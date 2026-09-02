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El mensaje más doloroso de Cande Tinelli sobre su perra Linda: “No nos queremos soltar”

La hija de Marcelo Tinelli volvió a abrir su intimidad al contar el delicado presente de su compañera de 14 años

Cande se está despidiendo de su perrita Linda
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Cande Tinelli compartió con sus seguidores un video en medio de un momento muy triste y expuso la angustia que vive por el delicado estado de salud de su perrita Linda, su compañera de vida desde hace más de una década. A través de sus redes sociales, la cantante y diseñadora abrió una vez más la intimidad de un vínculo que su comunidad conoce de cerca y dejó ver que atraviesa una instancia decisiva.

En las últimas horas, Cande publicó un mensaje breve, pero contundente, junto a imágenes en las que aparece acariciando a Linda. Allí puso en palabras el dolor que le provoca ver a su mascota en una situación límite y eligió expresarse sin filtros, como ya lo había hecho en otras ocasiones cuando habló de la salud de la perra.

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“Hoy es un día de esos de mier... donde siento que con mi Linda nos estamos despidiendo en este plano”, escribió. La frase marcó el tono de una publicación que conmovió a quienes siguen su día a día y conocen el lugar central que ocupa el animal en su vida.

Un perro pequeño de pelaje blanco sentado en una cama junto a un cojín rojo bordado y texto superpuesto de redes sociales
Micaela Tinelli comparte una fotografía de Linda dedicada a Candelaria Tinelli

Lejos de tratarse de un posteo aislado, el mensaje se inscribe en un seguimiento que la propia mediática fue compartiendo desde hace meses. En ese recorrido mostró consultas veterinarias, momentos de incertidumbre, el paso por el quirófano y también la esperanza con la que enfrentó cada instancia del tratamiento. Esta vez, sin embargo, el contenido tuvo otro peso. La sensación de despedida apareció de forma explícita y reveló que el cuadro de Linda volvió a agravarse.

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En ese mismo texto, avanzó sobre el costado más íntimo de la relación con su perrita. “Ambas lo sabemos lo que pasa y nos duele. No nos queremos soltar”, expresó, en una de las frases que más repercusión generó entre sus seguidores. El mensaje mostró una conexión emocional profunda y volvió visible la dimensión afectiva que atraviesa a muchas personas cuando una mascota enfrenta un problema de salud grave.

La profunda reflexión de Cande Tinelli ante el problema de salud que enfrenta su mascota
“Sólo pido encontrarme con ella de nuevo en todas mis siguientes vidas o donde sea”

Más adelante, sumó otra línea que terminó de condensar su estado anímico. “Sólo pido encontrarme con ella de nuevo en todas mis siguientes vidas o donde sea”, escribió. La publicación no tardó en multiplicar reacciones y comentarios de apoyo de usuarios que, desde la empatía, le hicieron llegar mensajes de contención.

La salud de Linda ya había generado preocupación meses atrás

Emocionada, Cande Tinelli compartió novedades positivas de su mascota y agradeció el apoyo de sus seguidores
Emocionada, Cande Tinelli compartió siempre novedades de su mascota y agradeció el apoyo de sus seguidores

El estado de Linda venía siendo motivo de preocupación desde hacía tiempo. Según había contado la propia Cande Tinelli, el año pasado a su perrita le detectaron un tumor maligno. En un primer momento, los veterinarios le habían aconsejado no avanzar con una cirugía, en parte por la complejidad del cuadro y también por la edad del animal.

Con el paso de los meses, la situación se volvió más delicada. De acuerdo con lo que ella misma fue relatando, el deterioro obligó a revisar esa primera recomendación. Incluso llegó a circular entre los especialistas la posibilidad de dormirla, ante la idea de que tal vez no resistiría una intervención de esa magnitud. Sin embargo, Cande decidió escuchar su intuición y apostó por operarla.

Primer plano de una perra pequeña, con pelaje claro y desordenado, que reposa envuelta en una manta blanca y peluda. La imagen es en blanco y negro
La perra de Cande Tinelli descansa envuelta en una manta después de una intervención quirúrgica, según la publicación de la artista

La cirugía finalmente se realizó y el resultado fue alentador. La intervención por el tumor había sido un éxito, algo que le dio aire y esperanza en medio de semanas de mucha tensión. Pero esa mejoría no alcanzó para despejar del todo el panorama. Su edad y el desgaste físico posterior dejaron a Linda en una condición frágil, y hoy ese cuadro vuelve a encender alarmas.

La relación entre Cande Tinelli y su perrita no aparece como un detalle accesorio dentro de su vida pública. Por el contrario, se trata de un lazo que ella misma construyó a la vista de todos durante años. Hace 14 años que comparten la vida cotidiana y esa historia conjunta quedó registrada en innumerables escenas personales.

Casamiento Cande TInelli y Coti Sorokin IG candelariatinelli
Casamiento Cande Tinelli y Coti, con Linda y Jesús

Una de las más recordadas tuvo lugar en su casamiento con Coti Sorokin, cuando Linda y Jesús llevaron los anillos. Ese gesto resumió con claridad el rol emocional que tienen sus perros en su vida: no como mascotas periféricas, sino como integrantes centrales de su círculo afectivo.

A lo largo de este tiempo, Cande eligió mostrar el minuto a minuto de la enfermedad de su perrita sin impostaciones. Compartió el miedo previo a la operación, la tensión de la espera, el alivio posterior y ahora también la angustia por un presente incierto.

Mientras tanto, el estado de Linda sigue siendo delicado y Cande Tinelli continúa a su lado, acompañándola en una etapa que ella misma definió con una frase que resumió todo el peso emocional del momento: “No nos queremos soltar”.

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