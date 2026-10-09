Benjamín Vicuña envió un mensaje de apoyo a Chile desde Madrid por el aluvión que devastó Las Condes

Un aluvión de agua y lodo afectó a la comuna de Las Condes en Santiago de Chile tras la activación de una quebrada. Las imágenes registradas muestran corrientes de barro inundando avenidas, cubriendo automóviles e interrumpiendo el tránsito vial. El material fue difundido en redes sociales por el actor Benjamín Vicuña para reflejar la emergencia ocurrida en la zona.

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Benjamín Vicuña estaba en pleno rodaje en Madrid cuando las imágenes del aluvión que arrasó Las Condes llegaron a sus redes sociales. No dudó: las republicó y escribió una frase breve que sintetizó todo lo que sentía desde la distancia.

“En mi país en estos momentos. Abrazos 🙏🇨🇱”, apuntó el actor chileno en una historia en su cuenta de Instagram, acompañando la frase con imágenes del temporal que el jueves 8 de octubre arrasó el barrio precordillerano de Las Condes, en Santiago de Chile. El video, republicado desde la cuenta de Ladera Sur, mostraba la violencia de la corriente: árboles derribados, automóviles arrastrados, gente cubierta de lodo y calles convertidas en torrentes de barro y piedras.

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Vicuña está en Madrid para filmar con Álex de la Iglesia

El actor se instaló en la capital española para sumarse al rodaje de El malentendido, la nueva película del director Álex de la Iglesia. La producción es una sátira bélica escrita junto al guionista Eugenio Lasarte, cuya trama gira en torno a un conflicto entre dos potencias europeas ficticias que escala a partir de un malentendido diplomático. Vicuña viajó tras el cierre de Secreto en la Montaña, obra que protagonizó junto a Esteban Lamothe en Buenos Aires.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en Madrid

Lo acompaña su pareja, Anita Espasandín, quien compartió en sus redes sociales las primeras imágenes de la estadía. Publicó una una selfie lista para recorrer las calles madrileñas y un video desde el balcón del hotel con vistas a la ciudad en pleno otoño europeo. El actor, en cambio, fue más discreto con el contenido que subió: solo publicó dos fotos de Madrid, entre ellas una toma nocturna del histórico edificio Metrópolis.

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La pareja recorre la ciudad en los momentos libres del rodaje. Espasandín mostró a sus seguidores paseos por el centro histórico, visitas a mercados y tardes de café en terrazas madrileñas, una rutina que combina la agenda de trabajo del actor con el disfrute del otoño europeo. La dinámica entre filmación y turismo urbano quedó registrada en las historias que la joven fue subiendo a lo largo de los días.

No es la primera vez que Vicuña trabaja con De la Iglesia: ambos coincidieron en Felicidades, producción que también contó con Adrián Suar, Griselda Siciliani y Violeta Urtizberea. La nueva colaboración tiene una estructura de rodaje dividida: los interiores se filman primero en España, mientras que en noviembre el equipo se trasladará a Chile para las escenas de exteriores y campo de batalla.

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Benjamñin Vicuña filma bajo las órdenes de Alex de la Iglesia en Madrid (Instagram)

La estadía en Madrid ocurre en un momento emocionalmente complejo para el actor. Según trascendió en los últimos días, los dos hijos que Vicuña tiene con la actriz Eugenia “China” Suárez no estarían concurriendo al colegio desde el regreso de Turquía, país en el que residían mientras el futbolista Mauro Icardi jugaba en el Galatasaray. El periodista Santiago Riva Roy aseguró tener información de alguien cercano al chileno: “A Benja le duele, está angustiado más que preocupado”, transmitió. Vicuña, según otra fuente del entorno citada por el periodista Juan Etchegoyen, ya habría contratado un nuevo equipo legal con el objetivo de que sus hijos retomen la escolaridad.

El aluvión arrastró un colectivo con pasajeros y dejó casi 2.000 viviendas dañadas

La emergencia se desencadenó la tarde del jueves en el sector de San Carlos de Apoquindo, cuando una quebrada activada por las intensas lluvias descargó un torrente de agua, barro y piedras sobre las calles del oriente de Santiago. La corriente arrastró automóviles particulares y un colectivo del sistema Red con pasajeros a bordo. Varias personas fueron vistas sobre el techo del vehículo mientras este era desplazado varios metros por la corriente.

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El aluvión en la capital chilena arrastró autos y autobuses

Según informó el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), el saldo de la emergencia incluyó seis personas lesionadas —entre ellas un menor de un año con una fractura—, 1.960 viviendas con daños menores, 55 con daños mayores y alrededor de 200 hectáreas anegadas. Más de 1.000 personas tuvieron que ser asistidas por rescatistas, de acuerdo con el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS), Giorgio Tromben.

Por la noche, el Gobierno decretó zona de catástrofe. Al día siguiente, brigadas de rescate de Bomberos, Carabineros y el Ejército trabajaron para despejar calles cubiertas de barro, piedras y vehículos destruidos. El delegado presidencial Germán Codina indicó que las autoridades seguían recabando información para confirmar que el número de heridos no aumentara.

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