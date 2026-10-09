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Luck Ra confesó cuál es la estrategia que usa cuando se olvida la letra en medio de un show

El cantante contó cuáles son sus prácticas habituales cuando cae en lagunas mentales en el escenario con una premisa clara: el show debe continuar

La confesión de Luck Ra sobre cuando se olvida la letra de un tema
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Una distracción, un cartel en la tribuna o una melodía improvisada pueden operar como recursos para sostener un recital. Luck Ra contó cómo reacciona cuando olvida la letra de una canción frente al público y explicó que su prioridad es no detener el espectáculo, aun cuando necesita unos segundos para recuperar el hilo.

El cantante describió esa situación durante una charla en la que también participó Julieta Poggio. La conversación avanzó entre frases interrumpidas, risas y ejemplos improvisados, con el foco puesto en un problema habitual de los artistas que trabajan en vivo: qué hacer cuando la memoria falla en medio de una interpretación.

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La confesión de Luck Ra
Luck Ra explicó que, si olvida una letra en pleno show, improvisa una melodía o interactúa con el público para ganar tiempo

Según relató el cordobés, la solución puede consistir en continuar con una parte instrumental mientras intenta recordar qué verso sigue. En otros casos, toma algún elemento del entorno para construir una reacción inmediata y evitar un silencio sobre el escenario.

El músico puso como ejemplo la presencia de carteles entre los asistentes. “Estoy viendo un cartel entre el público y digo: ‘Un beso al cartel de allá’”, señaló. La frase, planteada como una salida espontánea, permite desplazar por un momento la atención hacia el intercambio con la gente mientras retoma la canción.

Luck Ra
“Un beso al cartel de allá”: Luck Ra reveló cómo convierte un olvido en interacción con sus fans

Para Luck Ra, ese tipo de intervención funciona como una pausa breve dentro de la dinámica del show, y la táctica consiste en que nadie se dé cuenta de su olvido momentáneo. Una pequeña muestra del oficio hasta volver a encontrar la parte de la letra que debe cantar.

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La situación describe una lógica frecuente en las presentaciones en directo, donde el margen para detenerse es limitado. A diferencia de una grabación, el artista debe resolver cualquier olvido sin cortar el vínculo con quienes siguen la actuación. En su relato, la improvisación funciona como una herramienta para mantener el ritmo y convertir un error potencial en una interacción con el público.

Luck Ra
El cantante contó que busca sostener el ritmo del espectáculo incluso cuando necesita unos segundos para recordar qué sigue

El cantante explicó que procura continuar incluso cuando no logra recordar de inmediato lo que debe decir o cantar. “Como que siempre trato de seguir. Y si me lo olvido y posta me olvido…”, dijo antes de volver a mencionar su modo de salir de esa situación.

La anécdota no quedó planteada como un episodio excepcional, sino como una posibilidad que forma parte de su experiencia sobre el escenario. El cantante señaló que, cuando la memoria se interrumpe, busca un estímulo externo para sostener la escena sin exponer la dificultad.

En ese intercambio, Julieta Poggio resumió la actitud del músico con una observación: “Regla número uno del artista, para mí”. Su intervención apuntó a la necesidad de continuar ante un imprevisto, incluso si la actuación no sigue exactamente el plan original.

Luck Ra retomó entonces su explicación y mencionó otra respuesta posible: dirigir un saludo a alguien que se encuentre entre los asistentes. “Hay alguien que está ahí mirando y saluda y yo saludo”, afirmó. Ese gesto, según relató, sirve para sostener el contacto con el público mientras intenta recordar la letra. La frase condensó el motivo de esos desvíos: no se trata de abandonar la canción, sino de ganar tiempo dentro de una presentación que continúa en marcha, explicó el cantante.

Bizarrap estrenó su nueva music session junto a Luck Ra
Carteles, saludos y frases espontáneas: los recursos de Luck Ra para no frenar un recital cuando falla la memoria

En todos los shows en vivo, los carteles, los saludos de los fanáticos, los que cantan junto al artista y las reacciones espontáneas suelen tener un lugar visible. En este caso, Ra los describió como parte de una respuesta práctica ante los lapsos de memoria, una forma de mantener activa la comunicación con la gente mientras encuentra el camino de vuelta a la canción.

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