; “Lo hermosa que está Lali chicxs!”; “Mañana cumple 22”; “Mañana ella cumple 35”; “Ella es un 10/10 por que nació el 10/10”; “Sos una barbie con ese vestido”; “Que mujer”; “Keee musherrrr”; “Crecen tan rapido”; “Mamá te amo”; fueron alguos de los comentarios que dejaron en redes sociales.

La presencia de la artista en Río de Janeiro tiene un eje profesional concreto. Según informó el medio brasileño JWave, Espósito integra la nómina de más de 40 invitados internacionales confirmados para el festival, donde acompaña al director Benjamín Naishtat en la presentación de Glaxo. En esa película, la actriz interpreta a “La Negra” Miranda y comparte protagonismo con Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi y Esteban Lamothe.

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El detalle en el celular de Pedro Rosemblat que sorprendió a los fans de Lali

La tierna imagen de Pedro Rosemblat en la funda de su celular que emocionó a los fans de Lali (X)

A tan solo semanas de su casamiento, los fans de Espósito palpitan la ansiada boda de la popstar con Pedro Rosemblat. En ese marco, en las últimas horas, un detalle en la funda de celular del conductor llamó la atención de los seguidores de la cantante. Todo comenzó cuando el periodista mostró su teléfono al aire de su programa en Gelatina, provocando todo tipo de comentarios en redes sociales.

En la captura del programa que viralizaron los fans se observa a Pedro sentado frente a un micrófono instalado sobre un soporte, mientras sostenía un teléfono celular con una mano y dirigía la mirada hacia la pantalla. Llevaba una camiseta negra, auriculares internos y tiene el pelo oscuro y corto, además de barba recortada. Sin embargo, en la funda oscura resaltaba una foto carnet de una niña.

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Fue entonces que los fans ampliaron la captura y revelaron que la niña que aparecía en la foto era Lali. Se trataba de un retrato frontal de su época inicial en las series de televisión. La imagen la mostraba con la cara centrada y una leve sonrisa. Tenía el pelo castaño oscuro, lacio y cortado a la altura de los hombros, con un flequillo recto sobre la frente. Llevaba una blusa de color rosa claro con cuello redondeado. El fondo era azul y la iluminación es uniforme, con sombras suaves en el rostro y la prenda. La fotografía está encuadrada desde los hombros y muestra parte del borde blanco del soporte o marco en los laterales.

“La foto en la funda del celular, estoy descompensada”, “Pedro con una foto de Lali de chiquita en la funda”, “La mejor foto que podrías tener de Lali. Una mini Lali”, “El está manifestando una nena como ella” y “Me da ternura que pedro tenga la foto de Lali de chiquita”, fueron algunos de los comentarios que los fanáticos de la intérprete de “Plástico” hicieron en las redes.

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