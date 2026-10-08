Las postales de Nicolás Cabré, Rocío Pardo y Rufina por Europa: paseos, complicidad y el trofeo más esperado

La pareja y la nena disfrutaron de diferentes ciudades europeas y compartieron sus mejores momentos juntos en las redes (Instagram)

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Después de cruzar la meta de la Maratón de Berlín y conseguir una distinción que había buscado durante ocho años, Nicolás Cabré encontró una manera especial de disfrutar a pleno: continuó su recorrido por Europa junto a su esposa, Rocío Pardo, y su hija Rufina, fruto de su relación con la China Suárez. La escapada familiar incluyó Berlín, París y Madrid, tres ciudades en las que combinaron el running con paseos, recorridas turísticas, visitas a espacios históricos y momentos compartidos. Hacia el final del viaje, la pareja decidió reunir parte de esas postales y publicarlas en las redes sociales.

En sus destinos, Cabré, Pardo y Rufina recorrieron distintos puntos de las tres ciudades y registraron parte del itinerario a través de fotografías. “Berlín- París- Madrid. Qué hermoso todo”, escribió la actriz como título del álbum digital que compartió con sus seguidores.

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El viaje había comenzado en la capital alemana, donde Cabré había llegado para participar de la competencia. Una vez que terminó la carrera, el actor mostró parte del logro que había alcanzado después de años de preparación. En una de las imágenes que compartió apareció con una sonrisa, vestido con una remera negra y sosteniendo varias medallas reunidas sobre una cinta azul.

La pareja disfrutando de los Jardines de Luxemburgo, París

Orgulloso, Cabré mostró las medallas que recibió luego de completar la Maratón de Berlín

"Y al final... se juntaron todas", anunció, emocionado, el actor y productor ante sus seguidores

La prueba de Berlín representó la última escala de un recorrido que reunió las maratones de Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York. Quienes finalizaban las seis carreras recibían la medalla Six Star Finisher, una distinción que reunía los emblemas de cada competencia y que Cabré había buscado desde el inicio de su camino como corredor. La obtención de esa pieza marcó el cierre de un desafío deportivo que se había extendido durante ocho años.

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En otra publicación, el actor mostró las medallas apoyadas sobre una superficie clara. La imagen estuvo acompañada por una frase que resumió el recorrido deportivo: “Y al final... se juntaron todas”. Entre las piezas se distinguían una medalla de Berlín con una cinta con los colores de Alemania, otra de Boston, una de Londres, una de Chicago, una de Tokio y una de Nueva York. En el centro de la fotografía, las seis medallas entrelazadas que representan el logro.

El paso por Berlín también quedó registrado en distintas postales del viaje. Cabré y Pardo posaron frente al ingreso del aeropuerto de Tempelhof, donde se distinguían el cartel con el nombre del lugar y parte de la infraestructura del predio. En otra de las imágenes, el actor posó recía dentro de una estación del subterráneo berlinés, junto a una pantalla que informaba los destinos y las frecuencias de los trenes. El cartel incluía referencias a las estaciones Alt-Mariendorf y Platz der Luftbrücke.

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El actor en el andén de la estación Platz der Luftbrücke del metro de Berlín durante su recorrido por Europa

La pareja posó en la explanada del antiguo aeropuerto de Tempelhof durante su viaje por Alemania

Al frente del Palacio de Luxemburgo, la pareja y la pequeña dieron por iniciado su paso por París

Después de Berlín, el grupo continuó el recorrido por París. Allí, la pareja compartió imágenes frente a distintos puntos de la ciudad. En una de las postales, ambos aparecieron cerca de un canal con agua, rodeados de árboles y una estructura ornamental de piedra. El recorrido también incluyó una visita a la zona del río Sena. Una de las imágenes dejó apreciar a Pardo sentada junto al agua, con una cámara amarilla en las manos y anteojos apoyados sobre la cabeza.

El álbum sumó además una imagen de los frente al Palacio de Luxemburgo. La pareja y la nena, sonrientes frente a la cámara, dejaron como recuerdo su recorrido por los lugares más históricos de la ciudad alemana.

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Cabré y su hija Rufina a tan solo metros de la icónica Torre Eiffel

Pardo sosteniendo una cámara fotográfica a orillas del río Sena, con la catedral de Notre Dame de París al fondo

A la par de la moda parisina, Rocío y Rufina lucieron boinas frente al espejo

El recorrido por París también incluyó una parada frente a un muro cubierto de grafitis. En una de las fotos, Cabré apareció junto a Pardo y Rufina. En otra de las postales, el actor y su hija posaron frente a una catedral de piedra, mientras la actriz apareció parcialmente en uno de los extremos del encuadre. La imagen se tomó desde un ángulo bajo y permitía distinguir las torres, los arcos y parte de los detalles de la fachada de una iglesia, con el cielo despejado detrás.

La última escala fue Madrid. Allí, padre e hija posaron en un espacio verde con senderos, canteros y árboles altos. Detrás de ellos se apreció al Palacio Real de Madrid, en España, con una cúpula y una estructura arquitectónica de grandes dimensiones. Él la abarazó desde un costado y ambos sonrieron mientras permanecieron frente a los jardines.

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Nicolás Cabré, Rocío Pardo y Rufina se divirtieron al aire libre frente a un muro con grafitis durante su recorrido por Europa

Nicolás Cabré posó junto a su hija Rufina frente al Palacio Real de Madrid durante su estancia en España (Instagram)

Así, después de completar el desafío deportivo en Berlín, Cabré continuó el viaje junto a su familia por París y Madrid. El álbum reunió las medallas que había conseguido tras ocho años de búsqueda y las imágenes de una escapada que combinó una competencia, traslados en transporte público, recorridas por espacios turísticos, visitas culturales y fotografías familiares.