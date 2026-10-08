Los 10 puntos más polémicos del divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi: quién ganó y quién perdió

Los 10 puntos más polémicos del fallo que favoreció a Mauro Icardi en el divorcio de Wanda Nara

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La guerra judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara, que se inició en noviembre de 2024, sumó este jueves una resolución central. El Tribunal de Milán declaró disuelto el matrimonio que la expareja celebró el 27 de mayo de 2014 en San Isidro, provincia de Buenos Aires, y rechazó los pedidos de alimentos formulados por la conductora durante la separación y tras el divorcio.

La sentencia, a la que tuvo acceso Teleshow, se conoció este jueves y cerró esta instancia del conflicto judicial entre el futbolista y la empresaria. El fallo favoreció al jugador en los dos reclamos económicos centrales, aunque no avaló todos sus planteos: no le otorgó la guarda “superexclusiva” de las niñas, no ordenó su regreso a Turquía, no responsabilizó a la conductora por el final de la relación y compensó parcialmente las costas del proceso.

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Estos son los 10 puntos principales de la resolución que definió el divorcio de la expareja y delimitó el alcance de sus reclamos económicos y parentales.

La sentencia de divorcio de Wanda y Mauro

1. El Tribunal rechazó los 250 mil euros mensuales que Wanda Nara reclamaba durante la separación

La conductora había pedido una cuota de mantenimiento provisoria y definitiva de 250 mil euros mensuales al amparo del artículo 156 del Código Civil italiano. El Tribunal concluyó que no correspondía reconocerle ese derecho debido a su situación patrimonial, sus ingresos y su capacidad laboral.

Los jueces señalaron que la empresaria declaró ingresos de € 554.011 en 2022, € 1.312.082 en 2023, € 154.661 en 2024 y € 1.056.898 en 2025. También ponderaron sus actividades televisivas, publicitarias y comerciales, además de los ingresos atribuidos a alquileres e inversiones.

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La Justicia italiana rechazó los reclamos de alimentos y pensión de divorcio presentados por Wanda Nara

2. También fue rechazada la pensión de divorcio de 100 mil euros por mes

El segundo punto de mayor impacto económico fue el rechazo de la pensión de divorcio que la animadora había solicitado por 100 mil euros mensuales.

La sentencia aplicó el criterio italiano según el cual la prestación tras un divorcio no se define solo por el nivel de vida que la pareja mantuvo durante el matrimonio. El Tribunal evaluó si existía un desequilibrio económico relevante entre los exesposos, si la influencer carecía de medios para sostenerse y si había sacrificado su carrera o patrimonio por el proyecto familiar.

Según los magistrados, no se probó un desbalance actual a favor del exjugador del Galatasaray, especialmente porque su contrato con el club turco venció en junio de 2026 y no constaba en el expediente que hubiera firmado uno nuevo.

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La sentencia no resolvió la disputa por la custodia y residencia de las dos hijas de la expareja

3. La sentencia describió un patrimonio millonario de Wanda Nara y de su empresa

El fallo detalló bienes, inversiones e ingresos que atribuyó a la empresaria y a World Marketing Football S.r.l., la sociedad de la que ella figura como socia única y administradora.

El Tribunal indicó que la conductora de MasterChef Celebrity declaró una inversión de € 1,5 millones en un fondo de Intesa Sanpaolo y activos en Argentina cercanos a € 1,54 millones. También mencionó tres propiedades compartidas en Argentina, dos de ellas alquiladas según las actuaciones.

La resolución incluyó inmuebles en Milán, Brienno y Galliate que habrían sido adquiridos durante el matrimonio o transferidos tras un acuerdo de 2021. De acuerdo con el fallo, la empresaria declaró € 267.132 de ingresos por alquileres en 2024.

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4. El Tribunal consideró que Wanda no demostró haber resignado su carrera por el matrimonio

Para definir la pensión de divorcio, los jueces analizaron si la conductora había postergado sus expectativas profesionales para ocuparse de la familia o contribuir a la carrera de Icardi. Concluyeron que ese extremo no había sido probado.

La sentencia sostuvo que la exposición pública de la animadora aumentó durante el matrimonio y mencionó sus trabajos en televisión, entre ellos su participación en los programas italianos Tiki Taka y Grande Fratello VIP, Ballando con le stelle y en la Argentina en ¿Quién es la máscara? y MasterChef Argentina.

El Tribunal añadió que Wanda siempre había afirmado haber intervenido en la administración de cuestiones vinculadas a la carrera deportiva del futbolista, como contratos, renovaciones y derechos de imagen. Por eso, entendió que no se acreditó un sacrificio profesional que debiera ser compensado con una pensión posterior al divorcio.

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Icardi obtuvo decisiones favorables en los reclamos económicos, aunque no logró que Nara fuera responsabilizada por la ruptura

5. La cesión de inmuebles de 2021 fue considerada una posible compensación previa

Uno de los tramos más sensibles del fallo se refiere al acuerdo transaccional firmado en noviembre de 2021, por el que Icardi transfirió a la empresaria su 50 % de varios inmuebles que integraban el patrimonio común.

