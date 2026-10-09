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La amorosa decisión de Cande Tinelli a casi un mes de la muerte de Linda, su perrita

La influencer decidió abrir las puertas de su hogar para darle, por lo menos por un tiempo, un lugar a Adelina

La hija de Marcelo Tinelli decidió abrir las puertas de su hugar y dar transito a perros en adopción (Video: Instagram)
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Cande Tinelli tomó una decisión luego de atravesar la muerte de Linda, su perrita de 14 años, que falleció el lunes 14 de septiembre tras un delicado cuadro de salud. La mascota había sido diagnosticada con un tumor maligno el año anterior, y pese a que los veterinarios desaconsejaron una cirugía por la complejidad del caso y su edad avanzada, Tinelli decidió seguir su intuición y operarla.

Linda murió acompañada por ella en su propia casa, y la influencer la despidió con una carta en Instagram donde escribió que “nadie me amó tanto” como lo había hecho su mascota. En ese contexto de duelo, que también incluyó el registro del comportamiento de su otro perro, Jesús, un Jack Russell que buscaba de manera continua a Linda por la casa, Tinelli compartió la decisión que tomó semanas después.

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Después de lo de mi perra amada, decidí empezar a hacer tránsitos de perritos una vez más en mi vida”, escribió en una historia etiquetando a una cuenta que se dedica a rescatar perros de la calle, fomentar la adopción y el tránsito de animales.

Dos imágenes verticales de Cande Tinelli alzando y besando a una perra pequeña de pelaje oscuro con collar rosa
Cande presenta a Adelina, una perrita a la que le dio tránsito (Instagram)

La influencer explicó los motivos detrás de esa decisión con un mensaje breve. “No sé, lo sentí y creo que es lo mínimo que puedo hacer por estos seres tan luminosos”, sostuvo en el mismo posteo.

A continuación, presentó a la primera perrita que recibió en tránsito. “Hoy les presento a esta bebé hermosa, su nombre es Adelina”, escribió, acompañado de imágenes en las que aparece abrazándola y besándola en distintos rincones de su casa.

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El posteo incluyó además un video en el que se puede ver a Adelina acostada en el sillón de Tinelli, mientras ella le hace mimos en el cuello. En esa escena, se la escucha preguntarle a la perrita: “Adelina, ¿vos creés que te vas a ir? ¿Vos creés que te vas a ir?”. Y, sin esperar una respuesta, se contesta a sí misma: “No sé. No sé”.

El dolor de Cande Tinelli por la muerte de Linda

“Nunca imaginé en mi vida tener que vivir esto. Escribo y lloro”, fueron las primeras palabras de la hija de Marcelo Tinelli. Desde allí, la publicación se convirtió en una carta dirigida a Linda, a quien definió como una presencia irremplazable en su vida. “Nos dijimos adiós, Linda, pero en el plano físico, y por un ratito. Ahora estás dentro mío. Mi vida entera sos y serás vos”, expresó.

Las imágenes muestran a una perra de tamaño pequeño, pelaje blanco y zonas marrones en la cabeza y las orejas. En la primera postal, Linda aparece sobre el césped, con el pelo desordenado, las patas manchadas de tierra y la mirada fija en quien toma la foto. Es una escena al aire libre, bajo el sol, que contrasta con los retratos más recientes de la mascota, donde se la ve con el pelo recortado y sentada sobre una mesa de madera dentro de una casa.

Fotografía en blanco y negro de Cande Tinelli inclinada junto a un perro pequeño de pelaje claro
A pesar del dolor, Cande decidió abrir las puertas de su hogar para un nuevo perrito

La secuencia sigue con escenas domésticas. En una foto, la perra duerme entre acolchados y sábanas blancas, con la cabeza apenas descubierta entre los pliegues de la cama. En otra, está acostada sobre un sillón gris junto a Tinelli, quien descansa con el rostro apoyado cerca de su cuerpo. La artista, con una remera amplia y el cabello recogido, parece abrazar a la perra durante una siesta.

En el texto, Cande puso en palabras el lugar que Linda ocupaba en su vida. “Nadie me amó tanto como lo hiciste vos. Incondicional. El amor más puro que sentí por un ser vivo”, afirmó. La despedida no se limitó a recordar el afecto recibido, sino que también reflejó el momento final de la perra y la decisión de dejarla ir.

“No podías sufrir más. Lo diste todo. Mi Highlander, la más guerrera”, escribió. La mención al sufrimiento remite a que la mascota atravesaba un cuadro delicado, del que la propia Tinelli había hablado anteriormente.

Una mujer con tatuajes en el rostro y los brazos sostiene a un perro pequeño de pelaje blanco dentro de un vehículo
Cande se despidió de Linda con un emotivo posteo en sus redes (Instagram)

“Este finde entendimos todo las dos. Y yo te dije que iba a estar bien y te entregaste, así que confiá en mí que así va a ser”, destacó. La influencer eligió palabras de consuelo para despedirla: “Viajá tranquila. Acá todo va a estar bien, porque vos ya estás en paz y no estás sufriendo más”.

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