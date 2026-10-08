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Las primeras postales de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en Madrid

El actor se instaló en la ciudad española por cuestiones de trabajo y lo hizo acompañado de su pareja

La empresaria viajó junto a Benjamín Vicuña para acompañarlo durante el rodaje de un nuevo proyecto (Video: Instagram)
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Benjamín Vicuña cerró el éxito de Secreto en la Montaña, obra que protagonizaba junto a Esteban Lamothe, y viajó a Madrid para sumarse al rodaje de El malentendido, la nueva película del director español Álex de la Iglesia. Lo acompaña Anita Espasandín, su pareja, quien comenzó a compartir en sus redes sociales imágenes de la estadía en la capital española.

El malentendido es una sátira bélica escrita por De la Iglesia junto al guionista Eugenio Lasarte. La historia gira en torno a un conflicto entre dos potencias europeas ficticias, Litovenia y Stalovaquia, que escala cuando una intervención diplomática es interpretada de manera errónea durante una asamblea internacional.

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El rodaje tendrá una estructura dividida: los interiores se filman primero en España, mientras que en noviembre el equipo se trasladará a Chile para las escenas de exteriores y campo de batalla. No es la primera colaboración entre ambos: Vicuña y De la Iglesia ya trabajaron juntos en Felicidades, proyecto que comaprtió con Adrián Suar, Griselda Siciliani y Violeta Urtizberea.

Una mujer de espalda introduce ropa en una secadora dentro de una lavandería pública mientras lleva un bolso grande de color rosa
Anita decidió acompañar a su pareja en este nuevo proyecto que comenzó
Una mujer con gafas de sol y chaqueta estampada se toma una foto frente a un espejo con un teléfono móvil y lleva un bolso rosado cruzado
El look lleno de color que eligió Anita para caminar por las calles de Madrid

Desde Madrid, Espasandín compartió distintos momentos del viaje. Publicó una selfie lista para recorrer las calles de la capital española y gozar a pleno sus días en el otoño europeo. También compartió con sus seguidores un video filmado desde el balcón del hotel, que por este tiempo será su hogar, mostrando la impresionante vista que tiene.

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Por su parte, el actor fue un poco más escueto con el contenido que compartió en sus redes sociales ya que se encuentra en pleno rodaje. El actro chieno tan solo compartió dos imágenes de la ciudad, entre ellas una toma nocturna del histórico edificio Metrópolis con su cúpula dorada.

La estadía en Madrid ocurre en medio de una situación que tomó estado público la semana pasada: los dos hijos que Vicuña tiene con la actriz Eugenia “China” Suárez no estarían concurriendo al colegio. Los chicos estaban escolarizados en Turquía, país al que no regresaron desde que el futbolista Mauro Icardi terminó su contrato con el Galatasaray el 30 de junio. Si bien Vicuña mantuvo la escolaridad en Buenos Aires —siguió pagando las cuotas durante la estadía en el exterior—, la periodista Yanina Latorre señaló que, desde el regreso de los menores, no los llevó a clases.

Torre de ladrillo con cúpula decorada y plantas trepadoras en sus muros, junto a la fachada blanca de un edificio y una farola de calle
Benjamín compartió las fotos de la arquitectura clásica de Madrid (Instagram)
Cúpula oscura con detalles dorados, una estatua alada en la cima y un cartel con la palabra METROPOLIS iluminada de noche
Vicuña compartió una foto de la Victoria Alada, ubicada en el cruce de las calles Alcalá y la Gran Vía

Quien profundizó sobre cómo estaría viviendo el actor esta situación fue el periodista Santiago Riva Roy, durante su participación en Bondi Live. Aseguró tener contacto con alguien muy cercano a Vicuña y transmitió lo que esa persona le habría contado: “Tengo un vínculo con una persona muy cercana a Vicuña y me cuenta sobre Benja: ‘Es cierto, las dos criaturas no están escolarizadas’”, reveló. Según Riva Roy, la situación habría generado un fuerte impacto emocional en el chileno: “A Benja le duele, está angustiado más que preocupado”.

El periodista también señaló que desde el entorno de Vicuña existiría una mirada crítica sobre la influencia que Icardi tendría actualmente sobre Suárez. “Eugenia está irreconocible, totalmente manipulada por Mauro, pero ella está teniendo la vida que siempre quiso. Y Benja está resignado”, expresó. Uno de los puntos que más preocupación habría generado tiene que ver con Magnolia: “No pensaron que Mauro se iba a quedar sin club. En lo que es la escolaridad, los nenes ya perdieron el año, Magnolia perdió el tercer grado”, sostuvo Riva Roy.

La situación también habría generado incertidumbre sobre dónde continuarán viviendo los chicos, al punto de que el periodista transmitió una frase contundente atribuida al actor sobre Icardi: “Benjamín dice de Mauro que el tipo es un psicópata”. Riva Roy concluyó con una descripción del estado emocional en el que se encontraría Vicuña: “No está preocupado, está angustiado, no sabe dónde van a vivir sus hijos. Benjamín siente que está viviendo una pesadilla”.

Por otro lado, Juan Etchegoyen, en el programa Nuevo Día: “Me cuentan desde el entorno de Benjamín que está hablando con sus abogados, incluso habría contratado a un nuevo equipo, específicamente con la misión de que sus hijos vuelvan al colegio”. Etchegoyen también transmitió una frase atribuida al propio Vicuña: “No me importa cuánto tiempo lleve esto, pero quiero que tomemos cartas en el asunto y que vuelvan los nenes a la escuela”.

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