La sentencia señaló que ese acto está siendo discutido en otro expediente ante el Tribunal de Milán, donde la actual pareja de la China Suárez pidió su nulidad por presunta falta de causa. Sin embargo, los jueces consideraron que, aun si se aceptara la existencia de servicios profesionales de Nara vinculados a la carrera de su entonces marido, la transferencia patrimonial podía representar una compensación ya realizada.

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El fallo menciona que la escritura notarial aludía a un crédito de 650 mil euros por tareas de agente deportivo, mientras que la cuota de los inmuebles cedida habría tenido un valor cercano a 6 millones de euros. La defensa de la influencer había sostenido, por su parte, otro monto de 2 millones de euros en una escritura privada.

6. Mauro Icardi no consiguió que la separación fuera atribuida a Wanda Nara

Pese a que el futbolista obtuvo el rechazo de los reclamos económicos de su exesposa, perdió uno de sus principales planteos personales: la atribución de responsabilidad por la separación.

El exjugador del Galatasaray había afirmado que la conductora incumplió el deber de fidelidad y que la difusión de su relación con L-Gante lo expuso a una humillación pública, con consecuencias sobre su imagen y reputación.

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El Tribunal rechazó esa pretensión. Consideró que no había pruebas de que el vínculo entre la conductora y el cantante hubiera comenzado antes de la ruptura de la pareja. Los jueces remarcaron que la propia documentación incorporada al expediente ubicaba el anuncio de separación en septiembre de 2024 y la confirmación de la relación con L-Gante en octubre de ese año.

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7. Los jueces descartaron las notas de chimentos como prueba de infidelidades

La resolución también abordó las acusaciones cruzadas por supuestas relaciones extramatrimoniales. La animadora había sostenido que el vínculo matrimonial se rompió en 2021 por una relación de Icardi con China Suárez. A su vez, el futbolista había formulado señalamientos sobre presuntos vínculos de Wanda.

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El Tribunal concluyó que las partes solo aportaron noticias publicados en sitios de espectáculos y chimentos. Para los magistrados, esos materiales no tenían entidad suficiente para acreditar las relaciones alegadas ni para establecer que alguna de ellas hubiera sido la causa del quiebre matrimonial.

El fallo sostuvo que la convivencia y el vínculo conyugal se mantuvieron hasta 2024. Como dato relevante, citó que la familia viajó unida a Argentina en junio de ese año y que la empresaria acompañó a la actual pareja de China Suárez durante su etapa en Turquía.

8. El Tribunal no definió la custodia de las hijas de la pareja

Icardi había solicitado la guarda “superexclusiva” de sus dos hijas, con residencia junto a él en Estambul. También pidió que la madre solo pudiera verlas en Turquía y bajo supervisión. Wanda, por su parte, solicitaba guarda compartida, residencia predominante con ella y aportes económicos del padre para las niñas.

El Tribunal de Milán no trató el fondo de esos pedidos. Declaró que Italia carece de jurisdicción sobre la guarda, residencia y alimentos de las menores.

Según la sentencia, las niñas vivían en Estambul desde 2022 y asistían allí a la escuela. Además, el fallo señaló que el exjugador del Galatasaray promovió en Turquía un procedimiento sobre responsabilidad parental y que la conductora también cuestionó la competencia del juez italiano.

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9. La disputa por las hijas quedó fuera de Italia, pero sin resolver el conflicto de fondo

El Tribunal sostuvo que las decisiones sobre las menores deben ser tratadas por la jurisdicción competente fuera de Italia. La resolución no ordenó el regreso de las niñas a Turquía ni emitió una definición sobre el conflicto por su residencia en Argentina.

Icardi había planteado que sus hijas fueron retenidas en Argentina sin su consentimiento tras unas vacaciones y que inició el mecanismo previsto por el Convenio de La Haya de 1980. La empresaria sostenía que había comunicado su voluntad de vivir en Argentina y que las niñas decidieron quedarse con ella.

El fallo indicó que Italia no era el “Estado de refugio” y, por lo tanto, no podía resolver un eventual pedido de restitución internacional. La sentencia dejó ese aspecto sujeto a los procedimientos que correspondan en otras jurisdicciones.

10. Wanda Nara deberá afrontar dos tercios de los gastos y honorarios del juicio

La sentencia consideró que la actual conductora de MasterChef Celebrity resultó mayormente vencida por el rechazo de la cuota alimentaria durante la separación y de la pensión de divorcio. Por ese motivo, la condenó a reintegrar al futbolista dos tercios de las costas del juicio.

El monto fijado fue de € 5.200, más gastos generales, IVA y aportes previsionales conforme a la ley italiana. El tercio restante de las costas fue compensado entre las partes, debido a que Icardi no logró que se atribuyera a la influencer la responsabilidad por la separación.

El Tribunal también rechazó el pedido de Icardi para que Wanda recibiera una sanción económica adicional por haber actuado de mala fe durante el juicio. La sentencia puede aplicarse de inmediato, excepto la inscripción oficial del divorcio en el Registro Civil, que deberá esperar a que la decisión quede firme.